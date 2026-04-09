Будет ли снег в Черкасской области на Пасху: синоптик сделал прогноз

В Черкасской области пик пасхального похолодания с заморозками еще впереди, однако уже на следующей неделе ожидается постепенное потепление. Об этом сообщил руководитель областного гидрометцентра Виталий Постригань.
Он отметил, что из-за переменной даты Пасхи погодная статистика является условной. Однако за последнее десятилетие самым теплым был праздник прошлого года — тогда наблюдалась солнечная и сухая погода, а температура поднималась до +26°. Самым прохладным стал 2023 год с дневными показателями около +11° и местами небольшими дождями.
"Итак, заблокированный антициклонами с севера и востока все тот же циклонический вихрь "Rapunzel" продолжает сохранять свою активность. Благодаря достаточным температурным контрастам для регенерации, он и в течение ближайших двух суток, а это 10-11 апреля, будет удерживать в Черкасской области неустойчивую холодную погоду с небольшими кратковременными дождями", — отметил он.
По его словам, именно на этот период приходится пик похолодания, ведь ожидаются заморозки от 0 до -3°, а днем температура составит всего 3–8° тепла.
Прогноз погоды на Пасху
12 апреля, в Пасху, погодные условия улучшатся под влиянием антициклона — облачность уменьшится, а осадки станут кратковременными и локальными. Снега не прогнозируется.
"Ночью заморозки 0–3°, поэтому в утренние часы без теплой одежды не обойтись. Возможен небольшой дождь. Днем воздух прогреется под солнечными лучами до +7…+12°. Несмотря на достаточное количество солнца, среднесуточная температура будет отставать от климатической нормы на 3°", — пояснил синоптик.
По предварительным прогнозам ведущих европейских моделей, уже с начала следующей недели арктический воздух начнет отступать, и пасхальный период имеет все шансы быть теплее климатической нормы, особенно во второй его половине.
Напомним, как ранее сообщал Главред, 10 апреля в Украине ожидается прохладная погода со снегом, сообщает Укргидрометцентр. В течение 10–11 апреля синоптики прогнозируют заморозки и объявили I и II уровни опасности.
Во Львовской области в этот день погодные условия будет формировать холодный воздух с севера. Ночью температура резко снизится, возможны туманы и осложнение ситуации на дорогах, предупреждает региональный гидрометцентр.
В Ровенской области также сохранится прохладная весенняя погода: ожидается облачность с прояснениями без значительных осадков. В то же время в регионе прогнозируют ночные заморозки, которые продлятся несколько дней подряд.
О личности: Виталий Постригань
Известный украинский синоптик. Начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра. Составляет прогнозы погоды в Украине на краткосрочную и долгосрочную перспективу.
