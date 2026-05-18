Обязательно ли надевать платок в церковь: священник расставил точки над 'і'

Вы узнаете:
- Считается ли грехом, если женщина приходит в храм без платка
- Обязательно ли женщинам покрывать голову
- Как одежда в церкви влияет на внутреннее состояние
Вопрос внешнего вида женщины в храме, в частности ношения платка, десятилетиями вызывает жаркие споры среди верующих. Для одних платок является непреложным каноном и проявлением уважения к святыне, для других — устаревшей формальностью, которая создает лишние барьеры на пути к Богу.
Главред узнал, считается ли отсутствие платка грехом и как правильная одежда на самом деле помогает во время молитвы.
Должны ли женщины покрывать голову в церкви
Известный священник ПЦУ Юлиан Тимчук в Facebook успокоил всех женщин, которые волнуются из-за строгих церковных правил. По его словам, позиция высшего духовенства в этом вопросе абсолютно демократична и открыта.
"Предстоятель церкви благословляет, если женщина пришла в церковь без платка — это не грех. И я считаю, что люди не должны осуждать женщину без платка", - подчеркнул священник.
Почему женщины ходят в церковь в платках
В то же время отец отметил, что во многих регионах Украины, в частности на Гуцульщине, существует давняя традиция, согласно которой женщины приходят в храм именно в платках. По его мнению, это не только элемент культуры, но и особый образ для молитвы.
"Наша гуцульская традиция — женщина всегда приходит в платке. И это красиво", - поделился отец Юлиан.
Смотрите видео с объяснением священника:
Он убежден, что не стоит никого заставлять силой. Если человек искренне ищет Бога, его внутреннее состояние со временем само подскажет правильное решение. Даже если сначала женщина придет в храм с непокрытой головой, но станет постоянной прихожанкой, рано или поздно у нее появится личное, добровольное желание надеть платок.
Как платок защищает от лишних мыслей в церкви
По словам собеседницы священника, особая одежда для богослужения помогает человеку внутренне настроиться на молитву и по-другому ощутить атмосферу храма.
"Ты идешь в церковь, у тебя есть определенный образ, и в нем ты совсем по-другому чувствуешь себя на молитве. Когда ты одет так, как должно быть в церкви, тогда уже нет лишних мыслей о том, кто на тебя смотрит или что думает. Ты просто молишься", - отметила женщина.
Она также подчеркнула, что многие церковные традиции передались от старших поколений и до сих пор остаются важной частью духовной культуры украинцев.
Читайте также:
- Действительно ли появление лягушки на пороге предвещает смерть - священник раскрыл правду
- Можно ли "разводиться", если пара рассталась: священник дал четкий ответ
- Можно ли брать вдову на помолвку, свадьбу и крестины — ответ священника
О личности: Юлиан Тимчук
Юлиан Тимчук — священник небольшого прихода в горной деревне Розтоки. Он проповедует в различных социальных сетях, в частности в TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. В блоге священник проводит духовные беседы и молитвы с людьми онлайн.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред