Цвет успеха или безвкусицы: почему самые богатые люди 90-х носили малиновые пиджаки

Почему малиновый пиджак стал символом богатства 90-х? Телевидение, мода и даже "МММ" сделали его символом статуса и богатства.

Малиновый пиджак / Коллаж: Главред, скриншоты

Золотая цепь, "Мерседес" и яркий малиновый пиджак — это главные символы состоятельного человека 90-х годов. Хотя сегодня такой образ кажется немного странным, тогда он был признаком успеха и принадлежности к элите. Главред расскажет об этом более подробно.

Почему малиновый цвет стал знаком статуса

Как рассказывает автор канала"Историк", малиновый цвет стал популярным благодаря телевидению и мировой моде. Это был символ того, что человек "выбился в люди" и имеет много денег.

Малиновый пиджак появился благодаря интеллектуальной игре

Мало кто знает, что все началось не с улиц, а с игры "Что? Где? Когда?". В 1991 году игроки, которые становились "бессмертными" членами клуба, получали красные пиджаки. Это означало особый статус и то, что они остаются в игре даже после поражения.

Почти одновременно дизайнер Джанни Версаче выпустил коллекцию с малиновыми пиджаками. Богачи быстро подхватили тренд, чтобы показать, что следят за парижской модой и могут себе позволить дорогую одежду.

Малиновый пиджак — мечта богачей, политиков и звезд

Малиновую одежду носили не только бандиты, но и политики, звезды и крупные бизнесмены. Даже основатель пирамиды "МММ" Сергей Мавроди поздравлял людей с Новым годом в таком наряде. Тогда он был одним из самых богатых, и люди начали копировать его стиль.

Владельцы малиновых пиджаков подчеркивали, что могут позволить себе все, что угодно. Такая одежда символизировала достаток и принадлежность человека к высшему обществу, — объясняет автор видео.

Как мода стала массовой и исчезла

Когда спрос вырос, пиджаки начали шить массово в Турции и местных цехах. Тогда их носили уже все — от продавцов на рынке до мелких предпринимателей.

Спрос рождает предложение, поэтому турецкие фабрики начали получать крупные заказы... а позже такие пиджаки стали шить и местные мастера.

Ближе к 2000-м годам мода начала исчезать. Те, кто разбогател в 90-х, перешли в политику или официальный бизнес и сменили яркие цвета на сдержанные серые и черные костюмы. Малиновые пиджаки остались лишь в анекдотах и воспоминаниях о прошлой эпохе.

Об источнике: YouTube-канал "Историк" YouTube-канал "Историк" — это украинский образовательный проект, посвященный малоизвестным или интересным фактам из истории, науки и быта. Автор просто и понятно рассказывает о вещах, которые мы часто видим, но не задумываемся об их происхождении — например, почему советская посуда имела черный ободок или как появились определенные технологии. Канал ведется на украинском языке, имеет около 130 тысяч подписчиков и более полутысячи видео. Видео короткие, насыщенные фактами и иллюстрациями, поэтому легко воспринимаются даже школьниками. Основная цель канала — сделать историю интересной, живой и близкой современному зрителю.

