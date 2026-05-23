Тарифы взлетают: в Киеве раскрыли, сколько может стоить проезд в транспорте

Александр Гречко напомнил о необходимости экономить и на расходах самой транспортной системы.

https://glavred.info/regions/tarify-vzletayut-v-kieve-raskryli-skolko-mozhet-stoit-proezd-v-transporte-10767257.html Ссылка скопирована

В Киеве подсчитали стоимость проезда в транспорте / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Важное из заявлений Гречко:

Часть стоимости проезда могут покрывать пассажиры, часть — бюджет города

В Киеве необходимо установить стоимость разовой поездки на уровне 20 гривен

Аналитик по вопросам транспорта, соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева" Александр Гречко прокомментировал вопрос формирования стоимости проезда в общественном транспорте Киева.

"В нормальной модели это может быть, грубо говоря, 50 на 50: часть покрывают пассажиры, часть — бюджет города. Все европейские города дотируют общественный транспорт. Это нормально. Вопрос не в том, должна ли быть дотация. Вопрос в том, как город управляет транспортом и развивает ли его. В той же Праге транспорт гораздо качественнее, и уровень дотаций там существенно выше, чем в Киеве. Но там город реально развивает транспортную систему", - сказал он в интервью Главреду.

видео дня

Эксперт говорит, что в Киеве, применяя европейский подход, необходимо установить стоимость разовой поездки на уровне 20 гривен, пересадочного билета — 30 гривен, а месячного проездного — 1000 гривен.

"Такие тарифы позволили бы сохранить пассажиров в коммунальном транспорте. А это самое важное. Потому что задача города — не отпугивать людей от общественного транспорта, а наоборот, делать так, чтобы им пользовалось больше людей. Коммунальные перевозчики и сейчас получают дотации из бюджета Киева. Стоимость проезда, возможно, нужно повышать, но это не должно быть повышение, которое пересаживает людей на автомобили, самокаты или частных перевозчиков", - убежден он.

Эксперт напомнил о необходимости экономить и на расходах самой транспортной системы. Ведь простое повышение тарифа в четыре раза не решает проблему.

"По нашим подсчетам, такая модель могла бы дать городу Киеву около 2,5 млрд гривен экономии в год. Зато какую экономию даст модель КГГА — вообще неизвестно. Я уверен, что она не даст реальной экономии, потому что только отпугнет пассажиров. Соответственно, дотационность транспорта возрастет, а себестоимость перевозки одного пассажира станет еще выше. КГГА не предоставила нормальных расчетов. Да и какие могут быть расчеты, если они просто умножили действующие тарифы на четыре", - добавил Гречко.

Повышение цен на проезд: к чему готовиться киевлянам

В Киеве рассматривают возможность повышения стоимости разовой поездки в городском коммунальном транспорте до 30 гривен. В КГГА отмечают, что речь идёт о предварительном уровне тарифа, который приближается к экономически обоснованным показателям.

По расчётам департамента транспорта, в 2026 году реальная стоимость одной поездки может составлять около 64,60 грн в метро и 44,14 грн в наземном транспорте. В этих расчётах учитывались фактические расходы предприятий за 2025 год — в том числе зарплаты сотрудников, стоимость энергоресурсов и общие ценовые индексы.

До 1 июня продолжаются электронные консультации с жителями города. В случае утверждения, новый тариф может начать действовать с 15 июля. При этом проездные, приобретённые до 14 июля, будут оставаться действительными до 14 сентября 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве резко повысят тарифы на проезд. Пересмотр стоимости проезда обосновывают ростом затрат на электроэнергию, топливо, оплату труда и содержание транспортной инфраструктуры.

Как сообщал Главред, стоимость проезда в пригородных электричках Киева и области также выросла из-за дополнительного начисления комиссионного сбора в зависимости от способа покупки билета. Окончательная цена составляет от 19,2 до 22 грн.

Напомним, ранее мэр столицы Виталий Кличко дал поручение проанализировать возможность повышения стоимости проезда в киевском общественном транспорте. Он подчеркнул, что сейчас стоимость проезда в Киеве самая низкая в Украине.

Другие новости:

О персоне: Александр Гречко Александр Гречко — транспортный аналитик, урбанист и соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева", которая занимается вопросами развития общественного транспорта, тарифной политики, безопасности и удобства городской мобильности. Он регулярно комментирует проблемы транспортной инфраструктуры Киева, в частности стоимость проезда, работу метро, трамваев, троллейбусов, автобусов и частных перевозчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред