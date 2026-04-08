Пасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздник

Темы Голгофы и Воскресения стали частью реальности украинцев, война изменила понимание Пасхи в Украине, отметил протоиерей ПЦУ Георгий Коваленко.

На Пасху не нужно нести в церковь "весь холодильник", этот праздник не о еде и пасхальной корзине – Георгий Коваленко

Пасху – самый главный и древний христианский праздник в честь Воскресения Иисуса Христа – в 2026 году христиане восточного обряда в Украине отмечают 12 апреля. Несмотря на то, что традиции празднования Пасхи, известны с детства каждому украинцу, очень часто мы не знаем глубокого смысла этого праздника и традиционных ритуалов, связанных с ним, или имеем искаженное их понимание, а кое-что из того, что мы считаем пасхальными "правилами", вообще является суевериями.

Ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, протоиерей Православной церкви Украины Георгий Коваленко в интервью Главреду рассказал, что главное в Пасхе, и как, следуя обрядам, не упустить ее суть, что можно и нельзя класть в пасхальную корзину, в частности, уместно ли там вино, как лучше не украшать яйца к празднику, можно ли ходить на кладбища на Пасху и оставлять на могилах паски и крашенки, как не превратить поминальный день в языческую тризну, а также как война изменила понимание украинцами Пасхи.

Что можно и чего нельзя класть в пасхальную корзину? С удивлением не так давно узнала, что в корзину не стоит класть овощи и фрукты – почему так?

В ядре праздника – не корзина. Если рассматривать корзину как ключевой момент празднования, то мы никогда не дойдем до сути. Корзина – это украшение праздника и традиция. Прежде всего мы празднуем светлое Воскресение Христово. И это главное. Именно тема Воскресения задает формат традиции и Великого поста, и Страстной недели, и празднования самой Пасхи. Это неразрывное соединение креста, сошествия в ад и воскресения из мертвых.

Поэтому главной традицией на Пасху является встреча с воскресшим Христом. А с воскресшим Христом мы встречаемся во время таинства Святого причастия. Поэтому главное пасхальное блюдо – это Святое причастие. При этом Страстная неделя и Великий пост готовят нас к встрече с Христом на этой праздничной трапезе, за которой верующие причащаются и становятся едиными с Христом и во Христе, становятся частью реальности Воскресения. Это – главное.

Более того, в богослужебных книгах написано: "Пусть всем будет известно, что ни мясо, ни яйца, ни сыр – не являются Пасхой. Пасха – сам Христос. И только тот, кто причащается, вкушает истинную Пасху". Если мы забываем об этом, остальное не имеет никакого значения.

Если мы об этом помним, мы готовимся к встрече со Христом в Воскресение, в том числе и через пост, аскезу, то есть отказ от чего-то. И пасхальная корзина – это видимый символ того, что заканчивается пост. Церковь благословляет есть то, что содержится в корзине, то есть не постную пищу. Мы говорим об "освящении" корзины, но это не совсем правильно – церковь благословляет.

Исходя из этого, становится понятно, что должно быть в корзине. Мы не должны приносить весь холодильник или все блюда, которые планируем поставить на стол в этот день. В корзине должен быть символический набор непостных блюд. В частности, именно поэтому в корзину не кладут овощи или фрукты: мы их ели во время поста, поэтому они неуместны.

Главным обрядовым блюдом на Пасху будет наша паска, то есть пасхальный хлеб или творожная паска. В нашей семье принято делать творожную паску, это очень вкусно. Кто-то покупает пасочки, а кто-то печет их сам, например, моя старшая дочь очень искусно это делает. То есть в корзину мы кладем паску – не постный хлеб, а сдобный, среди ингредиентов которого есть яйца и молоко. Поэтому паска – это обрядовый хлеб на Пасху, который является нашим украинским традиционным пасхальным блюдом.

Другим традиционным пасхальным блюдом являются яйца – писанки и крашенки. У этого блюда тоже есть своя история. Когда Мария Магдалина рассказала римскому императору о Воскресении, о том, что Христос омыл наши грехи Своей кровью, император с некоторой иронией ответил, что скорее яйцо станет красным, чем он поверит в то, что Христос воскрес. И произошло чудо – яйцо покраснело. Отсюда и наши раскрашенные в красный и другие цвета крашенки.

Впрочем, наша традиция создавать писанки с определенными орнаментами более древняя, даже дохристианская. Каждый орнамент имел значение. Это было частью нашей культурной традиции, которую христиане продолжили и наполнили своей символикой: кто-то на писанках рисует крестики, кто-то звездочки, кто-то пишет "Христос воскрес!" или просто буквы "ХВ", кто-то наносит традиционные орнаменты и т. д. Поэтому писанка – это, среди прочего, и произведение искусства.

