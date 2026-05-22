Не 60 гривен: эксперт раскрыл, сколько на самом деле должен стоить проезд в Киеве

Сергей Кущ
22 мая 2026, 19:45
Эксперт подчеркнул, что при обсуждении новых тарифов власти не провели полноценного анализа.
Эксперт раскрыл, сколько на самом деле должен стоить проезд в Киеве
Эксперт раскрыл, сколько на самом деле должен стоить проезд в Киеве / колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключевые тезисы:

  • Эксперт назвал тарифы КГГА завышенными
  • Подорожание может отпугнуть пассажиров
  • Киев рискует столкнуться с ростом автомобилизации

В Киеве вновь заговорили о возможном повышении стоимости проезда в общественном транспорте.Нореальные экономически обоснованные тарифы значительно ниже тех цифр, которые ранее озвучивали в КГГА.

Об этом в интервью Главреду заявил транспортный аналитик, соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева" Александром Гречко.

Ранее в Киевской городской государственной администрации называли стоимость поездки в метро более 60 гривен, а в наземном коммунальном транспорте — свыше 40 гривен. Позже, после общественного резонанса, цифры скорректировали: в КГГА начали утверждать, что себестоимость поездки в метро составляет чуть более 40 гривен, а в наземном транспорте — около 24 гривен.

Однако, по словам эксперта, даже эти показатели являются завышенными.

"По нашим подсчетам, суммарная себестоимость проезда в наземном транспорте составляет примерно 21 гривну, а в метрополитене — около 26 гривен. Поэтому тарифы, предложенные КГГА, далеки от адекватных. Их просто повысили в четыре раза путем умножения на определенный коэффициент", — отметил Гречко.

Эксперт подчеркнул, что при обсуждении новых тарифов власти не провели полноценного анализа того, как подорожание повлияет на пассажиропоток и поведение киевлян.

"Не было нормального расчета того, как это повлияет на пассажиропоток: будут ли люди и дальше пользоваться общественным транспортом или начнут от него отказываться; будут ли покупать предложенные проездные за 5000 гривен; будут ли пользоваться пересадочными билетами, в которых фактически нет смысла, потому что они стоят 60 гривен", — пояснил он.

По его словам, резкое повышение стоимости проезда может привести к обратному эффекту — люди начнут пересаживаться на автомобили, маршрутки или альтернативный транспорт.

Эксперт привел пример: если одна поездка будет стоить 30 гривен, то ежедневные расходы на дорогу до работы и обратно составят около 120 гривен. За месяц это уже примерно 2500 гривен, что для многих сопоставимо с расходами на топливо для собственного автомобиля.

"То есть за эти деньги человек может ездить на автомобиле, часто быстрее и с большим комфортом", — подчеркнул он.

Кроме того, часть пассажиров может отдать предпочтение маршруткам, особенно если они будут двигаться быстрее коммунального транспорта даже при аналогичной стоимости проезда.

По мнению специалиста, такая политика лишь усугубит проблемы городского транспорта.

"Если меньше людей будут пользоваться коммунальным транспортом, то себестоимость одной поездки будет расти, а дотаций из бюджета потребуется еще больше", — отметил эксперт.

Он также предупредил, что в результате Киев может столкнуться с дальнейшей автомобилизацией города и постепенным разрушением системы коммунального транспорта.

Отметим, что в Черкассах недавно обсуждали планы резкого повышения тарифов на проезд в коммунальном транспорте, включая троллейбусы и маршрутки, а глава местного транспортного департамента настаивал на экономической необходимости таких изменений для сохранения качества услуг и стабильности перевозок. Этот шаг вызвал серьезный резонанс среди жителей города, которые выразили опасения роста финансовой нагрузки на семьи. Подробнее о ситуации с тарифами в Черкассах можно узнать по ссылке взлет цен на проезд в троллейбусах и маршрутках.

Как ранее сообщал Главред, в Киеве были проведены расчёты себестоимости проезда, которые показали, что реальные экономически обоснованные тарифы значительно ниже предложенных столичной администрацией. Аналитик и соучредитель организации "Пассажиры Киева" Александр Гречко подчеркнул, что завышение тарифов способно привести к падению пассажиропотока и увеличению нагрузки на личный автотранспорт, что негативно скажется на экологии и загруженности дорог.

В одном из городов Украины озвучили возможность снижения стоимости проезда в общественном транспорте, что стало неожиданным контрастом со столичными планами повышения тарифов. Тамошние власти аргументировали эту меру стремлением поддержать социально незащищенные категории населения и стимулировать использование городского транспорта как альтернативы личным авто. Подробности касательно возможного удешевления проезда доступны в материале проезда в общественном транспорте в одном из городов Украины.

О персоне: Александр Гречко

Александр Гречко — транспортный аналитик, урбанист и соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева", которая занимается вопросами развития общественного транспорта, тарифной политики, безопасности и удобства городской мобильности. Он регулярно комментирует проблемы транспортной инфраструктуры Киева, в частности стоимость проезда, работу метро, трамваев, троллейбусов, автобусов и частных перевозчиков.

