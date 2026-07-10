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Помидоры не почернеют: огородница поделилась народными средствами от фитофторы

Руслана Заклинская
10 июля 2026, 17:40
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Блогерша из Львова рассказала, какие народные средства и препараты спасают овощи от болезней.
Помидоры не почернеют: огородница поделилась народными средствами от фитофторы
Дешевое средство из аптечки против фитофторы / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, скриншот с facebook.com/Ольга Мартинишин

Вы узнаете:

  • Какие народные средства спасают от фитофторы
  • Как выглядят первые признаки болезни на грядке
  • Стоит ли применять химические препараты

Фитофтора остается одной из самых опасных болезней томатов и картофеля. Она способна за короткое время уничтожить урожай, поэтому многие огородники пытаются предотвратить её появление ещё до появления первых симптомов.

Главред узнал, какие народные средства существуют для профилактики фитофтороза и когда стоит прибегнуть к специальным препаратам.

видео дня

Как защитить помидоры и картофель от фитофтороза

Популярная блогерша из Львовской области Ольга Мартинишин, которую в соцсетях знают как "Баба Оля на псевдо Чех", рассказала, что картофель стоит обрабатывать теми же средствами, что и помидоры, ведь обе культуры относятся к семейству пасленовых. Один из самых распространённых рецептов предусматривает использование молочной сыворотки.

"У кого есть молочная сыворотка, тот пусть смешает пять литров сыворотки и пять литров воды, хорошо перемешает и опрыскает. Это очень распространённый метод, который знают многие", - рассказала блогерша в Facebook.

Почему желтеют листья помидоров
Почему желтеют листья помидоров / Инфографика: Главред

Помогает ли молоко с йодом

Если сыворотки под рукой нет, подойдет другой вариант - на основе молока и обычного йода из аптечки. Такой раствор образует на листьях защитную пленку и должен применяться заранее, а не после появления болезни.

Для приготовления раствора необходимо:

  • 1 литр молока;
  • 10 литров воды;
  • 15 капель йода.

По словам Ольги Мартинишин, после опрыскивания на листьях образуется тонкая защитная пленка, которая помогает снизить риск развития фитофторы.

Смотрите видео о народных средствах против фитофторы:

Когда нужно обрабатывать помидоры

Блогерша подчеркивает, что все профилактические обработки нужно проводить до появления первых симптомов заболевания. Она объясняет, что когда листья уже начинают скручиваться, буреть или сохнуть, а на плодах появляются тёмные пятна, это свидетельствует о развитии фитофтороза. В таком случае спасти растения значительно сложнее.

Как распознать фитофтороз

По словам Ольги Мартинишин, признаки фитофтороза сначала появляются на листьях, а уже потом переходят на плоды.

"Когда развивается болезнь, листья скручиваются и засыхают, а затем плод гниет. Когда на ботве появляются черные пятна, а листочки становятся коричнево-черными и засыхают, это уже признаки фитофтороза. Затем болезнь переходит и на плоды - на них тоже появляются чёрные пятна", - предупредила блогерша.

Помогает ли древесная зола

Еще один способ защиты растений без химических средств предполагает использование древесной золы. В сочетании с мылом раствор золы будет лучше держаться на листьях.

Огородница советует смешать 5 литров золы с 5 литрами воды и дать смеси настояться в течение суток. Затем следует добавить около 20 граммов хозяйственного мыла, чтобы раствор лучше держался на листьях.

Также она рекомендует просто посыпать золой междурядья после высадки растений.

Стоит ли применять химические препараты от фитофторы

Несмотря на предпочтение народных рецептов, блогерша не отвергает и промышленные средства, если домашние методы не сработают. Одним из вариантов она называет конкретный препарат, которым пользуется уже второй сезон.

"А есть ещё вариант - мы любим одну фирму, уже второй год подряд пользуемся "Протектон". Это чудодейственное средство от фитофтороза картофеля и помидоров. Я уже его приобрела, попробуем народным методом, посмотрим, как пойдёт. Хочется, конечно, чтобы химии было меньше, а если не спасем, то будем вынуждены применить препарат", - рассказала Ольга Мартинишин.

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О персонаже: Баба Оля под псевдонимом Чех

"Баба Оля под псевдонимом Чех" (Ольга Мартинишин) - известная 70-летняя блогерша из Львовской области, прославившаяся благодаря своим видео в TikTok и Instagram. Раньше она работала инженером-конструктором, но после смерти мужа начала снимать ролики о садоводстве, кулинарии и жизни. У страницы около 164,6 тыс. подписчиков и более 1,9 млн лайков

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