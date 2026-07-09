Звезда "Сватов" ошарашил старым и уставшим видом

Путинист Федор Добронравов появился на красной дорожке и даже вызвал критику россиян.

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Федор Добронравов появился на красной дорожке / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

Как выглядит Добронравов

Где он появился

Российский актер-путинист, который долгое время снимался в Украине и прославился благодаря украинскому сериалу "Сваты" Федор Добронравов, появился на красной дорожке и удивил своим внешним видом.

Так, как пишут российские пропагандисты, Добронравов появился на красной дорожке на премьере фильма "На деревню дедушке 2" со своим участием. Он выглядел очень худым и осунувшимся. Кроме того, его сильно выдает возраст: путинист буквально превратился в седого деда.

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Добронравов удивил пожилым видом / Скриншот Стархит

Впрочем, российские пользователи в комментариях не сильно показывали свою любовь к артисту, скорее наоборот.

"А он вообще еще может сыграть что-то кроме себя?", "Ну, это ж тот, кто смеялся над всем подряд?" - пишут его соотечественники.

Добронравов удивил пожилым видом / Скриншот Стархит

Добронравов о войне в Украине

Еще во время аннексии Крыма Россией Добронравов дал интервью, в котором заявил, что Крым принадлежит России. Он добавил, что поддерживает свою страну, но творческие люди должны быть вне политики. Добронравов назвал тогда аннексию Крыма "исторически справедливым и исправлением ошибки Хрущева ".

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О персоне: Федор Добронравов? Федор Добронравов - советский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, продюсер, певец; народный артист Российской Федерации.

В 2014 году поддержал оккупацию Крыма Россией.

В ноябре 2017 года Добронравову на три года был запрещён въезд в Украину из-за его публичной поддержки оккупации Крыма Россией.

В 2022 году поддержал вторжение России в Украину, принимал участие в концертах в поддержку российской агрессии.

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