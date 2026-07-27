Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Аналитика

Скачек цен на АЗС: почему дорожает топливо и пересечет ли дизель отметку 100 грн за литр

Дарья Пшеничник
27 июля 2026, 19:21
google news Подпишитесь
на нас в Google
Если раньше речь шла о постепенной коррекции цен на топливо, то сейчас эксперты прогнозируют рост цен до новых психологических отметки.
топливо, бензин, АЗС, деньги
Цены на топливо в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

О чем идет речь в материале:

видео дня
  • Почему стремительно растут цены на топливо
  • Сколько будет стоить дизельное топливо в ближайшие недели
  • Почему сети АЗС вводят лимиты
  • Грозит ли Украине дефицит топлива
  • Какова стоимость автогаза и бензина сейчас

Украинский рынок топлива оказался под сильным давлением мировых и внутренних факторов, что уже привело к очередной волне роста цен на автозаправочных станциях. На фоне скачка цен на нефть на мировых биржах и локального ажиотажа цены на дизельное топливо и бензин стремительно обновляют максимумы, испытывая кошельки украинских водителей.

Ситуация на рынке меняется ежедневно: если раньше речь шла о постепенной коррекции, то сейчас эксперты прогнозируют подорожание до новых психологических отметки, в то время как сети АЗС уже вводят первые ограничения.

Главред собрал основную информацию о том, почему дорожает топливо, к каким ценам стоит готовиться и грозит ли Украине дефицит.

Каковы причины скачка цен на топливо в Украине

Главным двигателем роста цен оказалась глобальная ситуация на рынке: за последние три недели стоимость нефти выросла примерно с $70 до более чем $100 за баррель, что сразу отразилось на закупках украинских импортеров. Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн в комментарии "Громадскому радио" отмечает, что нынешняя волна подорожания существенно отличается от весенней.

Скачек цен на АЗС: почему дорожает топливо и пересечет ли дизель отметку 100 грн за литр
Сергей Куюн / Фото: УНИАН

Если весной в мире сохранялись значительные объемы нефтепродуктов и наблюдался низкий сезон, то сейчас мировой спрос находится на пике при минимальных запасах. Дополнительную напряженность создают логистические сбои из-за конфликта на Ближнем Востоке, ограничения производства и выход России из экспорта дизельного топлива для покрытия собственного дефицита.

Параллельно иссякли и дешевые внутренние запасы. По словам основателя группы компаний Prime Дмитрия Леушкина в комментарии УНИАН, аграрии полностью выкупили предыдущий ресурс, а новые партии поступают уже по высокой цене. С учетом доставки, логистики, заработной платы и налоговых выплат себестоимость новой продукции достигает 96–98 грн/л, что делает розничную цену около 100 грн неизбежной.

"К концу недели все должны выйти примерно на цену чуть выше 90 гривен. Примерно 93–95 гривен за литр. К концу недели такие цены уже будут. На следующей неделе все окажутся перед дилеммой: кто первым преодолеет отметку в 100 гривен", - отметил Леушкин.

Эксперт также подчеркнул, что 100 гривен - это чисто психологический рубеж. По его словам, "Укрнафта" могла бы сгладить ценовой скачок собственными интервенциями, однако сейчас государственному оператору не хватает необходимых ресурсов.

Скачек цен на АЗС: почему дорожает топливо и пересечет ли дизель отметку 100 грн за литр
Дмитрий Леушкин / Фото: УНИАН

"Поэтому цены будут расти. До 100 гривен цена должна вырасти, мы уже должны это ощущать, где-то она должна быть близка к этой отметке. Все потихоньку поднимают цены на гривну, полторы, две гривны в день, но никто не хочет первым сразу установить цену в 100 гривен, чтобы не попасть под раздачу", - добавил Леушкин.

Прогнозы экспертов: до каких отметок подскочат дизель и бензин

Поскольку текущие оптовые закупки оказались выше розничных цен на стеллах АЗС, трейдеры вынуждены пересматривать стоимость, чтобы не работать в убыток.

По оценкам Сергея Куюна, в ближайшее время следует ожидать роста цен на дизельное топливо примерно до 90 грн/л (против нынешних ~80 грн/л), тогда как бензин через 2–3 недели может подорожать до 85–87 грн/л. В то же время эксперт отмечает, что сценарий с отметкой в 100 грн за литр пока не является перспективой ближайших дней.

Зато Дмитрий Леушкин убежден в более быстром подорожании дизельного топлива из-за общего удорожания импортируемых партий и исчерпания дешевых остатков на складах.

