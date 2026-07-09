Звезда "Сватов" ошарашил старым и уставшим видом

Кратко:
- Как выглядит Добронравов
- Где он появился
Российский актер-путинист, который долгое время снимался в Украине и прославился благодаря украинскому сериалу "Сваты" Федор Добронравов, появился на красной дорожке и удивил своим внешним видом.
Так, как пишут российские пропагандисты, Добронравов появился на красной дорожке на премьере фильма "На деревню дедушке 2" со своим участием. Он выглядел очень худым и осунувшимся. Кроме того, его сильно выдает возраст: путинист буквально превратился в седого деда.
Впрочем, российские пользователи в комментариях не сильно показывали свою любовь к артисту, скорее наоборот.
"А он вообще еще может сыграть что-то кроме себя?", "Ну, это ж тот, кто смеялся над всем подряд?" - пишут его соотечественники.
Добронравов о войне в Украине
Еще во время аннексии Крыма Россией Добронравов дал интервью, в котором заявил, что Крым принадлежит России. Он добавил, что поддерживает свою страну, но творческие люди должны быть вне политики. Добронравов назвал тогда аннексию Крыма "исторически справедливым и исправлением ошибки Хрущева ".
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О персоне: Федор Добронравов?
Федор Добронравов - советский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, продюсер, певец; народный артист Российской Федерации.
В 2014 году поддержал оккупацию Крыма Россией.
В ноябре 2017 года Добронравову на три года был запрещён въезд в Украину из-за его публичной поддержки оккупации Крыма Россией.
В 2022 году поддержал вторжение России в Украину, принимал участие в концертах в поддержку российской агрессии.
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