Спреи больше не понадобятся: мухи исчезнут из дома после одной процедуры

Если мухи постоянно залетают в дом, стоит обратить внимание не на средства от насекомых, а на место, где они чаще всего находят пищу.

https://glavred.info/lifehack/sprei-bolshe-ne-ponadobyatsya-muhi-ischeznut-iz-doma-posle-odnoy-procedury-10779167.html Ссылка скопирована

Что делать, чтобы в доме не было мух - как отпугнуть мух без химии / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Почему мухи залетают в дом летом

Какое место на кухне больше всего привлекает насекомых

Как избавиться от мух без спреев и токсичной химии

В жаркие летние дни мухи быстро появляются в доме, даже если окна открыты лишь на короткое время. Многие пытаются избавиться от насекомых с помощью аэрозолей или народных средств, однако они не всегда дают желаемый результат.

Главред расскажет, как избавиться от мух в доме без агрессивной химии.

видео дня

Почему мухи залетают в дом

Мухи обладают хорошо развитым обонянием и способны улавливать запах еды на значительном расстоянии. Именно поэтому они легко находят жилища, где есть доступ к пищевым отходам или источникам запаха, пишет Oboz.ua.

Большинство людей знает, что летом не стоит оставлять на столе перезрелые фрукты, а мусор нужно выносить регулярно. Органические остатки быстро начинают бродить, и этот запах привлекает насекомых.

В то же время есть ещё одно место, которое часто остаётся без внимания. Речь идёт о сливной трубе кухонной раковины. Ежедневно туда попадают мелкие остатки еды, крошки, жир и овощная шелуха. Со временем они накапливаются на стенках труб и образуют осадок, который становится источником стойкого запаха.

Кроме того, тёплый и влажный слив создаёт благоприятные условия, в которых насекомые могут откладывать яйца.

Как очистить слив, чтобы не привлекать мух

Самый простой способ - медленно залить в слив кипяток. Горячая вода помогает растворить жировые отложения и смыть остатки пищи, которые скапливаются внутри труб. Если в сливе уже есть личинки или яйца насекомых, высокая температура также поможет их уничтожить.

После этого можно использовать средство для мытья посуды или кристаллическую соду. Оба средства хорошо расщепляют жир, который является основной причиной образования налета на внутренних стенках труб. Именно этот налет часто становится источником запаха, привлекающего мух.

Как часто нужно чистить раковину летом

В летний период рекомендуем чистить слив как минимум раз в неделю. Если же в доме уже появились мухи или их стало заметно больше, такую процедуру можно проводить ежедневно, пока проблема не исчезнет.

Смотрите видео о том, как избавиться от мух в доме без химии:

Читайте также:

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор - Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред