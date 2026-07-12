Что положить в чужую посуду перед возвращением — народная приметка

По народным приметам пустую посуду нельзя отдавать без подарка. Узнайте, что нужно положить внутрь, чтобы не навлечь на себя финансовые трудности.

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Приметы о пустой посуде / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Почему нельзя возвращать чужую посуду пустой

Что стоит положить внутрь согласно народным приметам

Традиция угощать домашними блюдами соседей, друзей и близких существует уже много десятилетий. Во многих странах мира тарелка с домашней едой является знаком внимания при переезде, а в Украине так часто поддерживают одиноких людей и пенсионеров в большие праздники. Кроме того, после семейных застолий хозяева нередко собирают гостям коробочки с угощениями.

Однако с этим обычаем связана важная народная примета: посуду, в которой вам принесли еду, не стоит возвращать пустой. Главред расскажет, почему так считают.

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Что нужно положить в посуду перед возвратом

Если вы одолжили кастрюлю, контейнер, тарелку или форму для выпечки, перед возвратом положите внутрь хотя бы небольшой подарок. Это не обязательно должно быть полноценное блюдо.

В качестве символического подарка подойдут:

конфеты или другие сладости;

фрукты;

домашняя выпечка;

записка со словами благодарности, если под рукой нет ничего съедобного.

Также посуду обязательно следует тщательно вымыть. Согласно народным поверьям, вода смывает домашнюю энергетику, поэтому она не переходит к другой семье.

Почему, согласно приметам, нельзя отдавать пустую посуду

Народные приметы объясняют этот запрет несколькими причинами.

Финансовые трудности

Считается, что возврат пустой тарелки или миски может принести денежные проблемы как тому, кто возвращает посуду, так и её владельцу. Зато небольшой подарок символизирует достаток и благополучие.

Потеря жизненной энергии

По поверьям, пустота несет в себе негативную энергетику. Поэтому вместе с пустой посудой человек якобы может отдать часть своей удачи или жизненных сил, что способно вызвать мелкие неприятности или даже ссоры.

Проявление благодарности

Небольшой ответный подарок считается знаком уважения, воспитанности и искренней благодарности. Такой жест помогает поддерживать хорошие отношения с соседями, друзьями и родственниками.

Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Какие еще вещи нельзя возвращать пустыми

Эта приметка касается не только кухонной посуды, но и других предметов, имеющих внутреннее пространство.

Например:

если вы одалживали чемодан, положите внутрь небольшой сувенир;

если брали кастрюлю или сковороду, верните её с кусочком блюда, которое в ней готовили.

Также существует поверье, что новая посуда, которую дарят, принесет счастье и достаток ее владельцам, если положить на дно символическую монету.

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