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Почему кошки постоянно приходят во двор: что их на самом деле привлекает

Дарья Пшеничник
10 июля 2026, 13:09
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От поиска пищи и тепла до территориальных привычек - разбираемся, что на самом деле привлекает кошек в чужой двор.
Коты
Распространенные причины, по которым кошки заходят в ваш дом / Коллаж: Главред, фото: freepik

Вы узнаете:

видео дня
  • Почему кошки выбирают именно ваш дом для визитов
  • Какие признаки выдают намерения животного
  • Как привлекать или гуманно отпугивать кошек

Если неподалеку от вашего дома регулярно появляется один и тот же кот - это не случайность, а результат конкретных природных потребностей животного. Коты - территориальные и социальные существа, и выбор определенного места для регулярных визитов всегда имеет причину, пишет издание Zoorithm.

Чаще всего животное привлекает доступ к еде - открытые мусорные баки или миски с кормом для других домашних питомцев создают легкий источник питания. Также кошки ищут укрытие от непогоды: дождя, жары или холода. Некоторые животные просто чувствуют себя в безопасности рядом с людьми и возвращаются ради спокойного общения, тогда как другие таким образом маркируют территорию, регулярно патрулируя привычный маршрут.

Как распознать намерения кота по его поведению

Наблюдение за поведением животного дает четкие подсказки о том, чего именно оно ищет в вашем дворе. Кошки общаются преимущественно языком тела, и каждый жест имеет конкретное значение.

Если животное трется о ноги человека или мебель - оно оставляет свой запах, помечая территорию как "свою". Частое мяуканье обычно сигнализирует о потребности во внимании, еде или компании. Игривое поведение - погоня за игрушками, исследование двора - свидетельствует о том, что кот чувствует себя в безопасности и развлекается. А сон или отдых на видном месте означает полное доверие к окружающему пространству.

Что делать с нежелательными визитами или одичавшими кошками

Не каждая кошка, которая приходит во двор, нуждается в помощи или доброжелательна к человеку. Некоторые животные - бездомные или одичавшие, и обращаться с ними следует осторожно, учитывая состояние здоровья и уровень социализации.

Если заметны признаки травмы, болезни или истощения, животное следует показать в местный приют или ветеринару. Одичавших кошек, которые избегают контакта с людьми, часто привлекают к программам стерилизации и возвращения в среду обитания (TNR) для гуманного контроля популяции.

А те бездомные животные, которые демонстрируют признаки социализации, вполне могут найти постоянный дом при надлежащем вмешательстве волонтеров или организаций по защите животных.

Для тех, кто хочет ограничить посещения, эффективны уборка источников пищи, установка опрыскивателей с датчиком движения или ограждение участков сетками - эти методы действуют гуманно, без вреда для животного.

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Об источнике: Zoorithm

Zoorithm - это информационный ресурс для владельцев кошек и собак, где сложные знания об уходе за животными становятся простыми. По словам основателей, сайт публикует только проверенные исследованиями факты без профессионального жаргона и "водянистых" текстов. Его миссия - помочь как новичкам, так и опытным хозяевам вырастить счастливых и здоровых питомцев.

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