Можно ли оставлять на могиле водку и сигареты - священник поставил точку в вопросе

Вы узнаете:
- Почему на кладбище не рекомендуют оставлять водку и сигареты
- Соответствует ли такая практика христианской вере
- Как следует чтить память умерших
Традиция оставлять на могилах умерших еду, а тем более алкоголь и табак, до сих пор жива во многих регионах Украины. Особенно часто это делают для тех, кто при жизни имел вредные привычки. Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк прокомментировал эту традицию в TikTok.
Отец Алексей отмечает, что кладбище — это место покоя и молитвы, а не продолжение земных пороков. Попытку "угостить" покойного водкой он считает настоящим святотатством.
"Зачем на могиле ставить водку? Что, Василий (условно — ред.) вылезет и закурит или что? Достаточно того, что он здесь пил всю жизнь, так вы хотите, чтобы он еще и на том свете пьянствовал? Не надо так делать!" - эмоционально отметил священник.
По словам пастыря, покойник не нуждается в земных напитках или сигаретах. Более того, приносить такие вещи на могилу — это проявление язычества, которое не имеет ничего общего с православной верой.
Вместо того, чтобы нести на кладбище водку или сигареты, священник призывает сосредоточиться на единственном, что действительно имеет значение для умершего человека — на молитве.
"Пришли, помолились и легких облаков человеку пожелали. Это все, что нужно", - подчеркнул Алексей Филюк.
Смотрите видео с объяснением священника:
@o.filiuk1
Можно ли оставлять на могиле стопку с водкой и сигареты, если покойный любил выпить и закурить???♬ оригинальная аудиозапись - Алексей Филюк
Как ранее сообщал Главред, приветствие "Христос Воскрес!" по церковной традиции используют в течение 40 дней после Пасхи — до праздника Вознесения Господня. Священник ПЦУ Алексей Филюк отметил, что на Афоне пасхальное приветствие может использоваться целый год.
Также в народе существует примета, что огурцы, посаженные в день святого Юрия, дадут лучший урожай. Священники ПЦУ подчеркивают, что день Юрия имеет духовное значение, а не хозяйственное.
О личности: Алексей Филюк
Алексей Петрович Филюк — украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозёрка в Тернопольской области. Помимо духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих приемных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сбор средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.
