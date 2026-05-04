Предвещает ли появление лягушки на пороге смерть — священник раскрыл правду

Священник Алексей Филюк поставил точку в спорах вокруг популярного мифа, который десятилетиями пугает украинцев.

Что делать, если лягушка появилась на пороге

Среди украинцев издавна бытует немало мистических верований, связанных с появлением лягушек возле дома. Многие до сих пор верят, что незваная гостья во дворе, а тем более на пороге или в самом доме — это признак колдовства или даже предвестник смерти.

Однако священник Алексей Филюк призывает не путать природные явления с магией и напоминает о христианском отношении к природе. По его словам, весной и летом лягушки естественным образом мигрируют и могут появляться возле домов, что является абсолютно нормальным явлением.

"Не путайте праведное с греховным. Лягушки — это часть природы. Они прыгают, где хотят, и это нормально. Не нужно выдумывать, что это какие-то предвестники смерти или что-то плохое", — отметил священник.

Он подчеркнул, что подобные суеверия не имеют ничего общего с христианским учением и лишь порождают лишние страхи. Филюк также предостерег от жестокого обращения с животными, подчеркнув, что лягушки не представляют никакой угрозы для человека.

"Лягушка, чем она виновата? ...если вы с Богом, ничего плохого с вами не случится. Лягушка запрыгнула на порог — взяли веник и отмели, пусть себе дальше прыгает", — сказал священник.

В народе существует суеверие, что 40-летие не стоит праздновать из-за якобы сакрального значения числа 40, связанного с религиозными представлениями и темой испытаний. Однако священник Православной церкви Украины Алексей Филюк подчеркивает, что никакого церковного запрета на празднование 40 лет не существует.

Также, как ранее сообщал Главред, традиция оставлять на могилах еду, алкоголь и табак до сих пор сохраняется в отдельных регионах Украины, однако церковь относится к ней критически.

О личности: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк — украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозёрка в Тернопольской области. Помимо духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих приемных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сбор средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

