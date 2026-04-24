Война с Ираном расходует боеприпасы США быстрее, чем их производят: чем это опасно

Две независимые группы оценивают расходы США на войну с Ираном в 28–35 млрд долларов за 38 дней — почти 1 млрд долларов в день.

https://glavred.info/world/voyna-s-iranom-rashoduet-boepripasy-ssha-bystree-chem-ih-proizvodyat-chem-eto-opasno-10759157.html Ссылка скопирована

США израсходовали в Иране запасы важнейшего оружия

Главное из новости:

США стремительно истощают стратегические арсеналы

Война с Ираном бьет по боезапасам

Европа и Азия остаются менее защищенными

Соединенные Штаты оказались перед самым масштабным истощением своих боеприпасов за десятилетие — война с Ираном, продолжающаяся с конца февраля, уже съела критическую часть стратегических запасов.

видео дня

По данным The New York Times, только крылатых ракет большой дальности США израсходовали более 1100 единиц, причем речь идет об оружии, созданном в первую очередь для потенциального конфликта с Китаем.

Масштабные расходы ракет и бомб

Пентагон подтверждает, что американские войска поразили более 13 000 целей, но реальное количество использованных боеприпасов значительно больше — авиация и артиллерия часто наносят повторные удары по одному объекту.

В материале NYT отмечается:

"Война с Ираном значительно истощила глобальные запасы боеприпасов американских военных и заставила Пентагон срочно перебрасывать бомбы, ракеты и другую технику на Ближний Восток из командований в Азии и Европе".

Особенно ощутимыми стали потери:

Более 1000 Tomahawk — в 10 раз больше годовых закупок.

Более 1200 Patriot — каждая стоимостью почти 4 млн долларов.

Более 1000 Precision Strike и ATACMS — запасы упали до "тревожного" уровня.

Около 1100 JASSM‑ER — малозаметных ракет большой дальности, после чего осталось лишь около 1500 единиц.

Белый дом пока не называет официальных цифр, но две независимые группы оценивают расходы США в 28–35 млрд долларов за 38 дней — почти 1 млрд долларов ежедневно.

США придется выбирать, кого защищать в первую очередь

При нынешних темпах производства восстановление запасов может длиться годами. Это означает, что Вашингтон вынужден решать, где именно поддерживать военное присутствие и какие регионы временно ослабить.

Европа: снижение готовности к сдерживанию России

В Пентагоне признают, что война с Ираном уже ударила по обороноспособности восточного фланга НАТО. Наибольшие потери:

разведывательные и ударные беспилотники;

сокращение учений и тренировок;

снижение возможностей для наступательных операций в Европе.

Это создает риски для сдерживания потенциальных российских атак.

Азия: переброска сил из Тихого океана

Еще до начала войны США перенаправили авианосную группу USS Abraham Lincoln из Южно-Китайского моря на Ближний Восток. Позже:

из Азии перебросили два экспедиционных корпуса морской пехоты (около 4400 военнослужащих);

передислоцировали современные системы ПВО для защиты от иранских ракет и дронов.

Адмирал Сэмюэл Папаро признал лишь одно:

"У запасов оружия есть пределы".

Что это означает для глобальной безопасности

Война с Ираном стала первым конфликтом, который одновременно истощает американские арсеналы в темпах, опасных для других театров — Европы и Азии. США оказались перед дилеммой: либо увеличивать производство, либо пересматривать приоритеты размещения сил.

НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

Война в Иране — новости по теме

Как сообщал Главред, 17 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил об открытии Ормузского пролива для судоходства на период действия режима прекращения огня.

Издание Politico писало, что президент США Дональд Трамп усиливает дипломатические усилия по прекращению войны с Ираном, и сигналом этого стало объявленное им временное перемирие между Израилем и Ливаном.

Трамп ранее также говорил, что конфликт в Иране фактически подходит к концу. По его словам, ситуация оказалась под контролем после переброски американских сил, что позволило предотвратить получение Ираном ядерного оружия.

Об источнике: The New York Times The New York Times — американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред