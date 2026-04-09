Время и очереди увеличились: обновленный график для Днепра и области на 10 апреля

ДТЭК и ЦЭК проинформировали, когда и в каких часах планируют отключение света 10 апреля

Время отключения может изменяться в течение суток

В пятницу, 10 апреля, в Днепре и Днепропетровской области , как и в других регионах Украины, вводятся ограничения на потребление электроэнергии.

Графики отключений будут действовать в течение всех суток, но их продолжительность и количество могут изменяться в зависимости от ситуации в энергосистеме.

ДТЭК и ЦЭК опубликовали предварительное распределение по очереди, отмечая, что ограничения коснутся всех групп потребителей.

Графики отключений для абонентов ДТЭК

1.1 Очередь: 06:00 – 09:30 и 16:30 – 20:00

1.2 Очередь: 06:00 – 09:30 и 16:30 – 20:00

2.1 Очередь: 06:00 – 09:30 и 18:00 – 20:00

2.2 Очередь: 06:00 – 09:30

3.1 Очередь: 00:00 – 02:30 и 09:30 – 11:00

3.2 Очередь: 00:00 – 02:30, 09:30 – 11:00 и 20:00 – 23:30

4.1 Очередь: 09:30 – 13:00

4.2 Очередь: 09:30 – 13:00

5.1 Очередь: 02:30 – 06:00

5.2 Очередь: 02:30 – 06:00 и 23:30 – 24:00

6.1 Очередь: 13:00 – 16:30

6.2 Очередь: 13:00 – 16:30

Чтобы узнать точное время отключения по конкретному адресу, жители Днепра могут воспользоваться специальной онлайн-формой на сайте ДТЭК.

Графики отключений для абонентов ЦЭК

1.1 Очередь: 00:00 – 02:30 и 09:30 – 11:00

1.2 Очередь: 09:30 – 13:00

2.1 Очередь: 09:30 – 13:00 и 20:00 – 23:30

2.2 Очередь : 00:00 – 02:30 и 09:30 – 11:00

3.1 Очередь: 02:30 – 06:00 и 23:30 – 24:00

3.2 Очередь: 13:00 – 16:30

4.1 Очередь: 13:00 – 16:30

4.2 Очередь: 02:30 – 06:00

5.1 Очередь: 06:00 – 09:30 и 16:30 – 20:00

5.2 Очередь: 06:00 – 09:30 и 16:30 – 20:00

6.1 Очередь: 06:00 – 09:30 и 18:00 – 20:00

6.2 Очередь: 06:00 – 09:30

