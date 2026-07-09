Липкий жир просто соскользнет: домашнее средство отмоет ручки плиты за минуты

Женщина рассказала, как легко вернуть ручкам плиты чистый и сияющий вид.

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Как отмыть ручки плиты / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Как правильно снимать ручки плиты для чистки

Чем отмыть щели и область вокруг ручек

Жир на ручках плиты - это распространенная проблема. Он не исчезает после поверхностного протирания, а наоборот - скапливается внутри механизма и в щелях, из-за чего деталь перестает легко вращаться.

Главред решил разобраться, как легко очистить ручки плиты от застарелого жира.

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Почему жир на ручках плиты трудно отмыть

Автор канала "Советы для дома" в своем видео на YouTube рассказала, что на первый взгляд ручки плиты выглядят чистыми после привычного протирания губкой. Однако проблема кроется глубже - во внутренней части детали, куда обычная салфетка не дотягивается.

"Некоторые хозяйки лишь слегка протирают ручки сверху, и на этом все. Но на самом деле жир на ручках скапливается и внутри, и под ручками, и забирается во все щели. И получается, что вы протираете ручки, они вроде бы чистые, но при этом плохо вращаются, застревают, если нажать на ручку, и пользоваться ими довольно неудобно", - подчеркнула она.

Как правильно снимать ручки с плиты

Полноценная чистка невозможна без демонтажа детали. Прежде чем тянуть ручку на себя, стоит учесть конструктивную особенность, которая есть практически в каждой модели плиты.

"Возьмите ручку и с небольшим усилием потяните на себя. Если ручки полностью покрыты жиром, то понадобится больше усилий. Придерживайте ручку рукой, так как внутри есть пружинка, и если вы снимете ручку резко, она может отскочить", - добавляет автор канала.

Чем можно почистить ручки плиты

Основой для удаления застарелого жира служит доступное средство, которое найдется на каждой кухне, а приготовление раствора занимает буквально минуту.

"Для него нам понадобится 1 столовая ложка сухого горчичного порошка. Залейте его стаканом кипятка и хорошо перемешайте. Опускайте ручки в приготовленный раствор и оставляйте. Если ручки очень грязные, то на 30 минут, если не очень, тогда 15 минут будет достаточно", - подчеркивает автор видео.

После этого ручки следует почистить зубной щеткой, а для щелей можно использовать зубочистку.

По ее словам, горчичный порошок размягчает жир настолько, что грязь легко удаляется даже из труднодоступных мест.

Как отмыть плиту на кухне / Инфографика: Главред

Как очистить щели и участок плиты вокруг ручек

Обычно загрязнения скапливаются не только на самих ручках, но и на поверхности плиты вокруг них. Для этой зоны женщина предлагает несколько методов в зависимости от степени загрязнения.

Сначала плиту нужно смочить тряпкой или губкой, затем мягкой стороной губки со средством для мытья посуды удалить основные загрязнения.

Если жира много, поверхность следует обклеить бумажными полотенцами, смоченными в растворе горчицы, и оставить на пять минут.

"Деревянные палочки для суши - это действительно необычный и безопасный лайфхак для чистки плиты и ручек. Они хорошо подходят для удаления жира, мягко очищают поверхность, при этом не царапают поверхность плиты и не стирают надписи, нанесенные на ней", - подчеркнула она.

Как легко и быстро отмыть ручки плиты от жира – видео:

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Об источнике: Советы для дома Советы для дома - украинский YouTube-канал, цель которого - показать зрителям, как быстро и эффективно убираться и готовить чистящие средства своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, как указано в описании канала.

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