Цвет успеха или безвкусицы: почему самые богатые люди 90-х носили малиновые пиджаки

Марина Иваненко
9 апреля 2026, 21:41
Почему малиновый пиджак стал символом богатства 90-х? Телевидение, мода и даже "МММ" сделали его символом статуса и богатства.
Малиновый пиджак / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Почему малиновый пиджак стал символом богатства в 90-х
  • Почему мода на яркие пиджаки быстро исчезла

Золотая цепь, "Мерседес" и яркий малиновый пиджак — это главные символы состоятельного человека 90-х годов. Хотя сегодня такой образ кажется немного странным, тогда он был признаком успеха и принадлежности к элите. Главред расскажет об этом более подробно.

Почему малиновый цвет стал знаком статуса

Как рассказывает автор канала"Историк", малиновый цвет стал популярным благодаря телевидению и мировой моде. Это был символ того, что человек "выбился в люди" и имеет много денег.

Малиновый пиджак появился благодаря интеллектуальной игре

Мало кто знает, что все началось не с улиц, а с игры "Что? Где? Когда?". В 1991 году игроки, которые становились "бессмертными" членами клуба, получали красные пиджаки. Это означало особый статус и то, что они остаются в игре даже после поражения.

Почти одновременно дизайнер Джанни Версаче выпустил коллекцию с малиновыми пиджаками. Богачи быстро подхватили тренд, чтобы показать, что следят за парижской модой и могут себе позволить дорогую одежду.

Малиновый пиджак — мечта богачей, политиков и звезд

Малиновую одежду носили не только бандиты, но и политики, звезды и крупные бизнесмены. Даже основатель пирамиды "МММ" Сергей Мавроди поздравлял людей с Новым годом в таком наряде. Тогда он был одним из самых богатых, и люди начали копировать его стиль.

Владельцы малиновых пиджаков подчеркивали, что могут позволить себе все, что угодно. Такая одежда символизировала достаток и принадлежность человека к высшему обществу, — объясняет автор видео.

Как мода стала массовой и исчезла

Когда спрос вырос, пиджаки начали шить массово в Турции и местных цехах. Тогда их носили уже все — от продавцов на рынке до мелких предпринимателей.

Спрос рождает предложение, поэтому турецкие фабрики начали получать крупные заказы... а позже такие пиджаки стали шить и местные мастера.

Ближе к 2000-м годам мода начала исчезать. Те, кто разбогател в 90-х, перешли в политику или официальный бизнес и сменили яркие цвета на сдержанные серые и черные костюмы. Малиновые пиджаки остались лишь в анекдотах и воспоминаниях о прошлой эпохе.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: YouTube-канал "Историк"

YouTube-канал "Историк" — это украинский образовательный проект, посвященный малоизвестным или интересным фактам из истории, науки и быта. Автор просто и понятно рассказывает о вещах, которые мы часто видим, но не задумываемся об их происхождении — например, почему советская посуда имела черный ободок или как появились определенные технологии. Канал ведется на украинском языке, имеет около 130 тысяч подписчиков и более полутысячи видео. Видео короткие, насыщенные фактами и иллюстрациями, поэтому легко воспринимаются даже школьниками. Основная цель канала — сделать историю интересной, живой и близкой современному зрителю.

Новости партнеров

Главное за день

Путин объявил о перемирии в войне против Украины — когда оно начнётся

Путин объявил о перемирии в войне против Украины — когда оно начнётся

22:14Война
Украина в НАТО: Рютте сделал неутешительное заявление о шансах на вступление

Украина в НАТО: Рютте сделал неутешительное заявление о шансах на вступление

20:54Мир
"Узнаем от россиян много нового": откровенное заявление Буданова о мирных переговорах

"Узнаем от россиян много нового": откровенное заявление Буданова о мирных переговорах

20:28Война
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра, 10 апреля: Петухам - сопротивление, Лошадям - переезд

Китайский гороскоп на завтра, 10 апреля: Петухам - сопротивление, Лошадям - переезд

Гороскоп на завтра, 10 апреля: Козерогам - перемены, Весам - конфликт

Гороскоп на завтра, 10 апреля: Козерогам - перемены, Весам - конфликт

"Она не вернется": сестра Ротару раскрыла, где сейчас живет легендарная певица

"Она не вернется": сестра Ротару раскрыла, где сейчас живет легендарная певица

Гороскоп Таро на завтра 10 апреля: Тельцам - отказ, Раку - поиск

Гороскоп Таро на завтра 10 апреля: Тельцам - отказ, Раку - поиск

Гривня внезапно обвалилась: новый курс валют на 10 апреля

Гривня внезапно обвалилась: новый курс валют на 10 апреля

23:00

Перец будет хорошо расти: эксперт рассказал о 3 простых шагах перед пересадкой

22:43

Бордер-колли или пудель: кто возглавил список самых умных собак в мире

22:14

Путин объявил о перемирии в войне против Украины — когда оно начнётся

22:11

Будет ли снег в Черкасской области на Пасху: синоптик сделал прогноз

22:06

Будут значительные ограничения: график отключения света 10 апреля в Сумах

Пасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздникПасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздник
21:49