На Пасху яйца становятся частью нашего рациона, поэтому их кладут в корзину. Также кто-то кладет в корзину какие-то мясные блюда, что тоже свидетельствует о завершении поста.

А как правильно поступить с кагором? Ведь кто-то говорит, что вино можно освящать, а кто-то – что любой алкоголь недопустим и неуместен в корзине, даже кагор?

Красное вино уместно в корзине. Это часть христианской традиции. Когда-то Христос на Тайной вечере заменил причастием кровавые жертвы, которые приносились в Иерусалимском храме: в храм приносили животных, проливали кровь, затем сжигали. Этот ритуал сменился бескровной жертвой.

Хлеб и вино символизируют тело и кровь Христа, в таинстве становятся ими. Они не перестают быть хлебом и вином, но это уже часть таинства, через которое мы приобщаемся и становимся единым телом Церкви Христовой. Поэтому в пасхальной корзине наличие вина уместно.

Более того, Священное Писание говорит, что "вино веселит душу человека", но предупреждает – "не упивайтесь вином". Поэтому вино должно веселить нас на Пасху, но не должно привести к тому, что мы утратим подобие Божие или даже человеческое. Поэтому следует мудро использовать все эти дары природы и Бога.

Так что вино в корзине может быть. Также его можно пожертвовать в храм, и на нем дальше будут совершать богослужения – это тоже часть традиции.

Кстати, саму пасхальную корзину можно подарить бедным или своим знакомым, которые в нужде и не могут приобрести то, что есть на нашем столе. Так мы поделимся пасхальной радостью, в том числе и физически – через совместную трапезу или дарение корзины. На мой взгляд, это важная часть нашей традиции.

Остальное содержимое корзины – это либо местная традиция, либо, скажем так, проявление желания человека, который собирает корзину. Но опять же подчеркиваю: вино остается вином, а еда – едой, все это не имеет сакрального значения. Это просто благословение на завершение поста и начало употребления непостной пищи, среди которой есть такие прекрасные вещи, как пасочка и писанка.

Поэтому пасхальная корзина должна быть красивой, скромной и составленной с пониманием того, зачем мы это кладем и частью какого процесса все это является.

Довольно часто на Пасху для украшения яиц используют декоративные термоэтикетки с различными узорами и рисунками, в частности, с иконами. Насколько это допустимо, учитывая, что потом эта этикетка с изображениями Господа или святых разрывается и выбрасывается?

Яйца лучше покрасить, а такие термоэтикетки брать без икон. Если вы уже украсили яйцо этикеткой с иконами, то ее нужно как-то утилизировать, чтобы она не валялась под ногами, и никто не ходил по ней, как по мусору.

Когда-то у всех были печи, поэтому мы советовали, чтобы такие вещи сжигались. Сейчас печей нет, поэтому еще нужно подумать, как правильно утилизировать такие этикетки. Я думаю, что можно это сделать так, чтобы на душе было спокойно.

Но все же лучше всего – просто не использовать то, что не останется у вас навсегда, в вашем святом уголке, как икона, не использовать (в частности, для украшения яиц) священные изображения, чтобы потом не думать, что с этим делать.

Поэтому лучший вариант – это крашенка или писанка. И отходы будут органическими.

А подобное синтетическое и одноразовое должно отойти, как искусственные цветы на кладбище. Церковь давно говорит, что нужно приносить живые цветы или сажать их там. Тогда будет меньше мусора и проблем для экологии.

Способен ли человек, который никогда не постится, почувствовать и осознать сущность Пасхи? Ведь у немалого количества людей празднование Пасхи сводится к тому, чтобы съесть пасочку и поехать на шашлыки.

Шашлыки – это часть культуры таких людей. Но это не имеет никакого отношения к Христу и Его Воскресению. Это просто часть выходных, секулярного (светского, нецерковного – ред.) формата празднования Пасхи.

Раньше – до войны – мы жили в пространстве Воскресения, где тема креста, страданий, жертвы ради спасения других, сошествия в ад, а затем воскресения была чем-то далеким и непонятным. Зато шашлыки и радость совместного застолья были понятны.

С началом войны все изменилось. Теперь тема Голгофы и жертвы ради спасения ближних стала ключевой для многих людей. Это стало частью подвига военных. И мы понимаем, что эти люди жертвуют ради нас, ради страны, ради будущего, ради любви и жизни. И когда мы раньше пели: "Христос воскрес из мертвых, смертью смерть победил", то не слишком понимали, о чем это, а теперь мы прекрасно понимаем, что такое "смертью смерть побеждать", что такое побеждать зло, жертвуя собой.

