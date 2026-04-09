Время и очереди увеличились: обновленный график для Днепра и области на 10 апреля

В пятницу, 10 апреля, в Днепре и Днепропетровской области , как и в других регионах Украины, вводятся ограничения на потребление электроэнергии.
Графики отключений будут действовать в течение всех суток, но их продолжительность и количество могут изменяться в зависимости от ситуации в энергосистеме.
ДТЭК и ЦЭК опубликовали предварительное распределение по очереди, отмечая, что ограничения коснутся всех групп потребителей.
Графики отключений для абонентов ДТЭК
1.1 Очередь: 06:00 – 09:30 и 16:30 – 20:00
1.2 Очередь: 06:00 – 09:30 и 16:30 – 20:00
2.1 Очередь: 06:00 – 09:30 и 18:00 – 20:00
2.2 Очередь: 06:00 – 09:30
3.1 Очередь: 00:00 – 02:30 и 09:30 – 11:00
3.2 Очередь: 00:00 – 02:30, 09:30 – 11:00 и 20:00 – 23:30
4.1 Очередь: 09:30 – 13:00
4.2 Очередь: 09:30 – 13:00
5.1 Очередь: 02:30 – 06:00
5.2 Очередь: 02:30 – 06:00 и 23:30 – 24:00
6.1 Очередь: 13:00 – 16:30
6.2 Очередь: 13:00 – 16:30
Чтобы узнать точное время отключения по конкретному адресу, жители Днепра могут воспользоваться специальной онлайн-формой на сайте ДТЭК.
Графики отключений для абонентов ЦЭК
1.1 Очередь: 00:00 – 02:30 и 09:30 – 11:00
1.2 Очередь: 09:30 – 13:00
2.1 Очередь: 09:30 – 13:00 и 20:00 – 23:30
2.2 Очередь : 00:00 – 02:30 и 09:30 – 11:00
3.1 Очередь: 02:30 – 06:00 и 23:30 – 24:00
3.2 Очередь: 13:00 – 16:30
4.1 Очередь: 13:00 – 16:30
4.2 Очередь: 02:30 – 06:00
5.1 Очередь: 06:00 – 09:30 и 16:30 – 20:00
5.2 Очередь: 06:00 – 09:30 и 16:30 – 20:00
6.1 Очередь: 06:00 – 09:30 и 18:00 – 20:00
6.2 Очередь: 06:00 – 09:30
