Тарифы взлетают: в Киеве раскрыли, сколько может стоить проезд в транспорте

Алексей Тесля
23 мая 2026, 19:33
Александр Гречко напомнил о необходимости экономить и на расходах самой транспортной системы.
транспорт, деньги
В Киеве подсчитали стоимость проезда в транспорте / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Важное из заявлений Гречко:

  • Часть стоимости проезда могут покрывать пассажиры, часть — бюджет города
  • В Киеве необходимо установить стоимость разовой поездки на уровне 20 гривен

Аналитик по вопросам транспорта, соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева" Александр Гречко прокомментировал вопрос формирования стоимости проезда в общественном транспорте Киева.

"В нормальной модели это может быть, грубо говоря, 50 на 50: часть покрывают пассажиры, часть — бюджет города. Все европейские города дотируют общественный транспорт. Это нормально. Вопрос не в том, должна ли быть дотация. Вопрос в том, как город управляет транспортом и развивает ли его. В той же Праге транспорт гораздо качественнее, и уровень дотаций там существенно выше, чем в Киеве. Но там город реально развивает транспортную систему", - сказал он в интервью Главреду.

Эксперт говорит, что в Киеве, применяя европейский подход, необходимо установить стоимость разовой поездки на уровне 20 гривен, пересадочного билета — 30 гривен, а месячного проездного — 1000 гривен.

"Такие тарифы позволили бы сохранить пассажиров в коммунальном транспорте. А это самое важное. Потому что задача города — не отпугивать людей от общественного транспорта, а наоборот, делать так, чтобы им пользовалось больше людей. Коммунальные перевозчики и сейчас получают дотации из бюджета Киева. Стоимость проезда, возможно, нужно повышать, но это не должно быть повышение, которое пересаживает людей на автомобили, самокаты или частных перевозчиков", - убежден он.

Эксперт напомнил о необходимости экономить и на расходах самой транспортной системы. Ведь простое повышение тарифа в четыре раза не решает проблему.

"По нашим подсчетам, такая модель могла бы дать городу Киеву около 2,5 млрд гривен экономии в год. Зато какую экономию даст модель КГГА — вообще неизвестно. Я уверен, что она не даст реальной экономии, потому что только отпугнет пассажиров. Соответственно, дотационность транспорта возрастет, а себестоимость перевозки одного пассажира станет еще выше. КГГА не предоставила нормальных расчетов. Да и какие могут быть расчеты, если они просто умножили действующие тарифы на четыре", - добавил Гречко.

Повышение цен на проезд: к чему готовиться киевлянам

В Киеве рассматривают возможность повышения стоимости разовой поездки в городском коммунальном транспорте до 30 гривен. В КГГА отмечают, что речь идёт о предварительном уровне тарифа, который приближается к экономически обоснованным показателям.

По расчётам департамента транспорта, в 2026 году реальная стоимость одной поездки может составлять около 64,60 грн в метро и 44,14 грн в наземном транспорте. В этих расчётах учитывались фактические расходы предприятий за 2025 год — в том числе зарплаты сотрудников, стоимость энергоресурсов и общие ценовые индексы.

До 1 июня продолжаются электронные консультации с жителями города. В случае утверждения, новый тариф может начать действовать с 15 июля. При этом проездные, приобретённые до 14 июля, будут оставаться действительными до 14 сентября 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве резко повысят тарифы на проезд. Пересмотр стоимости проезда обосновывают ростом затрат на электроэнергию, топливо, оплату труда и содержание транспортной инфраструктуры.

Как сообщал Главред, стоимость проезда в пригородных электричках Киева и области также выросла из-за дополнительного начисления комиссионного сбора в зависимости от способа покупки билета. Окончательная цена составляет от 19,2 до 22 грн.

Напомним, ранее мэр столицы Виталий Кличко дал поручение проанализировать возможность повышения стоимости проезда в киевском общественном транспорте. Он подчеркнул, что сейчас стоимость проезда в Киеве самая низкая в Украине.

О персоне: Александр Гречко

Александр Гречко — транспортный аналитик, урбанист и соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева", которая занимается вопросами развития общественного транспорта, тарифной политики, безопасности и удобства городской мобильности. Он регулярно комментирует проблемы транспортной инфраструктуры Киева, в частности стоимость проезда, работу метро, трамваев, троллейбусов, автобусов и частных перевозчиков.

новости Киева общественный транспорт стоимость проезда
Сотни дронов и ракеты: украинцев предупреждают о масштабной атаке РФ

Сотни дронов и ракеты: украинцев предупреждают о масштабной атаке РФ

20:32Украина
Угроза удара "Орешником" по Украине: Зеленский предупредил о комбинированной атаке РФ

Угроза удара "Орешником" по Украине: Зеленский предупредил о комбинированной атаке РФ

18:51Война
"Шахеды" станут еще опаснее: в Минобороны предупредили о новой тактике России

"Шахеды" станут еще опаснее: в Минобороны предупредили о новой тактике России

18:42Война
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика у источника воды за 19 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика у источника воды за 19 с

