Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Трамп заговорил об окончании войны с Ираном: СМИ раскрыли подробности

Мария Николишин
15 апреля 2026, 08:26
Журналистка заметила, что Трамп постоянно говорил о войне в прошедшем времени.
Трамп заявил, что война США против Ирана завершена / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Кратко:

  • Трамп намекнул на завершение войны в Иране
  • Он считает, что ситуация находится под контролем после переброски американских войск

Президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана завершена. Об этом сообщила журналистка Fox News Мария Бартиромо в своем Instagram.

В частности, в видео, находясь рядом с резиденцией главы Белого дома, она сказала, что только что общалась с Трампом и он много говорил об экономике, о войне с Ираном, а также о НАТО.

видео дня

По ее словам, в разговоре он заявил об окончании войны против Ирана.

"Я сказала ему: "Господин президент, вы постоянно говорите о войне в прошедшем времени – "была", "была", "была". Я спросила: "Она закончилась?". Он ответил: "Она закончилась"", – отметила журналистка.

Позже СМИ добавили, что в отрывке из интервью Трамп сказал, что ситуация оказалась под контролем после переброски американских войск, что, по его мнению, позволило предотвратить получение Ираном ядерного оружия.

"Я думаю, что мне пришлось перенаправить войска, потому что если бы я этого не сделал, сейчас у Ирана было бы ядерное оружие", — подчеркнул он.

На прямой вопрос, закончилась ли война, Трамп ответил, что конфликт фактически подходит к концу.

"Я думаю, что это почти закончилось. Конец (войны в Иране, — ред.) очень близок", — отметил президент США.

Ожидается, что полное интервью выйдет в эфир в ближайшее время и будет содержать дополнительные детали относительно позиции администрации США по ситуации на Ближнем Востоке.

Война в Иране — последние новости

Как сообщал Главред, 12 апреля США завершили раунд переговоров с Ираном без прорыва: вице-президент Джей Ди Венс подтвердил, что стороны так и не смогли согласовать условия прекращения войны.

В то же время президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтону не удалось договориться с Тегераном по поводу иранской ядерной программы, и американские военные начинают морскую блокаду Ирана.

Ранее США также начали процесс разминирования Ормузского пролива. Корабли ВМС США прошли через пролив без разрешения Тегерана.

Читайте также:

Об источнике: Fox News

Fox News Channel — американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал позиционирует себя как нейтрально освещающий события. Однако канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Иран Дональд Трамп
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Дроны били по портам, вспыхнули пожары: последствия ночной атаки на Одесчину

Дроны били по портам, вспыхнули пожары: последствия ночной атаки на Одесчину

08:55Украина
Трамп заговорил об окончании войны с Ираном: СМИ раскрыли подробности

Трамп заговорил об окончании войны с Ираном: СМИ раскрыли подробности

08:26Мир
Почему бензин в Украине стоит, как при цене 130 долларов за баррель: анализ Геннадия Рябцева

Почему бензин в Украине стоит, как при цене 130 долларов за баррель: анализ Геннадия Рябцева

08:10Мнения
Реклама

Популярное

Ещё
ТЦК в Украине больше не будет: как изменится мобилизация и что готовят взамен

ТЦК в Украине больше не будет: как изменится мобилизация и что готовят взамен

Китайский гороскоп на завтра, 15 апреля: Свиньям - подарки, Змеям - совет

Китайский гороскоп на завтра, 15 апреля: Свиньям - подарки, Змеям - совет

Гороскоп Таро на завтра 15 апреля: Близнецам - думать, Скорпиону - стать сильнее

Гороскоп Таро на завтра 15 апреля: Близнецам - думать, Скорпиону - стать сильнее

Гороскоп на завтра, 15 апреля: Ракам - трудности, Водолеям - неожиданность

Гороскоп на завтра, 15 апреля: Ракам - трудности, Водолеям - неожиданность

В Черкассах прогремела серия мощных взрывов — погиб ребенок, много раненых

В Черкассах прогремела серия мощных взрывов — погиб ребенок, много раненых

Последние новости

09:33

У Путина появились новые полномочия в сфере армии: в ISW выражают опасения

09:21

Четыре знака зодиака считаются самыми влиятельными и успешными – кто они

08:55

Дроны били по портам, вспыхнули пожары: последствия ночной атаки на ОдесчинуФото

08:26

Трамп заговорил об окончании войны с Ираном: СМИ раскрыли подробности

08:10

Почему бензин в Украине стоит, как при цене 130 долларов за баррель: анализ Геннадия Рябцевамнение

