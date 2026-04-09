Будет ли снег в Черкасской области на Пасху: синоптик сделал прогноз

Юрий Берендий
9 апреля 2026, 22:11
В Украине ожидается кратковременное похолодание с заморозками накануне Пасхи, после чего погода постепенно станет теплее, сообщил синоптик.
Будет ли снег в Черкасской области на Пасху: синоптик сделал прогноз
Прогноз погоды в Черкассах — будет ли снег в Черкасской области на Пасху / Фото: УНИАН

В Черкасской области пик пасхального похолодания с заморозками еще впереди, однако уже на следующей неделе ожидается постепенное потепление. Об этом сообщил руководитель областного гидрометцентра Виталий Постригань.

Он отметил, что из-за переменной даты Пасхи погодная статистика является условной. Однако за последнее десятилетие самым теплым был праздник прошлого года — тогда наблюдалась солнечная и сухая погода, а температура поднималась до +26°. Самым прохладным стал 2023 год с дневными показателями около +11° и местами небольшими дождями.

"Итак, заблокированный антициклонами с севера и востока все тот же циклонический вихрь "Rapunzel" продолжает сохранять свою активность. Благодаря достаточным температурным контрастам для регенерации, он и в течение ближайших двух суток, а это 10-11 апреля, будет удерживать в Черкасской области неустойчивую холодную погоду с небольшими кратковременными дождями", — отметил он.

По его словам, именно на этот период приходится пик похолодания, ведь ожидаются заморозки от 0 до -3°, а днем температура составит всего 3–8° тепла.

Прогноз погоды на Пасху

12 апреля, в Пасху, погодные условия улучшатся под влиянием антициклона — облачность уменьшится, а осадки станут кратковременными и локальными. Снега не прогнозируется.

Будет ли снег в Черкасской области на Пасху: синоптик сделал прогноз
/ Фото: Виталий Постригань / Facebook

"Ночью заморозки 0–3°, поэтому в утренние часы без теплой одежды не обойтись. Возможен небольшой дождь. Днем воздух прогреется под солнечными лучами до +7…+12°. Несмотря на достаточное количество солнца, среднесуточная температура будет отставать от климатической нормы на 3°", — пояснил синоптик.

По предварительным прогнозам ведущих европейских моделей, уже с начала следующей недели арктический воздух начнет отступать, и пасхальный период имеет все шансы быть теплее климатической нормы, особенно во второй его половине.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 10 апреля в Украине ожидается прохладная погода со снегом, сообщает Укргидрометцентр. В течение 10–11 апреля синоптики прогнозируют заморозки и объявили I и II уровни опасности.

Во Львовской области в этот день погодные условия будет формировать холодный воздух с севера. Ночью температура резко снизится, возможны туманы и осложнение ситуации на дорогах, предупреждает региональный гидрометцентр.

В Ровенской области также сохранится прохладная весенняя погода: ожидается облачность с прояснениями без значительных осадков. В то же время в регионе прогнозируют ночные заморозки, которые продлятся несколько дней подряд.

О личности: Виталий Постригань

Известный украинский синоптик. Начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра. Составляет прогнозы погоды в Украине на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

Путин объявил о перемирии в войне против Украины — когда оно начнётся

Путин объявил о перемирии в войне против Украины — когда оно начнётся

Украина в НАТО: Рютте сделал неутешительное заявление о шансах на вступление

Украина в НАТО: Рютте сделал неутешительное заявление о шансах на вступление

"Узнаем от россиян много нового": откровенное заявление Буданова о мирных переговорах

"Узнаем от россиян много нового": откровенное заявление Буданова о мирных переговорах

Китайский гороскоп на завтра, 10 апреля: Петухам - сопротивление, Лошадям - переезд

Китайский гороскоп на завтра, 10 апреля: Петухам - сопротивление, Лошадям - переезд

Гороскоп на завтра, 10 апреля: Козерогам - перемены, Весам - конфликт

Гороскоп на завтра, 10 апреля: Козерогам - перемены, Весам - конфликт

"Она не вернется": сестра Ротару раскрыла, где сейчас живет легендарная певица

"Она не вернется": сестра Ротару раскрыла, где сейчас живет легендарная певица

Гороскоп Таро на завтра 10 апреля: Тельцам - отказ, Раку - поиск

Гороскоп Таро на завтра 10 апреля: Тельцам - отказ, Раку - поиск

Гривня внезапно обвалилась: новый курс валют на 10 апреля

Гривня внезапно обвалилась: новый курс валют на 10 апреля

22:43

Бордер-колли или пудель: кто возглавил список самых умных собак в мире

22:14

Путин объявил о перемирии в войне против Украины — когда оно начнётся

22:11

Будет ли снег в Черкасской области на Пасху: синоптик сделал прогноз

22:06

Будут значительные ограничения: график отключения света 10 апреля в Сумах

21:49

Время и очереди увеличились: обновленный график для Днепра и области на 10 апреляФото

Пасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздникПасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздник
21:41

Цвет успеха или безвкусицы: почему самые богатые люди 90-х носили малиновые пиджаки

21:39

Тренды, с которыми надо прощаться весной 2026: Андре Тан назвал "умершие" вещи

20:54

Украина в НАТО: Рютте сделал неутешительное заявление о шансах на вступление

20:38

"Не знала, чем буду заниматься": звезда сериала "Уэнсдей" хотела уйти из профессии

Реклама
20:28

"Узнаем от россиян много нового": откровенное заявление Буданова о мирных переговорах

20:21

Забудьте об укусах: как одно простое средство защитит от клещей и комаров

20:06

Россия готовит новую ловушку: что на самом деле стоит за ультиматумами Кремля

20:05

"Собирала чемоданы раз 15": звезда "Крепостной" рассказал о ревности жены

19:46

Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали об отключении света 10 апреля

19:34

Украину засыплет снегом: в регионы возвращается настоящая зима

19:34

Можно ли вышивать в праздники — священник объяснил, что на самом деле имеет значение

19:18

Дедлайн до конца апреля: Зеленский рассказал, на какие три города нацелилась РФ

19:11

Четыре знака китайского гороскопа будут на волне успеха уже совсем скоро - кто они

19:10

Почему Трамп проиграл войну с Ираном: Эйдман назвал причинумнение

18:29

Мощная магнитная буря будет "трусить" страну: известна дата

Реклама
18:28

Пенсия без трудовой книжки: в Украине изменили правила начисления, что известно

18:08

"Впервые говорю": Слава Демин раскрыл свои доходы

18:05

Дарит любовь: муж Лорак не может покупать ей подарки

17:49

Орбан 2.0 или надежда для ЕС: что говорил лидер оппозиции Венгрии о РФ, Украине и войне

17:36

Умер известный украинский артист и поэт Ярослав Чорногуз

17:27

Гривня внезапно обвалилась: новый курс валют на 10 апреля

17:25

Девочка, пережившая нападение акулы, зашла в воду: зачем она вернуласьВидео

17:23

Армия РФ продвинулась на двух ключевых направлениях: в DeepState обновили карту

17:19

Звезду сериала "Королева ночи" арестовали во время облавы в Турции — детали

16:48

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке спящего на пасхальном яйце кролика за 9 с

16:43

Мужчина зашел на чердак и был удивлен: такого никто не ожидал

16:42

Где отдохнуть на выходных: 12 мест в Украине, которые стоит увидеть

16:24

Макияж продержится целый день: простые лайфхаки от бьюти-блогершиВидео

16:05

"Белая полоса" уже на подходе: кому из знаков зодиака вскоре улыбнется удача

16:04

Ударит мороз до -5: Львовщину накроют опасные метеоявления

15:29

Трамп выдвинул Европе новый ультиматум: чем пригрозил союзникам

15:27

Больная раком российская блогерша Лерчек побрилась налысо: грустное видеоВидео

15:09

Хозяйка не поверила глазам: глухой кот начал "общаться" с нейВидео

15:01

Обмен с Россией: Украина вернула тысячу тел погибших военных, что известно

14:59

Спустя 20 лет после смерти мужа: Аурика Ротару сделала заявление о личном

Реклама
14:56

Смерть Мэттью Перри: обнародовано наказание виновной в смерти актера

14:28

Когда идти на кладбище и нужно ли оставлять паски и крашенки - ответ протоиереяВидео

14:24

В украинском языке нет слова "картавый": как назвать тех, кто не произносит звук "р"

14:02

Работник ресторана нашел $10 000 в туалете: что он поспешил сделатьВидео

13:54

10 апреля - Страстная пятница: что разрешено и запрещено делать в этот день

13:42

Украина ежегодно теряет более $1 млрд из-за зависимости от импорта удобрений - партнер АГТ Горбуненко

13:35

Не мог выступать из-за двух диагнозов: Козловский сделал признание

13:33

Без глазури и начинок: как должна выглядеть традиционная украинская паскаВидео

13:18

Будет ли перемирие на Пасху: в Кремле ответили на официальное предложение Украины

13:14

"Я полюбил": актер-воин рассказал, как ушел от жены