Время и очереди увеличились: обновленный график для Днепра и области на 10 апреляФото

21:41

Цвет успеха или безвкусицы: почему самые богатые люди 90-х носили малиновые пиджаки

21:39

Тренды, с которыми надо прощаться весной 2026: Андре Тан назвал "умершие" вещи

20:54

Украина в НАТО: Рютте сделал неутешительное заявление о шансах на вступление

Реклама
20:38

"Не знала, чем буду заниматься": звезда сериала "Уэнсдей" хотела уйти из профессии

20:28

"Узнаем от россиян много нового": откровенное заявление Буданова о мирных переговорах

20:21

Забудьте об укусах: как одно простое средство защитит от клещей и комаров

20:06

Россия готовит новую ловушку: что на самом деле стоит за ультиматумами Кремля

20:05

"Собирала чемоданы раз 15": звезда "Крепостной" рассказал о ревности жены

19:46

Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали об отключении света 10 апреля

19:34

Украину засыплет снегом: в регионы возвращается настоящая зима

19:34

Можно ли вышивать в праздники — священник объяснил, что на самом деле имеет значение

19:18

Дедлайн до конца апреля: Зеленский рассказал, на какие три города нацелилась РФ

19:11

Четыре знака китайского гороскопа будут на волне успеха уже совсем скоро - кто они

19:10

Почему Трамп проиграл войну с Ираном: Эйдман назвал причинумнение

Реклама
18:29

Мощная магнитная буря будет "трусить" страну: известна дата

18:28

Пенсия без трудовой книжки: в Украине изменили правила начисления, что известно

18:08

"Впервые говорю": Слава Демин раскрыл свои доходы

18:05

Дарит любовь: муж Лорак не может покупать ей подарки

17:49

Орбан 2.0 или надежда для ЕС: что говорил лидер оппозиции Венгрии о РФ, Украине и войне

17:36

Умер известный украинский артист и поэт Ярослав Чорногуз

17:27

Гривня внезапно обвалилась: новый курс валют на 10 апреля

17:25

Девочка, пережившая нападение акулы, зашла в воду: зачем она вернуласьВидео

17:23

Армия РФ продвинулась на двух ключевых направлениях: в DeepState обновили карту

17:19

Звезду сериала "Королева ночи" арестовали во время облавы в Турции — детали

16:48

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке спящего на пасхальном яйце кролика за 9 с

16:43

Мужчина зашел на чердак и был удивлен: такого никто не ожидал

16:42

Где отдохнуть на выходных: 12 мест в Украине, которые стоит увидеть

16:24

Макияж продержится целый день: простые лайфхаки от бьюти-блогершиВидео

16:05

"Белая полоса" уже на подходе: кому из знаков зодиака вскоре улыбнется удача

16:04

Ударит мороз до -5: Львовщину накроют опасные метеоявления

15:29

Трамп выдвинул Европе новый ультиматум: чем пригрозил союзникам

15:27

Больная раком российская блогерша Лерчек побрилась налысо: грустное видеоВидео

15:09

Хозяйка не поверила глазам: глухой кот начал "общаться" с нейВидео

15:01

Обмен с Россией: Украина вернула тысячу тел погибших военных, что известно

Реклама
14:59

Спустя 20 лет после смерти мужа: Аурика Ротару сделала заявление о личном

14:56

Смерть Мэттью Перри: обнародовано наказание виновной в смерти актера

14:28

Когда идти на кладбище и нужно ли оставлять паски и крашенки - ответ протоиереяВидео

14:24

В украинском языке нет слова "картавый": как назвать тех, кто не произносит звук "р"

14:02

Работник ресторана нашел $10 000 в туалете: что он поспешил сделатьВидео

13:54

10 апреля - Страстная пятница: что разрешено и запрещено делать в этот день

13:42

Украина ежегодно теряет более $1 млрд из-за зависимости от импорта удобрений - партнер АГТ Горбуненко

13:35

Не мог выступать из-за двух диагнозов: Козловский сделал признание

13:33

Без глазури и начинок: как должна выглядеть традиционная украинская паскаВидео

13:18

Будет ли перемирие на Пасху: в Кремле ответили на официальное предложение Украины