Россия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городеРоссия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городе
07:51

Дроны били по одной точке: РФ трижды за ночь атаковала СумыФото

07:18

Тяжёлая ночь: дроны атаковали Черкассы, есть раненые

06:44

РФ атаковала Днепр: горит админздание, повреждена новостройка, есть пострадавшаяФото

05:11

Секрет проходных комнат в квартирах СССР: зачем их на самом деле делали

Реклама
04:33

Фраза "закон подлости" является ошибкой - как правильно сказать на украинском языкеВидео

04:07

Как быстро подстричь когти коту без истерик и агрессии: малоизвестный секретВидео

03:31

Кто притягивает токсичных людей: астрологи назвали два знака зодиака

03:00

Конец эпохи: дизайнеры назвали виды штор, которые портят современный интерьер

02:48

Как сказать "бег трусцой" на украинском языке - правильный вариант знают не все

02:30

Вселенная расширяется гораздо быстрее: ученые ошеломлены загадкой темной энергии

01:51

Резкая смена погоды в Киеве и области: синоптики предупредили о заморозках

00:25

Массовая демобилизация из ВСУ: в Раде раскрыли ключевые изменения для военных

14 апреля, вторник
23:59

США возобновили санкции против РФ, но не всё так просто — Politico

23:25

Рынок топлива на грани: прогноз резкого подорожания и вероятности дефицита

23:15

Между "минусом" и летним теплом: синоптики рассказали, какая погода будет в Днепре

Реклама
22:29

Жир исчезнет за 5 минут: секретный натуральный раствор чистит без усилий

21:56

Зеленский назвал дату нового массированного удара РФ по Украине

21:40

Какие четыре страны против ускоренного вступления Украины в ЕС – детали от Politico

21:30

РФ создает буферную зону вдоль госграницы: в DeepState назвали направление

21:12

Навсегда испортите: поверхности, которые нельзя чистить бумажными полотенцами

21:07

Новое открытие полностью "ломает" историю Украины и России - что скрывал Кремль

20:48

Россия усиливает давление и готовит новое наступление: что происходит на фронте

20:25

В Украине создали новую ракету-перехватчик баллистики: СМИ узнали детали

20:01

Пустая трата времени: 5 ошибок при изучении английского языка

19:32

"Кровавая мясорубка": раскрыт тревожный сценарий новой войны в ЕвропеВидео

19:13

Путин или Песков: кто стоит за Лорак в России и почему ей прощают все Мнение

19:10

США блокируют Ормузский пролив: Леушкин рассказал, что будет с ценами на топливомнение

19:03

В Черкассах прогремела серия мощных взрывов — погиб ребенок, много раненыхФото

19:01

Чеснок желтеет после заморозков: садовник раскрыл шаги по возобновлению урожаяВидео

19:00

"Плохая энергетика" или просто стресс: почему беременным запрещают ходить на кладбище

18:45

О скрытой функции стиральной машинки мало кто знает: в чем главная "фишка"Видео

18:43

В Украине отменили плату за коммуналку — кого коснется нововведение, детали закона

18:35

Эктор Хименес Браво оказался на операционном столе: что он сделал

18:29

Антикоррупционеры массово избегают темы о возможном фиктивном усыновлении ребёнка директором НАБУ Кривоносом

18:13

Алек Болдуин хочет закончить карьеру из-за гибели украинки — детали

Реклама
18:05

Как украинцы изменили ход духовной истории мира: правда, о которой умалчивалиВидео

18:01

Больше никакой липкости и разводов: эксперты рассказали, как правильно мыть пол

17:58

Популярный тренд: пара провела тест, чтобы выяснить кого пес любит большеВидео

17:49

Киркоров стал отцом в третий раз: что узнали пропагандисты

17:28

Потепление до +18 и дожди: синоптики предупредили о смене погоды на Львовщине

17:22

Необходимо срочно удалить: владельцы iPhone получили важный совет

17:17

В Житомирской области резко поднимется температура: когда потеплеет до +18

17:16

"Совсем не в себе": Каменских оскандалилась выходкой в самолете

17:16

Сотни ракет и "умное" оружие: Украина и ФРГ заключили "мегасоглашение", детали

17:06

ТЦК в Украине больше не будет: как изменится мобилизация и что готовят взамен

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять