Подорожают ли маршрутки после повышения цен на транспорт: эксперт очертил сценарии

Транспортный аналитик оценил, как тариф в 30 грн на общественный транспорт может повлиять на цены на маршрутки.

Подорожают ли маршрутки после введения тарифа в 30 грн на транспорт

Главное из заявлений Гречко:

Частные перевозчики ждут повышения тарифа, чтобы легализовать собственное подорожание

Маршрутки не потеряют пассажиров даже при цене 40 грн

Коммунальный транспорт теряет конкурентоспособность и не получает никаких улучшений

Если коммунальный транспорт в Киеве подорожает до 30 гривен, маршрутки могут установить цену от 25 до 40 гривен и все равно не потеряют пассажиров. Об этом в интервью Главреду заявил транспортный аналитик, соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева" Александр Гречко.

"Есть версия, и я думаю, что она очень близка к правде: повышение тарифа в четыре раза нужно, в частности, для того, чтобы маршрутки могли больше зарабатывать. Частные перевозчики хотят поднять стоимость проезда до 25-30 гривен, но не могут сделать это самостоятельно без определенного прикрытия", — говорится в сообщении. видео дня

По его словам, как только тариф в коммунальном транспорте вырастет до 30 гривен, возможны несколько сценариев.

В первом случае маршрутки могут подорожать до 25 гривен. Тогда коммунальный транспорт будет стоить 30 гривен, а маршрутки — дешевле. Это приведет к тому, что значительная часть платежеспособных пассажиров пересядет именно на маршрутки, считает эксперт. В результате общественный транспорт даже при тарифе 30 гривен может зарабатывать меньше, чем сейчас при стоимости 8 гривен, ведь люди откажутся от него в пользу автомобилей.

Второй сценарий предусматривает повышение цены на маршрутки также до 30 гривен. Формально это будет паритет, но, как подчеркнул Гречко, маршрутки часто приезжают быстрее, отслеживают движение общественного транспорта и пытаются перехватить пассажиров. Поэтому даже при одинаковой цене часть людей выберет маршрутку, ведь она быстрее движется по городу, чем трамваи или троллейбусы.

Третий вариант — повышение стоимости проезда в маршрутках даже выше, чем в общественном транспорте, например до 35–40 гривен. "Но они все равно не потеряют пассажиропоток критически, потому что после повышения стоимости общественного транспорта в четыре раза в Киеве не будет никаких улучшений: ни завтра, ни через полгода, ни через год", — считает эксперт

Гречко подчеркнул, что городские власти системно не занимаются коммунальным транспортом. Его развитие отдвигают на второй план, и он фактически "тихо разваливается".

Цены на общественный транспорт - последние новости

Как ранее писал Главред, в Киеве снова заговорили о возможном повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Но реальные экономически обоснованные тарифы значительно ниже тех цифр, которые ранее озвучивали в КГГА. Транспортный аналитик Александр Гречко отметил, что при обсуждении новых тарифов власти не провели полноценного анализа.

Кроме того, общественная организация "Пассажиры Киева" предлагает отказаться от отдельной оплаты каждого вида транспорта при входе. Вместо этого предлагается система "проезда по времени", как в европейских городах, где одна покупка билета позволяет пересаживаться между автобусами, троллейбусами и метро.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве резко повысят тарифы на проезд. Пересмотр стоимости проезда обосновывают ростом расходов на электроэнергию, топливо, оплату труда и содержание транспортной инфраструктуры.

О личности: Александр Гречко Александр Гречко — транспортный аналитик, урбанист и соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева", которая занимается вопросами развития общественного транспорта, тарифной политики, безопасности и удобства городской мобильности. Он регулярно комментирует проблемы транспортной инфраструктуры Киева, в частности стоимость проезда, работу метро, трамваев, троллейбусов, автобусов и частных перевозчиков.