Ажиотаж, ограничения на АЗС и угроза дефицита

Автозаправочная станция
АЗС / Фото: ua.depositphotos.com

Ситуацию существенно осложнил локальный дефицит топлива на отдельных заправках, в частности в сети "Укрнафта". Это спровоцировало волну панических закупок среди водителей. Кроме того, из-за существенного разрыва между оптовыми и розничными ценами сельхозпроизводители начали массово заправлять технику непосредственно на АЗС вместо оптовых заказов.

В результате крупные сети были вынуждены прибегнуть к экстренным мерам. Дмитрий Леушкин рассказал о деталях и реакции автовладельцев:

"ОККО ввело лимит - больше 100 литров не заправляют. А что происходит, когда вводят ограничения? Люди сразу вспомнили дефицит 2022 года. У нас люди очень быстро реагируют на любой ажиотаж. Как только появляется какой-то повод для беспокойства, все мгновенно активизируются. В итоге вся страна начала готовиться к возможному топливному кризису. Все бросились запасаться топливом, заполняя все возможные емкости. В такой ситуации обеспечивать АЗС топливом очень сложно".

Несмотря на ажиотажный спрос, специалисты уверяют, что говорить о полноценном дефиците не стоит. По утверждению Сергея Куюна, импортеры смогут полностью удовлетворить потребности рынка в бензине и дизеле. К тому же боевые действия не нарушили ценовое равенство между регионами: цены во Львове и Харькове остаются практически одинаковыми.

"Ситуация сложная. Сказать, что это уже какой-то полноценный кризис, нельзя, но и спокойной ситуацию тоже не назовешь", - подытожил Леушкин текущее состояние рынка.

Текущие цены на украинских АЗС

Скачек цен на АЗС: почему дорожает топливо и пересечет ли дизель отметку 100 грн за литр
Колонна на АЗС / pixabay.com

По состоянию на понедельник, 27 июля, по данным мониторинга рынка от РБК-Украина, цены на АЗС стабилизировались после воскресного роста.

  • Бензин: держится на стабильном уровне. Самый доступный А-92 предлагает "Укрнафта" - 77,90 грн/л, тогда как А-95 в сети SOCAR достигает 85,40 грн/л. В среднем стандартный А-95 в частных сетях (OKKO, WOG, SOCAR) стоит от 82,90 до 85,40 грн/л, а в "Укрнафте" - 79,90 грн/л.
  • Дизельное топливо: после повышения цен в воскресенье на 1–2,1 грн/л стоимость колеблется от 85,90 грн/л ("Укрнафта") до 90,90 грн/л (SOCAR). Частные сети предлагают дизельное топливо в диапазоне 89,50–90,90 грн/л.
  • Автогаз: остается наиболее стабильным - 39,90 грн/л на заправках "Укрнафты" и 41,90 грн/л в сетях OKKO, WOG и SOCAR.

Вас может заинтересовать:

Об персоне: Дмитрий Леушкин

Дмитрий Леушкин - основатель украинской группы компаний Prime, которая занимается транспортными и логистическими услугами. Бизнесмен открыл первые пять собственных АЗС для собственного и партнерского транспорта в 2015 году.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
АЗС бензин дизтопливо цена бензина
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Когда Украина начнет бить баллистическими ракетами по Москве - названы сроки

Когда Украина начнет бить баллистическими ракетами по Москве - названы сроки

19:43Война
Скачек цен на АЗС: почему дорожает топливо и пересечет ли дизель отметку 100 грн за литр

Скачек цен на АЗС: почему дорожает топливо и пересечет ли дизель отметку 100 грн за литр

19:21Аналитика
Россия начала наносить удары по-новому: Игнат предупредил об опасном изменении

Россия начала наносить удары по-новому: Игнат предупредил об опасном изменении

18:20Война
Реклама

Популярное

Ещё
Четыре месяца постели: Пугачева сломала тазобедренный сустав

Четыре месяца постели: Пугачева сломала тазобедренный сустав

Четыре знака зодиака наконец-то сбросят бремя с плеч: кому улыбнется фортуна

Четыре знака зодиака наконец-то сбросят бремя с плеч: кому улыбнется фортуна

Путин заговорил о целях "СВО" и объявил "решающий этап" для России

Путин заговорил о целях "СВО" и объявил "решающий этап" для России

Какое сливочное масло лучше на самом деле: разница между 72,5% и 82,5% удивит

Какое сливочное масло лучше на самом деле: разница между 72,5% и 82,5% удивит

РФ готовит прорыв на востоке: в НГУ предупредили, какой город под угрозой

РФ готовит прорыв на востоке: в НГУ предупредили, какой город под угрозой

Последние новости

19:43

Когда Украина начнет бить баллистическими ракетами по Москве - названы сроки

19:24

Маринованные огурцы без уксуса — зачем венгры кладут в банку хлеб

19:21

Скачек цен на АЗС: почему дорожает топливо и пересечет ли дизель отметку 100 грн за литр

