Трамп заговорил об окончании войны с Ираном: СМИ раскрыли подробности

Журналистка заметила, что Трамп постоянно говорил о войне в прошедшем времени.

Трамп заявил, что война США против Ирана завершена

Кратко:

Трамп намекнул на завершение войны в Иране

Он считает, что ситуация находится под контролем после переброски американских войск

Президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана завершена. Об этом сообщила журналистка Fox News Мария Бартиромо в своем Instagram.

В частности, в видео, находясь рядом с резиденцией главы Белого дома, она сказала, что только что общалась с Трампом и он много говорил об экономике, о войне с Ираном, а также о НАТО.

По ее словам, в разговоре он заявил об окончании войны против Ирана.

"Я сказала ему: "Господин президент, вы постоянно говорите о войне в прошедшем времени – "была", "была", "была". Я спросила: "Она закончилась?". Он ответил: "Она закончилась"", – отметила журналистка.

Позже СМИ добавили, что в отрывке из интервью Трамп сказал, что ситуация оказалась под контролем после переброски американских войск, что, по его мнению, позволило предотвратить получение Ираном ядерного оружия.

"Я думаю, что мне пришлось перенаправить войска, потому что если бы я этого не сделал, сейчас у Ирана было бы ядерное оружие", — подчеркнул он.

На прямой вопрос, закончилась ли война, Трамп ответил, что конфликт фактически подходит к концу.

"Я думаю, что это почти закончилось. Конец (войны в Иране, — ред.) очень близок", — отметил президент США.

Ожидается, что полное интервью выйдет в эфир в ближайшее время и будет содержать дополнительные детали относительно позиции администрации США по ситуации на Ближнем Востоке.

Война в Иране — последние новости

Как сообщал Главред, 12 апреля США завершили раунд переговоров с Ираном без прорыва: вице-президент Джей Ди Венс подтвердил, что стороны так и не смогли согласовать условия прекращения войны.

В то же время президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтону не удалось договориться с Тегераном по поводу иранской ядерной программы, и американские военные начинают морскую блокаду Ирана.

Ранее США также начали процесс разминирования Ормузского пролива. Корабли ВМС США прошли через пролив без разрешения Тегерана.

Об источнике: Fox News Fox News Channel — американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал позиционирует себя как нейтрально освещающий события. Однако канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США.

