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Как за считанные секунды отличить ядовитую змею от неядовитой: 3 признака

Инна Ковенько
12 июня 2026, 15:19
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Рассказываем, по каким признакам можно быстро определить, ядовита ли змея.
Как за считанные секунды отличить ядовитую змею от неядовитой: 3 признака
Как отличить ядовитую змею от неядовитой: / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Читайте в материале:

  • Как отличить ядовитую змею от неядовитой
  • Как отличить медянку от гадюки
  • Как выглядит уж

В теплое время года встречи со змеями случаются значительно чаще, особенно во время отдыха на природе или в горах. Чтобы избежать риска, стоит знать, как отличить ядовитую змею от неядовитой.

Как отличить ядовитую змею от неядовитой

Форма головы и глаз

Неядовитые змеи, такие как ужи, медянки или полозы, имеют округлую переднюю часть головы и круглые зрачки. У гадюк голова более ромбовидная, заостренная, а над глазами заметны выступы, из-за которых их взгляд кажется суровым. Зрачки у гадюк вертикальные, что является одним из самых ярких признаков. Об этом рассказал директор Львовского городского детского эколого-натуралистического центра Игорь Антахович в интервью 24 Каналу.

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Характерные пятна и окраска

Обыкновенную змею легко узнать по светло-желтым, оранжевым или светло-серым пятнам позади головы. У водяной узю таких пятен нет, его тело обычно оливково-зеленое, из-за чего его часто путают с гадюкой. Именно окраска и наличие пятен помогают быстро определить, является ли рептилия опасной.

Как вести себя при встрече с пресмыкающимся

Змеи не стремятся к контакту с человеком. Если вы наткнулись на змею, лучше всего остановиться, держать ее в поле зрения и дать возможность самостоятельно уползти. Ужи, которых часто можно увидеть возле водоемов, прекрасно плавают, но не нападают на людей и пытаются убежать при малейшей опасности. Гадюки также не атакуют первыми, однако их укус может быть опасным, поэтому важно не приближаться и не пытаться схватить змею.

Смотрите видео о том, как отличить ядовитую змею от неядовитой:

@collider.ua Каких еще украинских змей вы знаете?? Проект "Колайдер" создан при финансовой поддержке Европейского Союза. #змея#гадюка#природаукраины#уз#медянка#ядовитаязмея♬ оригинальный звук - Колайдер

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Об источнике: 24 канал

24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания имел название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", что, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.

Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.

Вещает с 1 марта 2006 года.

24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

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