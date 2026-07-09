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Перемирию на Ближнем Востоке конец: США нанесли новые удары по Ирану

Дарья Пшеничник
9 июля 2026, 09:24
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Президент США предупредил Тегеран о еще более жестком ответе, если нападения на суда в Ормузском проливе повторятся.
Перемирию на Ближнем Востоке конец: США нанесли новые удары по Ирану
США нанесли новые удары по Ирану / Коллаж: Главред, фото: ОП, pixabay.com

Вы узнаете:

видео дня
  • Почему США снова нанесли удары по Ирану
  • Как Тегеран ответил на атаки
  • Что сказал Трамп о перемирии

Ситуация на Ближнем Востоке стремительно обостряется. В среду вечером, 8 июля, Вооруженные силы США начали новую волну военных ударов по объектам в Иране. Этот шаг стал прямым ответом на атаку Тегерана на три грузовых судна в акватории Ормузского пролива, сообщает Reuters.

Главная цель американской операции - максимально ограничить способность Ирана блокировать и атаковать коммерческое судоходство в стратегически важных морских артериях региона.

"США начали нанесение дополнительных ударов по объектам на территории Ирана с целью дальнейшего снижения их потенциала угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе", - заявили в Центральном командовании США (CENTCOM).

По данным иранских государственных СМИ, серия мощных взрывов прогремела как минимум в трёх крупных портовых городах на юго-восточном побережье страны. Тегеран почти сразу же нанес ответные удары, атаковав территории Кувейта и Бахрейна, где дислоцируются военные базы США.

О чём заявил Трамп на фоне обострения

Новый раунд противостояния начался через несколько часов после громкого заявления президента США Дональда Трампа во время саммита НАТО в Турции. На вопрос журналистов о статусе действующих соглашений с Тегераном американский лидер ответил безапелляционно:

"Думаю, все кончено", - подчеркнул Трамп, говоря о временном прекращении огня.

Позже в своих соцсетях президент ясно дал понять, что новые удары являются актом возмездия за морское разбойничество: "Если это повторится, будет гораздо хуже!"

В то же время Трамп отметил, что Вашингтон не стремится к полномасштабной войне и остается открытым для диалога. Более того, по его словам, Тегеран уже ищет пути деэскалации и пытается выйти на связь: "Они звонили некоторое время назад. Они очень хотят заключить соглашение".

В то же время из-за возобновления активных боевых действий Секретная служба США усилила меры безопасности президента. Во время возвращения в Вашингтон Трамп отказался от нового самолета, предоставленного Катаром, воспользовавшись проверенным борт из старого президентского авиапарка.

Реакция рынка: нефть реагирует ростом

Очередной виток конфликта вокруг ключевого морского нефтяного трафика мгновенно всколыхнул мировые энергетические рынки.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent выросли примерно на 1%, достигнув отметки в 78,80 доллара за баррель.

Несмотря на нынешний скачок из-за рисков в Ормузском проливе, цены все еще далеки от своего весеннего пика, когда в апреле стоимость барреля превышала 120 долларов.

Почему Трампу нужно "сворачивать" войну с Ираном

Как ранее писал Главред, политолог Сергей Таран считает, что продолжительность войны США против Ирана в значительной степени зависит от Дональда Трампа, который завершит её тогда, когда это будет политически выгодно.

Вероятно, он будет стремиться завершить боевые действия накануне ключевого дипломатического события своего второго срока - запланированной на апрель встречи с лидером Китая Си Цзиньпином, чтобы прибыть на нее с позиции победителя.

Кроме того, важным фактором являются и особенности американского законодательства, которые также подталкивают к тому, чтобы не затягивать завершение войны.

"В США президент может задействовать армию для военных операций без согласия Конгресса в течение 60 дней. Далее - требуется согласие Конгресса. Которое Трампу будет трудно получить. Хотя бы потому, что поддержка иранской миссии Трампа в американском обществе достаточно низкая. А в стране, между прочим, проходят промежуточные выборы в Конгресс", - подытожил он.

Ормузский пролив
Ормузский пролив / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, 14 июня Трамп анонсировал подписание соглашения с Ираном и открытие Ормузского пролива.

По его словам, документ станет полной противоположностью ядерному соглашению времен Барака Обамы и должен полностью исключить возможность создания Ираном ядерного оружия.

Накануне Иран выступил с инициативой открыть Ормузский пролив и прекратить боевые действия, предложив перенести ядерные переговоры на более поздний срок. Об этом сообщал Axios со ссылкой на американского чиновника и осведомленные источники.

В то же время Трамп остался недоволен этим предложением. По информации The New York Times, он дал понять своим советникам, что план, предложенный Тегераном, не соответствует его ожиданиям.

Кроме того, Соединенные Штаты сталкиваются с серьезным истощением запасов вооружения из-за войны с Ираном, которая продолжается с конца февраля и уже существенно сократила стратегические резервы. В частности, было использовано более 1100 крылатых ракет большой дальности, которые изначально предназначались для потенциального противостояния с Китаем.

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Об источнике: Reuters

Reuters - британское информационное агентство и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющее информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. Всего агентство имеет 197 бюро, работающих по всему миру.

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