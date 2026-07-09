Мало кто знает истинную причину: зачем в СССР делали окно между кухней и ванной

Окошко между кухней и ванной - характерная особенность многих старых квартир, однако его назначение часто понимают неверно.

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Зачем в СССР делали окно между кухней и ванной / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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Для чего делали окно между кухней и ванной

Какие популярные версии о назначении этого окошка оказались мифами

Какова истинная причина его появления

Во многих квартирах советской застройки можно заметить небольшое окошко под потолком, соединяющее кухню и ванную комнату. Эта деталь часто вызывает удивление и порождает различные версии относительно её назначения.

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Существует популярная теория, что окошко должно было защищать от взрыва газа: мол, ударная волна должна была выходить через отверстие и не разрушать стены. Но эта версия не выдерживает критики, ведь подобные окна встречаются даже в домах, где газа никогда не было, пишет "Телеграф".

Еще одно объяснение связывают с борьбой с туберкулезом. В середине ХХ века эта болезнь была широко распространена, а темные и влажные помещения считались опасными. Однако маленькое окошко не могло обеспечить прямой солнечный свет, а стекло задерживало ультрафиолет, который уничтожает бактерии. Поэтому и эта версия выглядит сомнительной.

Некоторые предполагают, что отверстие служило запасным входом в ванную на случай, если дверь закрыта изнутри. Но расположение под потолком и небольшие размеры делали такое использование практически невозможным.

Настоящая причина - свет и экономия

В старых квартирах ванные комнаты обычно не имели окон, выходящих на улицу, поэтому днём там царила темнота. Небольшое окошко из кухни позволяло пропускать естественный свет, что делало помещение более удобным для повседневных нужд.

Вечером, когда на кухне включали лампу, её свет также проникал в ванную. Это давало возможность помыть руки или умыться без необходимости каждый раз нажимать на выключатель. Такая деталь была своеобразным способом экономии электроэнергии.

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Об источнике: Телеграф Телеграф - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия. "Телеграф" охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

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