Теперь все это для нас – не что-то далекое религиозное, а наша реальность, наша повседневная жизнь. Ведь сейчас, когда мы разговариваем, нет света, раздаются бесконечные сирены, происходят постоянные обстрелы. Поэтому теперь для нас важна и неотъемлема тема сошествия в ад, близости смерти, вечности и вечной жизни, смерти и воскресения.

Шашлыки и застолье, наверное, для кого-то являются важными элементами их досуга. Но Пасха и Воскресение – это все об очень конкретных вещах нашего настоящего, и над этим стоит подумать.

Чтобы об этом подумать, стоит прочесть Евангелие и погрузиться в эту историю, посетить церковь и услышать Слово Златоуста, которое читают на пасхальном богослужении, или послание Блаженнейшего митрополита Епифания, которое традиционно каждый год пишется заново, и послание предстоятеля актуализирует тему воскресения в сегодняшнем дне. Человек, который это услышит или прочитает в интернете, поймет: Пасха и Воскресение – это точно не о шашлыках, еде и пасхальной корзине.

Можно ничего не знать о Воскресении, и для тебя Пасха будет праздником корзинки и писанки. Это часть культуры, так может быть. Но это точно не главный смысл Пасхи, который наполняет собой все остальное.

Мы сейчас очень близки к теме смерти и воскресения, Голгофы и сошествия в ад, поэтому можем понять. Даже сейчас, в условиях войны, мы должны жить, а не выживать. А смысл жизни – в прикосновении к вечному, в том числе и к таким праздникам, как Воскресение Христово, в проживании Страстной недели, следовании за Христом и размышлении над этим. Сейчас много возможностей погрузиться в этот контекст. Даже если мы подходим к этой теме с пасхальной корзины, мы должны пойти дальше и погрузиться глубже. О смысле жизни вам не расскажут шашлыки, а вот Евангелие – расскажет.

Что касается первой части вопроса о том, способен ли человек, который никогда не постится, понять суть Пасхи, скажу так: я верю в человека. Если человек захочет, если будет открыт и сделает шаг навстречу Христу, то Христос стоит и ждет. Он не будет, как российская армия, вторгаться на нашу территорию, посягать на нашу свободу и уничтожать нашу жизнь. Он будет рядом и будет ждать.

Каждый человек создан по образу и подобию Божьему, каждый слышал слово "воскресение". Просто он должен задуматься, что это значит вообще и для него лично. В Слове Златоуста говорится: "Все приходите: кто постился и кто не постился". Христос призывает всех – и тех, кто ходил в церковь, и тех, кто не ходил. Но этот шаг навстречу человек должен сделать, должен переступить порог храма и открыть для себя Евангелие.

Бог и Церковь со своей стороны сделали свой шаг. Теперь дело за человеком. А человек свободен: он может это сделать, а может и не сделать.

А вопрос о том, способен ли человек – это вопрос о том, верим ли мы в людей. Бог в людей верит, поэтому и воплотился, чтобы спасти людей и показать, что можно жить по-божески, можно побеждать зло и смерть. Но этот путь, как мы видим теперь, пролегает через сознательную жертву ради спасения. И это уже не просто пафосные слова, а реальность, в которой живет большое количество людей в Украине, даже тех, кто в церковь никогда не ходил.

Сейчас, во время войны, далеко не во всех населенных пунктах Украины есть возможность посетить церковь на Пасху – то ли из-за обстрелов, то ли из-за того, что церковь разрушена, то ли по другим причинам. Как же быть в таком случае, как организовать этот день? Приравнивается ли молитва, которая читается над той самой пасхальной корзинкой во время онлайн-трансляции службы, к благословению в храме?

Человек должен найти возможность настроиться на праздник. Если у него есть возможность посетить храм, он должен его посетить. Если у него есть возможность только посмотреть трансляцию, пусть посмотрит трансляцию. Если у него нет возможности посмотреть трансляцию, он может просто помолиться дома, и Господь это примет. Даже если человек просто вспомнит об этом дне, будет приветствовать других словами "Христос Воскрес!" и услышит в ответ "Воистину воскрес!", это утешит его сердце, он будет радоваться и таким образом отмечать праздник, это будет приниматься.

Люди разные и свободные, и Бог обращается по-разному, к каждому по-своему. Поэтому не стоит рассматривать всех одинаковыми, особенно в то время, когда не все могут сделать определенные вещи.

Найти возможность присоединиться к Пасхе может человек в любой точке и в любой ситуации. Человек не должен жаловаться или грустить, если у него нет возможности праздновать так, как он хотел бы. Человек должен быть утешен и счастлив в том измерении, в котором он находится.

"Дух дует, где хочет", – говорит апостол, и "с Богом можно встретиться даже в глубине собственного сердца", – учит Григорий Сковорода. Вот и с Воскресением можно встретиться в разных форматах. А вот рабом какого-то одного формата быть не стоит, потому что тогда невозможность присоединиться к нему вызывает боль и недовольство в то время, когда все должны радоваться, праздновать и быть счастливыми.

А счастливыми, как говорил Господь, можно быть при любых обстоятельствах: "Блаженны плачущие. Блаженны изгнанные. Блаженны нищие. Блаженны миротворцы". То есть можно быть счастливым даже тогда, когда внешние обстоятельства никак этому не способствуют, потому что счастье – внутри, в частности в нашем отношении к жизни и празднику, о котором мы говорим. Поэтому можно отпраздновать и обрести утешение даже без атрибутов, которые создают условную традицию, и везде – будь ты в этот момент на "нуле", в укрытии, в дороге или за тысячу километров от страны в чужой среде.

Вы вскользь упомянули о наших военнослужащих. Как им можно отметить Пасху на позициях, если нет возможности пригласить капеллана?

Наши военные демонстрируют огромную изобретательность, как жить, как праздновать, как не терять человечность. Главное, чтобы они вспомнили об этом дне, поздравили друг друга словами "Христос воскрес!", ответили "Воистину воскрес!", если есть возможность, позвонили или написали близким, чтобы даже дистанционно и виртуально присоединились к семье, кругу друзей и прихожан, которые, возможно, смогут праздновать.

А те, кто имеет возможность праздновать Пасху, всегда должны помнить, в частности, упоминать в молитвах, о тех, кто сейчас защищает страну и дает нам возможность в тылу, в более комфортных условиях, чем на "нуле", отмечать Пасху.

Поэтому наши военные точно не останутся без Пасхи и наших молитв. А как они организуют это для себя – это уже другое, и церковь благословит любые их добрые намерения и желания. А капелланы будут стараться максимально быть рядом с ними в эти дни.

Допустимо ли отвечать на приветствие "Христос воскрес!" не фразой "Воистину воскрес!", а "Воскреснет Украина!", как сейчас иногда говорят?

Одно другому не противоречит. Просто наши акценты должны быть правильными.

Прежде всего, Украина еще не умерла, и это доказывает гимн. Этот лозунг "Воскреснет Украина!" родился во время освободительной борьбы. Это был лозунг и времен УПА, и начала ХХ века, когда украинцы якобы теряли государство, но продолжали верить в то, что Украина и наша идентичность будут существовать.

Сейчас Украина существует и борется. Поэтому сейчас, произнося этот лозунг, мы должны вкладывать в него следующий смысл: наша война – за будущую Украину, которую мы хотим видеть, которой, возможно, у нас еще не было, потому что даже в 1991 году не все было в порядке, за Украину, которую мы хотим передать потомкам и которая будет достойна того, чтобы донести ее до стен Небесного Иерусалима.

Откровения Иоанна Богослова говорят, что к Небесному Иерусалиму придут народы и "принесут славу и честь". То есть у нас, у украинского народа, есть шанс дойти до Небесного Иерусалима и принести туда свою славу и честь. Украина должна воскреснуть в наших сердцах и делах, и это будет тем, о чем можно говорить как о славе и чести.

Поэтому не думаю, что эти два лозунга противоречат друг другу. Но я бы советовал отвечать на "Христос воскрес!" "Воистину воскрес!", а дальше уже добавлять какие-то актуальные сегодня вещи.

Точно так же, когда мы провожаем наших героев, мы произносим "Герои не умирают!" и одновременно говорим "Христос воскрес!". Мы верим в вечную жизнь, ценность жертвы ради спасения ближнего и в то, что у Бога нет мертвых, у него все живы. И это о Воскресении в глобальном масштабе: это о Воскресении Христовом, о наших героях и нашей стране.

Поэтому не стоит заменять одно другим, а следует наполнять эти слова дополнительными, глубокими или актуальными сегодня смыслами. Тогда и Воскресение Христово не будет для нас чем-то далеким и непонятным, а станет тем, что является основой веры в будущее каждого из нас как человека, общины, народа и страны, за которую сейчас идет борьба и которую стремимся защитить от зла.