19:10

Почему блокада Чёрного моря открывает для РФ возможность для мирных переговоров: Денисенко назвал причинумнение

19:01

Замораживание вредит продуктам — что не стоит класть в морозилку

Если Россия проведет новую мобилизацию, то может исчерпать экономические резервы за 6-12 месяцев — ШапранЕсли Россия проведет новую мобилизацию, то может исчерпать экономические резервы за 6-12 месяцев — Шапран
18:56

Зачем дачники закапывают чайные пакетики: результат удивит через несколько днейВидео

18:55

Сантехник не понадобится: простой трюк быстро справится с сильным засоромВидео

18:20

Россия начала наносить удары по-новому: Игнат предупредил об опасном изменении

17:45

"Мамин сынок": языковой лайфхак, как назвать любимчика на украинском языке

Реклама
17:35

Запах секонд-хенда исчезнет после первой обработки: трюк, о котором мало кто знает

17:34

Россия потеряла самолет L-39 "Альбатрос" в Краснодарском крае - подробности

17:34

Названы цели новых массированных ударов по городам Украины: куда будет бить Россия

17:26

Не дает покоя Бандера: в Польше поставила свои условия для вступления Украины в ЕС

17:09

Август 2026 года: какие дни станут самыми счастливыми для каждого знака зодиака

16:53

Путь к богатству откроется для трех знаков зодиака — кто скоро разбогатеет

16:53

За 5 лет НАПК так и не смогло наказать Главу ДРС Алексея Кучера за миллионы долларов в крипте неизвестного происхождения

16:49

Не всё то золото, что земля: как долго придётся выходить в кэш?

16:44

Где сейчас золото Полуботка и почему его не отдали украинцам: история получила продолжениеВидео

16:35

Необычный трюк поваров: зачем добавлять тёртое яблоко в фарш

16:32

Путин внезапно начал выходить к людям: в СМИ раскрыли причину необычного поведения

Реклама
16:29

Зачем в СССР делали заправки с подачей бензина сверху: настоящая причина удивит

16:26

Страха больше нет: кого август 2026 заставит пересмотреть всю жизньВидео

16:13

Доллар и евро внезапно взлетели: новый курс валют на 28 июля

15:57

Нападение на выставку в Киевской области, в результате которого погибли 11 человек: какое решение принял суд в отношении организатора

15:55

Большинство готовит куриную печень неправильно: два ингредиента сделают ее идеальной

15:53

Что делать, если постоянно течет бачок унитаза: быстрый ремонт без инструментов

15:53

Жара или дожди осенью: о чем говорят народные приметы 28 июля

15:33

Экспертов по делам НАБУ пытаются поставить на службу обвинению - экс-прокурор САП

15:19

Неудачный выбор: какие цветы не стоит дарить на день рождения

15:14

Путин заговорил о целях "СВО" и объявил "решающий этап" для РоссииВидео

15:02

Пауза, а затем резкий прорыв в финансах: гороскоп Таро на август 2026 для ОвновВидео

14:31

Для чего опытные кулинары добавляют муку к огурцам: гениальный кухонный лайфхак

13:45

"Не Зеленскому говорить": в Кремле сделали резкое заявление о войне

13:37

Догадываются единицы: что на самом деле означает выражение "ханьки м’яти"

13:33

Тест на IQ: нужно найти два уникальных пляжных предмета за 10 секунд

13:05

"Можно назвать публично": Шапран раскрыл истинную цель атак на WildberriesВидео

12:49

Во Вроцлаве поляки напали на пару из Украины из-за "акцента" — подробности

12:40

Как правильно выбрать товары и спланировать ремонт в доме новости компании

12:19

Получится в разы вкуснее магазинной: как заготовить сладкую кукурузу на зиму

11:53

О кастрюле можно забыть: лайфхак для стерилизации детской бутылочки за 15 минут

Реклама
11:51

Березка исчезнет навсегда: садовник назвал хитрый трюк против сорнякаВидео

11:32

Котлеты получатся в разы сочнее: что нужно добавить в фарш вместо хлеба

11:10

Украину зальет дождями, поднимется ветер: синоптик предупредила об изменении погоды

11:05

Даже очень старая терка станет острой за считанные минуты: как заточить ее дома

10:56

"Есть данные разведки": Зеленский раскрыл новый план Путина на осень

10:28

Роскошное цветение гарантировано: какие растения нужно обязательно обрезать в августе

10:22

Очень вкусный салат из баклажанов: рецепт оригинального блюда за 25 минут

09:49

Гороскоп на завтра, 28 июля: Тельцам — прибыль, Скорпионам — успех

09:42

Баллистика РФ становится новым вызовом: в Украине серьезный дефицит ракет для ПВО

08:43

Против Украины могут открыть новый фронт: Зеленский назвал страну

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять