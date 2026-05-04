Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Предвещает ли появление лягушки на пороге смерть — священник раскрыл правду

Руслана Заклинская
4 мая 2026, 16:33
Священник Алексей Филюк поставил точку в спорах вокруг популярного мифа, который десятилетиями пугает украинцев.
Предвещает ли появление лягушки на пороге смерть — священник раскрыл правду
Что делать, если лягушка появилась на пороге / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

  • Почему некоторые люди связывают лягушек с колдовством или предвестником смерти
  • Как священник объясняет появление лягушек возле дома
  • Как правильно вести себя, если лягушка появилась во дворе или в доме

Среди украинцев издавна бытует немало мистических верований, связанных с появлением лягушек возле дома. Многие до сих пор верят, что незваная гостья во дворе, а тем более на пороге или в самом доме — это признак колдовства или даже предвестник смерти.

Однако священник Алексей Филюк призывает не путать природные явления с магией и напоминает о христианском отношении к природе. По его словам, весной и летом лягушки естественным образом мигрируют и могут появляться возле домов, что является абсолютно нормальным явлением.

видео дня

"Не путайте праведное с греховным. Лягушки — это часть природы. Они прыгают, где хотят, и это нормально. Не нужно выдумывать, что это какие-то предвестники смерти или что-то плохое", — отметил священник.

К какой религии себя относят украинцы
К какой религии себя относят украинцы / Инфографика: Главред

Он подчеркнул, что подобные суеверия не имеют ничего общего с христианским учением и лишь порождают лишние страхи. Филюк также предостерег от жестокого обращения с животными, подчеркнув, что лягушки не представляют никакой угрозы для человека.

"Лягушка, чем она виновата? ...если вы с Богом, ничего плохого с вами не случится. Лягушка запрыгнула на порог — взяли веник и отмели, пусть себе дальше прыгает", — сказал священник.

Смотрите видео с объяснением священника:

В народе существует суеверие, что 40-летие не стоит праздновать из-за якобы сакрального значения числа 40, связанного с религиозными представлениями и темой испытаний. Однако священник Православной церкви Украины Алексей Филюк подчеркивает, что никакого церковного запрета на празднование 40 лет не существует.

Также, как ранее сообщал Главред, традиция оставлять на могилах еду, алкоголь и табак до сих пор сохраняется в отдельных регионах Украины, однако церковь относится к ней критически.

Вас также может заинтересовать:

О личности: Алексей Филюк

Алексей Петрович Филюк — украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозёрка в Тернопольской области. Помимо духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих приемных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сбор средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

священник приметы ПЦУ Алексей Филюк
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украине меняют правила выхода на пенсию: что изменится

В Украине меняют правила выхода на пенсию: что изменится

18:40Украина
Переговоры Фицо с Зеленским: какое громкое заявление сделал словацкий премьер после встречи

Переговоры Фицо с Зеленским: какое громкое заявление сделал словацкий премьер после встречи

18:19Политика
"Должны быть готовыми": в ГПСУ заявили об активности со стороны Беларуси, что известно

"Должны быть готовыми": в ГПСУ заявили об активности со стороны Беларуси, что известно

18:17Украина
Реклама

Популярное

Ещё
За пять дней до парада на 9 мая Москву атаковали дроны: что известно

За пять дней до парада на 9 мая Москву атаковали дроны: что известно

"Есть начало и финал": Анастасия Оруджова официально ушла из "Квартала"

"Есть начало и финал": Анастасия Оруджова официально ушла из "Квартала"

Карта Deep State онлайн за 4 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке детей с овцами за 33 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке детей с овцами за 33 с

Дружные всходы моркови за несколько дней: домашний метод, стимулирующий семена

Дружные всходы моркови за несколько дней: домашний метод, стимулирующий семена

Последние новости

19:03

Выражение "на корточках" употребляют неправильно — как сказать по-украински

19:03

Собака после домашней стрижки изменилась до неузнаваемости: что с ней случилось

18:40

В Украине меняют правила выхода на пенсию: что изменится

18:37

Петра и Павла в 2026 перенесли: даты по новому и старому стилю

18:20

Больше, чем просто наследница: на что тратила миллионы самая богатая дочь Роксоланы

В июне Россию ждет новый удар: Владислав Власюк — о 21-м пакете санкций ЕСВ июне Россию ждет новый удар: Владислав Власюк — о 21-м пакете санкций ЕС
18:19

Переговоры Фицо с Зеленским: какое громкое заявление сделал словацкий премьер после встречи

18:18

Редкие, но красивые имена: как назвать мальчика и девочку в 2026 году

18:17

"Должны быть готовыми": в ГПСУ заявили об активности со стороны Беларуси, что известно

17:54

Жара до +29 накроет Львовщину, а за ней грозы: когда ждать похолодания

Реклама
17:38

Украину разогреет почти до +30: синоптики назвали дату похолодания

17:23

Житомирщину прогреет до +28 градусов, однако радоваться рано: когда погода резко изменится

17:20

Вывод тысяч военных США из Европы: Трамп послал сигнал Путину, чего ждать

17:11

"Зарыдала как белуга": невеста Квиткова впервые рассказала о свадьбе

16:33

Предвещает ли появление лягушки на пороге смерть — священник раскрыл правдуВидео

16:22

"Счастливы и взволнованы": у 53-летней Кэмерон Диас родился третий ребенок

16:21

Ким Чен Ын призвал молодежь поддержать войну в Украине на стороне РФ - Reuters

16:08

Доллар внезапно подскочил: новый курс валют на 5 мая

15:54

Верка Сердючка и Руслана возвращаются на Евровидение 2026 — официальное заявление

15:19

Нельзя оставлять включенными: эксперты назвали самые опасные бытовые приборы

15:13

"Принципиальное отличие": какой будет новая политика Венгрии в отношении РФ

Реклама
14:59

Три знака зодиака переживут переломный этап: судьба готовит сюрпризы

14:38

25-градусная жара и грозовые дожди: синоптики удивили прогнозом погоды

14:17

Фицо планирует посетить парад в РФ, но неожиданно выразил поддержку Украине

14:16

Новый наследник короны: британская принцесса объявила о беременности

14:04

Гороскоп на завтра, 5 мая: Стрельцам — споры, Водолеям — прибыль

13:58

На границе с Приднестровьем усиливают оборону: ВСУ готовятся к разным сценариям

13:51

Все бронирования проверят: нардеп предупредил, к чему готовиться украинцам

13:22

Долгожданное тепло врывается в Полтавскую область: как изменится погода

13:20

Денисенко с возлюбленным выехала из Украины: "Каждый день как последний"

12:48

"Начинается новая глава": Настя Каменских впервые вышла на связь после развода

12:46

Невероятно вкусная выпечка из детства: рецепт трубочек из двух ингредиентов

12:35

Замарашка: Киркоров жестко припечатал Лорак из-за неряшливой дочери СофииВидео

12:34

Взрывы в Москве, паника в Кремле и паранойя Путина: РФ ждет самый тревожный парад с 2022 года

12:31

Когда День матери в Украине 2026: точная дата и традиции праздника

12:02

Китайский гороскоп на завтра, 5 мая: Козлам - преодоление, Петухам - передышка

11:55

Как выглядит "Пакет малыша" в 2026 году: содержимое поразило родителей

11:40

"Украинские дроны могут пролететь над парадом 9 мая": Зеленский пригрозил РФ

11:31

Почему 5 мая нельзя оставлять грязную посуду: какой церковный праздник

11:06

Багато загиблих і поранених: РФ ударила ракетою по Харківщині

11:04

Максим Галкин публично признал третьего ребенка: "Кто-то не знал"Видео

Реклама
10:53

Строгие запреты в праздник 5 мая: что можно и нельзя делать

10:48

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 мая (обновляется)

10:30

Хуже цветут и дают слабый урожай: где не нужно сажать помидорыВидео

10:20

Франция против "короткого пути" вступления Украины в ЕС - детали

10:10

"Вы проиграете эту войну": Келлог направил неожиданное послание России

10:01

Путин сидит в бункере и боится удара от самого лояльного силовика: СМИ узнали детали

09:58

"Пока идут боевые действия": Ротару приняла важное решение

09:28

США оставляют Европу без дальнобойных ракет: FT предупреждает о рисках для безопасности

08:56

С 4 мая начинается новая эпоха: 3 знака зодиака кардинально изменят свою жизнь

08:32

Лондон готовит важный шаг: Британия вложится в 90 млрд евро для Украины - FT

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять