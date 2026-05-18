Обязательно ли надевать платок в церковь: священник расставил точки над 'і'

Отец Юлиан Тимчук объяснил разницу между церковными канонами и народными традициями.

Обязана ли женщина покрывать голову в церкви

Вы узнаете:

Считается ли грехом, если женщина приходит в храм без платка

Обязательно ли женщинам покрывать голову

Как одежда в церкви влияет на внутреннее состояние

Вопрос внешнего вида женщины в храме, в частности ношения платка, десятилетиями вызывает жаркие споры среди верующих. Для одних платок является непреложным каноном и проявлением уважения к святыне, для других — устаревшей формальностью, которая создает лишние барьеры на пути к Богу.

Главред узнал, считается ли отсутствие платка грехом и как правильная одежда на самом деле помогает во время молитвы.

Должны ли женщины покрывать голову в церкви

Известный священник ПЦУ Юлиан Тимчук в Facebook успокоил всех женщин, которые волнуются из-за строгих церковных правил. По его словам, позиция высшего духовенства в этом вопросе абсолютно демократична и открыта.

"Предстоятель церкви благословляет, если женщина пришла в церковь без платка — это не грех. И я считаю, что люди не должны осуждать женщину без платка", - подчеркнул священник.

Почему женщины ходят в церковь в платках

В то же время отец отметил, что во многих регионах Украины, в частности на Гуцульщине, существует давняя традиция, согласно которой женщины приходят в храм именно в платках. По его мнению, это не только элемент культуры, но и особый образ для молитвы.

"Наша гуцульская традиция — женщина всегда приходит в платке. И это красиво", - поделился отец Юлиан.

Он убежден, что не стоит никого заставлять силой. Если человек искренне ищет Бога, его внутреннее состояние со временем само подскажет правильное решение. Даже если сначала женщина придет в храм с непокрытой головой, но станет постоянной прихожанкой, рано или поздно у нее появится личное, добровольное желание надеть платок.

Как платок защищает от лишних мыслей в церкви

По словам собеседницы священника, особая одежда для богослужения помогает человеку внутренне настроиться на молитву и по-другому ощутить атмосферу храма.

"Ты идешь в церковь, у тебя есть определенный образ, и в нем ты совсем по-другому чувствуешь себя на молитве. Когда ты одет так, как должно быть в церкви, тогда уже нет лишних мыслей о том, кто на тебя смотрит или что думает. Ты просто молишься", - отметила женщина.

Она также подчеркнула, что многие церковные традиции передались от старших поколений и до сих пор остаются важной частью духовной культуры украинцев.

О личности: Юлиан Тимчук Юлиан Тимчук — священник небольшого прихода в горной деревне Розтоки. Он проповедует в различных социальных сетях, в частности в TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. В блоге священник проводит духовные беседы и молитвы с людьми онлайн.

