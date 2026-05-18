В Киеве резко повысят тарифы на проезд: сколько будет стоить поездка в транспорте

Виталий Кирсанов
18 мая 2026, 17:08
Пересмотр стоимости проезда обосновывают ростом затрат на электроэнергию, топливо, оплату труда и содержание транспортной инфраструктуры.
В Киеве повысят тарифы на проезд
В Киеве повысят тарифы на проезд / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • В последний раз тарифы в столице меняли в 2018 году
  • Предусмотрены месячные проездные билеты
  • Для гостей города предусмотрены специальные безлимитные проездные

В Киеве предлагают установить новый тариф на разовый проезд в коммунальном общественном транспорте на уровне 30 грн. Для пассажиров, которые регулярно пользуются городским транспортом, планируют ввести систему дифференцированных скидок. Об этом сообщили в Департаменте экономики и инвестиций КГГА в понедельник, 18 мая.

Пересмотр стоимости проезда обосновывают ростом затрат на электроэнергию, топливо, оплату труда и содержание транспортной инфраструктуры, а также уменьшением пассажиропотока.

В последний раз тарифы в столице меняли в 2018 году.

В Киеве резко повысят тарифы на проезд: сколько будет стоить поездка в транспорте
Фото: kyivcity.gov.ua

Как отмечается, экономически обоснованная стоимость поездки в 2026 году может составить 64,60 грн в метро и 44,14 грн в наземном транспорте.

В то же время расходы, заложенные в проект тарифов на 2026 год, рассчитали на основе фактических затрат за 2025 год, прогнозируемого роста цен, а также обновленных расходов на зарплаты и энергоресурсы.

В Киеве резко повысят тарифы на проезд: сколько будет стоить поездка в транспорте
Фото: kyivcity.gov.ua

Для пассажиров, которые регулярно пользуются общественным транспортом, планируют ввести систему скидок при пополнении транспортной карты. Стоимость одной поездки будет зависеть от количества приобретенных поездок:

  • 1-9 поездок – 30 грн;
  • 10-19 – 28,90 грн;
  • 20-29 – 27,80 грн;
  • 30-39 – 26,60 грн;
  • 40-49 – 25,50 грн;
  • 50 – 25 грн.

Также предусмотрены месячные проездные билеты, где стоимость одной поездки составит примерно 23,3-23,6 грн.

Предложенные цены на месячные проездные:

  • 46 поездок – 1 088 грн;
  • 62 поездки – 1 463 грн;
  • 92 поездки – 2 156 грн;
  • 124 поездки – 2 888 грн.

Безлимитный месячный проездной на метро, автобус, трамвай, троллейбус и фуникулер будет стоить 4 875 грн.

Для студентов и учеников сохраняются льготные условия, в частности частичные или полные скидки в зависимости от периода обучения.

Отдельно планируют ввести пересадочный билет стоимостью 60 грн. Он позволит пересаживаться между метро и наземным транспортом в течение 90 минут без ограничений.

Для гостей города предусмотрены специальные безлимитные проездные:

  • на 24 часа – 375 грн;
  • на 48 часов – 563 грн;
  • на 72 часа – 750 грн.

Проезд в украинском транспорте– что известно

Как сообщал Главред, с 23 марта в Тернополе изменили тарифы на проезд в общественном транспорте. При оплате банковской картой, устройством с технологией NFC или разовым билетом стоимость проезда составляет 20 гривен. При этом сохранен бесплатный проезд для пенсионеров, лиц с инвалидностью и участников боевых действий.

Стоимость проезда в пригородных электричках Киева и области также выросла из-за дополнительного начисления комиссионного сбора в зависимости от способа покупки билета. Окончательная цена составляет от 19,2 до 22 грн.

В апреле мэр столицы Виталий Кличко дал поручение проанализировать возможность повышения стоимости проезда в киевском общественном транспорте. Он подчеркнул, что сейчас стоимость проезда в Киеве самая низкая в Украине.

"По обращению профильных департаментов КГГА и профсоюзов транспортных предприятий города дал поручение департаментам экономики и транспорта подготовить расчеты на основе экономического обоснования по пересмотру тарифов на проезд в общественном транспорте столицы", - писал Кличко.

Об источнике: Киевская городская государственная администрация (КГГА)

Киевская городская государственная администрация - местная государственная администрация в Киеве. В 2017 году все подразделения КГГА и Киевского горсовета планировали разместить в одном помещении, а освободившиеся помещения сдать в аренду. Это должно сократить расходы на содержание зданий, пополнить столичную казну, а также оптимизировать работу городской власти, пишет Википедия.

