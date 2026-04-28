Можно ли оставлять на могиле водку и сигареты - священник поставил точку в вопросе

Священник ПЦУ Алексей Филюк отметил, что покойному не нужны земные блага.

Стоит ли оставлять на могиле "стаканчик" и сигареты, если покойный при жизни любил выпить

Почему на кладбище не рекомендуют оставлять водку и сигареты

Соответствует ли такая практика христианской вере

Как следует чтить память умерших

Традиция оставлять на могилах умерших еду, а тем более алкоголь и табак, до сих пор жива во многих регионах Украины. Особенно часто это делают для тех, кто при жизни имел вредные привычки. Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк прокомментировал эту традицию в TikTok.

Отец Алексей отмечает, что кладбище — это место покоя и молитвы, а не продолжение земных пороков. Попытку "угостить" покойного водкой он считает настоящим святотатством.

"Зачем на могиле ставить водку? Что, Василий (условно — ред.) вылезет и закурит или что? Достаточно того, что он здесь пил всю жизнь, так вы хотите, чтобы он еще и на том свете пьянствовал? Не надо так делать!" - эмоционально отметил священник.

По словам пастыря, покойник не нуждается в земных напитках или сигаретах. Более того, приносить такие вещи на могилу — это проявление язычества, которое не имеет ничего общего с православной верой.

Вместо того, чтобы нести на кладбище водку или сигареты, священник призывает сосредоточиться на единственном, что действительно имеет значение для умершего человека — на молитве.

"Пришли, помолились и легких облаков человеку пожелали. Это все, что нужно", - подчеркнул Алексей Филюк.

О личности: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк — украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозёрка в Тернопольской области. Помимо духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих приемных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сбор средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