Как долго можно приветствовать друг друга словами "Христос Воскрес! Воистину воскрес!"? Ведь довольно часто у нас и после Пасхи так говорят.

В церковной традиции – 40 дней. Именно столько звучит в храме это приветствие. Но были святые, которые так встречали людей в течение года.

Моя личная традиция – заканчивать отпевание словами "Христос Воскрес!" в течение всего года. Потому что это о вечной жизни. Даже когда мы прощаемся с ближним, с воином или просто человеком, который прожил жизнь и переходит в вечность, это является свидетельством нашей веры в воскресение. Даже переживая трагедии, мы не должны терять веру в то, что все мы встретимся в вечности. А Воскресение, Пасха, их смыслы и традиции должны в этом нам помогать.

Насколько правильно и допустимо посещать кладбища на Пасху? И можно ли оставлять крашенки и паски на могилах умерших?

Есть такие традиции. Церковная традиция гласит, что Проводи (Гробки, Радуница – в разных регионах говорят по-разному), то есть пасхальные посещения кладбищ, начинаются в конце первой недели после Пасхи. То есть не в Пасху, а после нее. Кто-то идет на кладбище в субботу или воскресенье, кто-то в понедельник, кто-то в другие дни – это зависит от региона, нет постоянной даты. То есть есть пасхальная поминальная неделя. Кстати, в календаре Православной Церкви Украины именно такое определение.

Мы несем радость Воскресения в место почитания умерших, и, приходя с этой вестью на кладбище, воспевая пасхальные песнопения, молясь о Воскресении, приветствуя наших умерших, мы свидетельствуем о своей вере в Воскресение. Остальное – местные традиции. Главное, чтобы это не превращалось в языческую тризну. Одно дело – когда на кладбище съели по яичку и спели пасхальную молитву, а другое – когда мы накрываем огромный стол прямо на могилах, а потом уже не помним, зачем собрались. А потом с кладбища приходится собирать не только остатки еды, но и тех, кто остался там лежать после "застолья".

Культура нашего посещения кладбищ и поминовения формируется тогда, когда мы понимаем, зачем мы там собрались. Если мы это понимаем, традиции помогают нам сохранить смысл. Если мы теряем смысл, то поминальные дни часто превращаются в странные вещи. Как говорил один из великих христианских богословов, "традиция, которая не соответствует истине, является лишь старым суеверием". Важно, чтобы мы избавлялись от суеверий, понимали смысл традиции, а не делали что-то, потому что "так принято". Ведь у каждой традиции есть цель. Когда цель теряется, традиция искажается и вырождается. Традициям стоит следовать, но всегда задавать себе вопрос, что это значит и зачем это, почему бабушка и другие люди делали так на протяжении веков.

Только так мы не утратим смысл праздников. Если мы будем помнить о Воскресении и вечности, наши традиции будут адекватными.

А что оставлять или не оставлять на могилах – мы сами решаем, или нам подсказывает это традиция. Но давайте искать смысл в этих традициях, потому что только тогда они будут живыми и будут помогать нам жить.

Нельзя мыться, нельзя работать, нельзя трудиться на огороде, нельзя вышивать, нельзя слушать музыку и еще массу различных запретов можно услышать о Пасхе. Правда ли, что все это табу и грех на Пасху?

Если вы хорошо знаете, чего нельзя делать, то задайте себе вопрос – что нужно делать. Ответ на этот вопрос отредактирует непонятные запреты: некоторые из них станут понятными, некоторые отпадут, как старое суеверие, некоторые наполнят традицию позитивным смыслом. Что делать, что петь, какую музыку слушать, что говорить, что обсуждать, что читать, что смотреть, куда идти, с кем встречаться, по какому поводу – все это станет понятно.

Единственное, что точно можно сказать: добрые дела можно делать в любое время, служить ближнему можно в любое время, делать пожертвования нашим военным можно тоже в любое время. Это должно быть основой нашего сегодняшнего празднования Пасхи, системой координат. А остальное – это традиция, которую мы либо создаем, либо воссоздаем. Но за ритуалами важно не упустить суть Пасхи.

О личности: Георгий Коваленко Георгий (по паспорту Юрий) Иванович Коваленко (род. 1 апреля 1968, Конотоп) – украинский православный священнослужитель, блогер, общественный деятель, ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, основатель и шеф-редактор интернет-портала "Православие в Украине", бывший глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП, бывший пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ митрополита Владимира (Сабодана), бывший основатель и главный редактор официальных сайтов УПЦ МП. С 7 января 2019 года – священник ПЦУ, пишет Википедия.