Четыре знака зодиака станут магнитом для денег: кому вот-вот повезет

Четыре знака зодиака станут магнитом для денег: кому вот-вот повезет

О вьюнке можно забыть: как просто избавиться от надоедливого сорняка

О вьюнке можно забыть: как просто избавиться от надоедливого сорняка

В Украине изменили правила бронирования военнообязанных

В Украине изменили правила бронирования военнообязанных

Трем знакам зодиака конец мая принесет деньги: кого ждет особенная удача

Трем знакам зодиака конец мая принесет деньги: кого ждет особенная удача

20:34

Примирения не будет столетиями: Мельник резко ответил Небензе в ООН

20:32

Сотни дронов и ракеты: украинцев предупреждают о масштабной атаке РФ

19:58

Как собрать в три раза больше яблок без химикатов: метод агронома из 1960-х

19:33

Тарифы взлетают: в Киеве раскрыли, сколько может стоить проезд в транспорте

19:10

Коваленко предупредил о новой тактике РФ с массированными ударами по Украинемнение

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
18:59

Чем обработать капусту в мае: безопасные средства от слизней и насекомых

18:51

Угроза удара "Орешником" по Украине: Зеленский предупредил о комбинированной атаке РФ

18:42

"Шахеды" станут еще опаснее: в Минобороны предупредили о новой тактике России

18:41

Почему опадает и сохнет завязь на томатах: большинство совершает одну ошибку

18:31

Кондиционер больше не нужен: хитрый способ избавиться от жары в домеВидео

18:22

У собак совершенно разных пород появился щенок, которого никто не ожидалВидео

17:56

Пример для Киева: где в Украине действует европейская модель оплаты проезда в транспорте

17:39

Как выбрать правильную посадку джинсов: высокая, средняя или низкая по типу фигурыВидео

17:34

Ценит свободу превыше всего: 4 знака зодиака, которым сложно строить отношения

17:26

Сотрудники ТЦК избили ветерана без ног: детали громкого скандала в Киеве

17:23

РФ более суток массированно бьет по объектам "Нафтогаза": бушуют пожары, есть разрушения

17:18

Как правильно расчесывать кота, чтобы ему нравилось: ветеринар раскрыла секретВидео

17:08

Туристка увидела свой бесплатный номер и сразу поняла, что что-то не так

17:03

Нужно ли открывать окна и двери после смерти человека: разъяснение ПЦУ

16:38

"Второй онкодиагноз": Кайли Миноуг высказалась о болезни, которую скрывала 5 лет

16:31

Атака из Беларуси: капитан 1-го ранга спрогнозировал сокрушительный ответ ВСУ

16:28

Подорожают ли маршрутки после повышения цен на транспорт: эксперт очертил сценарии

16:09

Какого предмета больше нет: что когда-то обязательно преподавали в СССР

16:00

ВСУ атаковали фрегат РФ "Адмирал Эссен" и не только: последствия удара по Новороссийску

15:46

Рыбаки достали из воды гиганта размером с человека и весом 401 кг

15:42

Заплатил 431 тысячу гривен за фото авто: мошенники обманули жителя Тернопольщины

15:28

Мощные удары по врагу: взорван эшелон РФ с горючим, уничтожены десятки россиян

15:27

Россия может прекратить удары "Шахедами" по Украине: в Минобороны указали на нюанс

15:22

Солист Imagine Dragons поразил сеть отношением к украинскому флагу — что попало на видеоВидео

14:51

Ошибка, которая "убивает" двигатель: когда нельзя резко глушить автомобильВидео

14:47

Мальчик нашел королевские сокровища викингов там, где никто не искал

14:35

"Я в терапии": украинская актриса призналась в кризисе в браке с военным

14:21

"Зрада" или прорыв: Мерц готовит "урезанный" формат вступления Украины в ЕС, что изменится

14:11

Кабачки и огурцы цветут, а завязей нет: как спасти урожай

13:42

Женщина оставила "секретную" смесь на кухне и мошки начали исчезатьВидео

13:41

Астрологи назвали пять самых гармоничных пар по знаку зодиака - кто они

13:35

"Пережила так много": принц Уильям сделал редкое признание о Кейт Миддлтон

13:19

Доллар пробьет психологическую отметку: когда валюта подорожает до 46 гривен

13:13

"Саундтрек нашей жизни": известный американский рэпер ушел из жизниВидео

12:34

Когда и как поливать огород, чтобы не загубить растения: советы эксперта

12:31

"Переживал, дойдет ли она": Горбунов раскрыл, какой была свадьба с беременной Осадчей

12:25

Кондиционеры могут исчезнуть, ведь электричество больше не нужно

12:17

Президент Чехии призвал НАТО "показать зубы" в ответ на провокации Кремля

12:09

РФ цинично ударила дроном по траурной колонне: есть погибший и пострадавшие

11:55

У Путина остаются считанные месяцы: разведка раскрыла главную проблему РФ в войне

11:41

Китайский гороскоп на завтра, 24 мая: Драконам - ранимость, Лошадям - розовые очки

11:27

Украину разогреет до +28 градусов, но ненадолго: когда придет новая волна холода

11:21

Девушка услышала звук из своего живота, а затем замерла от ужасаВидео

11:18

Чем засеять грядки, чтобы навсегда забыть о вредителях: лучшие растенияВидео

10:58

РФ нанесла удар по Харьковской области: погибли три человека

