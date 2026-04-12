Переговоры США с Ираном завершились без соглашения: Вэнс раскрыл, что помешало

По оценке вице-президента, ключевым моментом разногласий стал отказ Тегерана пойти на уступки в вопросе ядерной программы.

Переговоры США и Ирана / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, Maxar Technologies, Википедия

Главное из новости:

Переговоры США и Ирана провалились

Трамп допускает возобновление военных действий

США завершили раунд переговоров с Ираном без прорыва: вице-президент Джей Ди Венс подтвердил, что стороны так и не смогли согласовать условия прекращения войны. Об этом он заявил после возвращения американской делегации, подчеркнув, что провал консультаций создает больше рисков для Тегерана, чем для Вашингтона, пишет CNN.

Венс подчеркнул, что иранская сторона отвергла предложенный формат договоренностей, несмотря на то что, по его словам, американская позиция была максимально гибкой.

"Плохая новость заключается в том, что мы не пришли к соглашению. И я считаю, что это гораздо худшая новость для Ирана, чем для Соединенных Штатов Америки", — заявил он.

Венс добавил, что команда прибыла на переговоры с четким мандатом на компромисс, но "нам не удалось достичь никакого прогресса".

По оценке вице-президента, ключевой точкой разногласий стал отказ Тегерана уступить в вопросе ядерной программы. США, по словам Венса, оставили иранской стороне "окончательное и лучшее предложение", которое все еще может быть принято.

Джей Ди Венс / Инфографика: Главред

Параллельно президент США Дональд Трамп публично заявил, что результат переговоров не является критическим для Вашингтона.

"Независимо от того, что произойдет, мы выиграем. Заключим ли мы соглашение или нет, для меня это не имеет значения", — сказал он, подчеркнув, что США сохраняют стратегическое преимущество.

Трамп также предупредил, что в случае провала дипломатии Соединенные Штаты готовы вернуться к военным действиям, заявив, что американские корабли оснащаются "лучшими боеприпасами" и могут быть использованы "очень эффективно".

Переговоры о завершении войны в Иране — что известно

Как сообщал Главред, США, Израиль и Иран договорились о двухнедельном перемирии. Первый раунд прямых переговоров о возможном мирном урегулировании был запланирован на 10 апреля в столице Пакистана.

В Тегеране заявляют, что Вашингтон "проиграл" и согласился на 10 пунктов мирного плана, предложенного Ираном.

Дональд Трамп 7 апреля заявлял, что его ультиматум Ирану подходит к концу. В соцсети Truth Social он предупредил, что "ночью может погибнуть целая цивилизация".

Ранее американский президент также угрожал ударами по инфраструктуре Ирана, в частности по мостам и электростанциям, что могло бы иметь масштабные разрушительные последствия для региона.

Накануне Пакистан передал США мирное предложение от Тегерана, состоящее из 10 пунктов. Среди ключевых требований — гарантия того, что Иран больше никогда не подвергнется нападению.

Об источнике: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) — одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное новостное агентство. Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также за рубежом находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и в Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" вещает в 212 других странах мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

