Украина в НАТО: Рютте сделал неутешительное заявление о шансах на вступление

Кратко:
- Генсек НАТО Рютте сомневается в скорейшем вступлении Украины в альянс
- Некоторые страны, включая США и Германию, выступают против
- НАТО переживает период глубоких изменений в трансатлантическом альянсе
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказал скептическую оценку быстрого вступления Украины в Альянс. Об этом сообщает Clash Report.
"Я не думаю, что вопрос членства Украины в НАТО может быть решен в краткосрочной перспективе. Я не думаю, что это произойдет политически в ближайшее время – это моя справедливая оценка", – заявил он.
Позиция отдельных стран
По словам Рютте, некоторые страны, в том числе Германия, Словакия, Венгрия и США, выступают против вступления Украины в НАТО. "Я думаю, сейчас этот вопрос не обсуждается", – добавил он.
Генсек также отметил, что НАТО находится в периоде значительных трансформаций.
"Европа берет на себя все большую и более справедливую долю задачи обеспечения своей обычной обороны, и от этого пути назад нет, да и не должно быть. Это переход от нездоровой созависимости к трансатлантическому альянсу, основанному на подлинном партнерстве", - сказал Рютте.
Комментарий по критике Дональда Трампа
Кроме того, он прокомментировал критику бывшего президента США Дональда Трампа в адрес европейских союзников: "Когда пора оказать Соединенным Штатам необходимую логистическую и другую поддержку в Иране, некоторые союзники, мягко говоря, отреагировали несколько поздно. Трамп решил не информировать союзников заранее, и я это понимаю, но то, что я вижу сегодня в Европе, показывает, что союзники сейчас оказывают огромную поддержку – логистическую, базовую и другие мероприятия".
Конфликт Трампа с НАТО - новости по теме
Как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп планирует обсудить с генсеком НАТО Марком Рютте выход США из Североатлантического Альянса. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга, который транслировал официальный канал Белого дома в YouTube.
Ранее Трамп заявлял, что напряженность в отношениях между США и НАТО начала расти еще после его первой инициативы по возможному присоединению Гренландии к Соединенным Штатам.
Напомним, что по информации Financial Times, Трамп пригрозил прекратить поставки оружия Украине, пытаясь заставить европейские страны присоединиться к так называемой коалиции добровольцев для возобновления судоходства в Ормужском проливе.
Читайте также:
Об источнике: Clash Report
Clash Report – это международный информационный канал, специализирующийся на освещении актуальных событий, в том числе зоны боевых действий, международных конфликтов и политических процессов в мире. Он активно публикует новости и репортажи о ситуации в Украине, США, странах Ближнего Востока и других странах мира.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред