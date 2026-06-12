Как за считанные секунды отличить ядовитую змею от неядовитой: 3 признака

Рассказываем, по каким признакам можно быстро определить, ядовита ли змея.

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Как отличить ядовитую змею от неядовитой: / Коллаж: Главред, фото: Pexels

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Как отличить ядовитую змею от неядовитой

Как отличить медянку от гадюки

Как выглядит уж

В теплое время года встречи со змеями случаются значительно чаще, особенно во время отдыха на природе или в горах. Чтобы избежать риска, стоит знать, как отличить ядовитую змею от неядовитой.

Как отличить ядовитую змею от неядовитой

Форма головы и глаз

Неядовитые змеи, такие как ужи, медянки или полозы, имеют округлую переднюю часть головы и круглые зрачки. У гадюк голова более ромбовидная, заостренная, а над глазами заметны выступы, из-за которых их взгляд кажется суровым. Зрачки у гадюк вертикальные, что является одним из самых ярких признаков. Об этом рассказал директор Львовского городского детского эколого-натуралистического центра Игорь Антахович в интервью 24 Каналу.

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Характерные пятна и окраска

Обыкновенную змею легко узнать по светло-желтым, оранжевым или светло-серым пятнам позади головы. У водяной узю таких пятен нет, его тело обычно оливково-зеленое, из-за чего его часто путают с гадюкой. Именно окраска и наличие пятен помогают быстро определить, является ли рептилия опасной.

Как вести себя при встрече с пресмыкающимся

Змеи не стремятся к контакту с человеком. Если вы наткнулись на змею, лучше всего остановиться, держать ее в поле зрения и дать возможность самостоятельно уползти. Ужи, которых часто можно увидеть возле водоемов, прекрасно плавают, но не нападают на людей и пытаются убежать при малейшей опасности. Гадюки также не атакуют первыми, однако их укус может быть опасным, поэтому важно не приближаться и не пытаться схватить змею.

Смотрите видео о том, как отличить ядовитую змею от неядовитой:

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