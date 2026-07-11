Силы обороны разгромили полигон и пункты управления БПЛА РФ — Генштаб

Генеральный штаб раскрыл подробности ударов по целям в Донецкой, Белгородской и Курской областях.

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Пожар на нефтебазе в Азове / Фото (иллюстративное): скриншот из видео

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Пострадал полигон "Кальмиусское" в Донецкой области

Уничтожены пункты управления БПЛА РФ

Уточнены убытки на НПЗ в нескольких регионах

Силы обороны 10 июля и в ночь на 11 июля нанесли серию ударов по важным военным объектам российских оккупантов. Под удар попали общевойсковой полигон, пункты управления беспилотниками и районы сосредоточения личного состава противника. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В Генштабе отметили, что удары были нанесены в рамках мер по снижению наступательных возможностей российской армии. По информации военных, удар был нанесен по общевойсковому полигону "Кальмиусское", расположенному вблизи временно оккупированного Докучаевска Донецкой области. В настоящее время степень нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются.

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Кроме того, Силы обороны поразили пункты управления беспилотниками противника в районах Крисаново Белгородской области РФ и Первомайского Запорожской области. Также под удар попали районы сосредоточения личного состава российских войск в Горловке Донецкой области и Кариже Курской области России.

Каковы последствия предыдущих ударов по объектам РФ

Генеральный штаб обнародовал уточненные результаты серии предыдущих ударов по объектам топливно-энергетического комплекса России. Речь идет о предприятиях, пораженных в течение последних двух недель в различных регионах - от Волгоградской области до Татарстана.

Так, в результате удара 27 июня по АО "ФНВЦ Титан-Баррикады" в Волгограде ориентировочные прямые убытки составляют около 105 миллионов долларов. Во время атаки на Петербургский нефтяной терминал 4 июля были уничтожены два резервуара РВС-3000, четыре резервуара РВС-10000, по одному резервуару РВС-15000 и РВС-20000, а также эстакаду технологических трубопроводов и другое оборудование.

Удар по НПЗ "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле 6 июля привёл к возгоранию на установке АВТ-6 и повреждению трубопроводов установок АВТ-1 и АВТ-3. Через два дня, 8 июля, атака на аэродром "Борисоглебск" в Воронежской области уничтожила 28 цистерн с авиационным топливом общим объемом 1600 кубометров.

В тот же день удар по НПЗ "ТАИФ-НК" в Нижнекамске (Татарстан) привел к возгоранию на установке замедленного коксования и повредил кабельные эстакады, трубопроводы и технические здания. А 10 июля в результате атаки на Ильский НПЗ в Краснодарском крае были зафиксированы повреждения установок АТ-5, АТ-6 и трубопроводов, а также возгорание вблизи установок АТ-2 и АТ-3.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на пресечение вооруженной агрессии Российской Федерации", - подчеркнули в Генштабе.

Когда топливный кризис в РФ повлияет на фронт - эксперт назвал условие

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар рассказал Главреду, что проблемы с топливом в России могут сказаться на боевых возможностях её армии, однако решающим фактором станет то, насколько эффективно удастся нарушить поставки топлива к линии фронта.

По его словам, удары по российской нефтеперерабатывающей отрасли уже создают дополнительное давление на топливную систему РФ, но сама по себе нехватка топлива в тылу еще не означает автоматического ослабления армии.

Гончар подчеркнул, что для российского командования обеспечение войск топливом остается одним из главных приоритетов. В то же время важно, сможет ли РФ поддерживать стабильную логистику в условиях атак на нефтеперерабатывающие предприятия и транспортную инфраструктуру.

"Произойдет ли это в июле или в августе - зависит от того, насколько успешно удастся изолировать линию фронта от топливного обеспечения", - отметил эксперт.

Удары по российским объектам - последние новости

Как сообщал Главред, Силы обороны Украины в ночь на 11 июля поразили в Азовском море 21 российский танкер, а также четыре буксира, два сухогруза и земснаряд, которые использовались для военной логистики и перевозки нефтепродуктов в обход санкций.

В ночь на 10 июля подразделения Сил беспилотных систем ВСУ поразили 13 судов так называемого "теневого флота" РФ на подходах к оккупированному Крыму. По данным командующего СБС Роберта "Мадяра" Бровди, под удар попали 10 танкеров, сухогруз, паром и морской буксир.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина отвечает на российские удары, нанося удары по военным и промышленным объектам в РФ. По его словам, украинские дальнобойные средства поразили цели в Саратовской, Воронежской областях, Татарстане и Башкортостане.

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Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.

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