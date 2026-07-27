Скачек цен на АЗС: почему дорожает топливо и пересечет ли дизель отметку 100 грн за литр

О чем идет речь в материале:
- Почему стремительно растут цены на топливо
- Сколько будет стоить дизельное топливо в ближайшие недели
- Почему сети АЗС вводят лимиты
- Грозит ли Украине дефицит топлива
- Какова стоимость автогаза и бензина сейчас
Украинский рынок топлива оказался под сильным давлением мировых и внутренних факторов, что уже привело к очередной волне роста цен на автозаправочных станциях. На фоне скачка цен на нефть на мировых биржах и локального ажиотажа цены на дизельное топливо и бензин стремительно обновляют максимумы, испытывая кошельки украинских водителей.
Ситуация на рынке меняется ежедневно: если раньше речь шла о постепенной коррекции, то сейчас эксперты прогнозируют подорожание до новых психологических отметки, в то время как сети АЗС уже вводят первые ограничения.
Главред собрал основную информацию о том, почему дорожает топливо, к каким ценам стоит готовиться и грозит ли Украине дефицит.
Каковы причины скачка цен на топливо в Украине
Главным двигателем роста цен оказалась глобальная ситуация на рынке: за последние три недели стоимость нефти выросла примерно с $70 до более чем $100 за баррель, что сразу отразилось на закупках украинских импортеров. Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн в комментарии "Громадскому радио" отмечает, что нынешняя волна подорожания существенно отличается от весенней.
Если весной в мире сохранялись значительные объемы нефтепродуктов и наблюдался низкий сезон, то сейчас мировой спрос находится на пике при минимальных запасах. Дополнительную напряженность создают логистические сбои из-за конфликта на Ближнем Востоке, ограничения производства и выход России из экспорта дизельного топлива для покрытия собственного дефицита.
Параллельно иссякли и дешевые внутренние запасы. По словам основателя группы компаний Prime Дмитрия Леушкина в комментарии УНИАН, аграрии полностью выкупили предыдущий ресурс, а новые партии поступают уже по высокой цене. С учетом доставки, логистики, заработной платы и налоговых выплат себестоимость новой продукции достигает 96–98 грн/л, что делает розничную цену около 100 грн неизбежной.
"К концу недели все должны выйти примерно на цену чуть выше 90 гривен. Примерно 93–95 гривен за литр. К концу недели такие цены уже будут. На следующей неделе все окажутся перед дилеммой: кто первым преодолеет отметку в 100 гривен", - отметил Леушкин.
Эксперт также подчеркнул, что 100 гривен - это чисто психологический рубеж. По его словам, "Укрнафта" могла бы сгладить ценовой скачок собственными интервенциями, однако сейчас государственному оператору не хватает необходимых ресурсов.
"Поэтому цены будут расти. До 100 гривен цена должна вырасти, мы уже должны это ощущать, где-то она должна быть близка к этой отметке. Все потихоньку поднимают цены на гривну, полторы, две гривны в день, но никто не хочет первым сразу установить цену в 100 гривен, чтобы не попасть под раздачу", - добавил Леушкин.
Прогнозы экспертов: до каких отметок подскочат дизель и бензин
Поскольку текущие оптовые закупки оказались выше розничных цен на стеллах АЗС, трейдеры вынуждены пересматривать стоимость, чтобы не работать в убыток.
По оценкам Сергея Куюна, в ближайшее время следует ожидать роста цен на дизельное топливо примерно до 90 грн/л (против нынешних ~80 грн/л), тогда как бензин через 2–3 недели может подорожать до 85–87 грн/л. В то же время эксперт отмечает, что сценарий с отметкой в 100 грн за литр пока не является перспективой ближайших дней.
Зато Дмитрий Леушкин убежден в более быстром подорожании дизельного топлива из-за общего удорожания импортируемых партий и исчерпания дешевых остатков на складах.
Ажиотаж, ограничения на АЗС и угроза дефицита
Ситуацию существенно осложнил локальный дефицит топлива на отдельных заправках, в частности в сети "Укрнафта". Это спровоцировало волну панических закупок среди водителей. Кроме того, из-за существенного разрыва между оптовыми и розничными ценами сельхозпроизводители начали массово заправлять технику непосредственно на АЗС вместо оптовых заказов.
В результате крупные сети были вынуждены прибегнуть к экстренным мерам. Дмитрий Леушкин рассказал о деталях и реакции автовладельцев:
"ОККО ввело лимит - больше 100 литров не заправляют. А что происходит, когда вводят ограничения? Люди сразу вспомнили дефицит 2022 года. У нас люди очень быстро реагируют на любой ажиотаж. Как только появляется какой-то повод для беспокойства, все мгновенно активизируются. В итоге вся страна начала готовиться к возможному топливному кризису. Все бросились запасаться топливом, заполняя все возможные емкости. В такой ситуации обеспечивать АЗС топливом очень сложно".
Несмотря на ажиотажный спрос, специалисты уверяют, что говорить о полноценном дефиците не стоит. По утверждению Сергея Куюна, импортеры смогут полностью удовлетворить потребности рынка в бензине и дизеле. К тому же боевые действия не нарушили ценовое равенство между регионами: цены во Львове и Харькове остаются практически одинаковыми.
"Ситуация сложная. Сказать, что это уже какой-то полноценный кризис, нельзя, но и спокойной ситуацию тоже не назовешь", - подытожил Леушкин текущее состояние рынка.
Текущие цены на украинских АЗС
По состоянию на понедельник, 27 июля, по данным мониторинга рынка от РБК-Украина, цены на АЗС стабилизировались после воскресного роста.
- Бензин: держится на стабильном уровне. Самый доступный А-92 предлагает "Укрнафта" - 77,90 грн/л, тогда как А-95 в сети SOCAR достигает 85,40 грн/л. В среднем стандартный А-95 в частных сетях (OKKO, WOG, SOCAR) стоит от 82,90 до 85,40 грн/л, а в "Укрнафте" - 79,90 грн/л.
- Дизельное топливо: после повышения цен в воскресенье на 1–2,1 грн/л стоимость колеблется от 85,90 грн/л ("Укрнафта") до 90,90 грн/л (SOCAR). Частные сети предлагают дизельное топливо в диапазоне 89,50–90,90 грн/л.
- Автогаз: остается наиболее стабильным - 39,90 грн/л на заправках "Укрнафты" и 41,90 грн/л в сетях OKKO, WOG и SOCAR.
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Об персоне: Дмитрий Леушкин
Дмитрий Леушкин - основатель украинской группы компаний Prime, которая занимается транспортными и логистическими услугами. Бизнесмен открыл первые пять собственных АЗС для собственного и партнерского транспорта в 2015 году.
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