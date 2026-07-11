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У популярного российского певца отказали ноги

Алена Кюпели
11 июля 2026, 23:00
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Популярный российский певец перестал выходить на свящу со своими родными.
Российскому певцу стало плохо
Российскому певцу стало плохо / Коллаж Главред, фото Стархит

Кратко:

  • Что случилось с певцом
  • Что он делал накануне

Популярный российский певец Александр Добрынин обратился за срочной медицинской помощью.

Как пишут российские пропагандисты, певцу стало плохо в его квартире в Москве. Сообщается, что артист находился без сознания, после чего для него вызвали бригаду скорой помощи. Медики прибыли на место и начали оказывать исполнителю необходимую помощь.

видео дня

Тревогу забили близкие Добрынина: они не могли дозвониться до него двое суток. Когда спасатели все же приехали к квартире, артист с большим трудом смог открыть им дверь - утверждается, что он буквально дополз до нее.

Накануне певец крепко выпивал и у него отказали ноги. На данный момент он не может говорить и ходить. Кроме того, у него подозревают серьезные проблемы с сердцем.

Конкретная причина ухудшения состояния музыканта пока неизвестна.

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Отметим, как сообщал Главред, ранее украинская певица Яна Соломко, которая родилась в Полтавской области, участвовала в украинских шоу и выступает под псевдонимом Soyanna, а также выбрала сторону России, которая жестоко напала на ее родную Украину, рассыпалась в благодарности к россиянам.

Ранее также близкая подруга российской певицы Жанны Фриске, которая скончалась от рака мозга, после того, как якобы сделала протокол ЭКО, рассказала правду о болезни певицы.

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О персоне: Александр Добрынин

Александр Добрынин - получил широкую известность как солист ВИА "Веселые ребята". Настоящую славу ему принес хит "Розовые розы", более известный как песня о Светке Соколовой. В конце 1980-х - начале 1990-х его имя было одним из самых узнаваемых на советской эстраде. В репертуаре артиста также были популярные композиции "Рита-Маргарита", "Ночные цветы" и многие другие.

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