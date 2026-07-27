Скачек цен на АЗС: почему дорожает топливо и пересечет ли дизель отметку 100 грн за литр

Если раньше речь шла о постепенной коррекции цен на топливо, то сейчас эксперты прогнозируют рост цен до новых психологических отметки.

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Цены на топливо в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

О чем идет речь в материале:

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Почему стремительно растут цены на топливо

Сколько будет стоить дизельное топливо в ближайшие недели

Почему сети АЗС вводят лимиты

Грозит ли Украине дефицит топлива

Какова стоимость автогаза и бензина сейчас

Украинский рынок топлива оказался под сильным давлением мировых и внутренних факторов, что уже привело к очередной волне роста цен на автозаправочных станциях. На фоне скачка цен на нефть на мировых биржах и локального ажиотажа цены на дизельное топливо и бензин стремительно обновляют максимумы, испытывая кошельки украинских водителей.

Ситуация на рынке меняется ежедневно: если раньше речь шла о постепенной коррекции, то сейчас эксперты прогнозируют подорожание до новых психологических отметки, в то время как сети АЗС уже вводят первые ограничения.

Главред собрал основную информацию о том, почему дорожает топливо, к каким ценам стоит готовиться и грозит ли Украине дефицит.

Каковы причины скачка цен на топливо в Украине

Главным двигателем роста цен оказалась глобальная ситуация на рынке: за последние три недели стоимость нефти выросла примерно с $70 до более чем $100 за баррель, что сразу отразилось на закупках украинских импортеров. Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн в комментарии "Громадскому радио" отмечает, что нынешняя волна подорожания существенно отличается от весенней.

Сергей Куюн / Фото: УНИАН

Если весной в мире сохранялись значительные объемы нефтепродуктов и наблюдался низкий сезон, то сейчас мировой спрос находится на пике при минимальных запасах. Дополнительную напряженность создают логистические сбои из-за конфликта на Ближнем Востоке, ограничения производства и выход России из экспорта дизельного топлива для покрытия собственного дефицита.

Параллельно иссякли и дешевые внутренние запасы. По словам основателя группы компаний Prime Дмитрия Леушкина в комментарии УНИАН, аграрии полностью выкупили предыдущий ресурс, а новые партии поступают уже по высокой цене. С учетом доставки, логистики, заработной платы и налоговых выплат себестоимость новой продукции достигает 96–98 грн/л, что делает розничную цену около 100 грн неизбежной.

"К концу недели все должны выйти примерно на цену чуть выше 90 гривен. Примерно 93–95 гривен за литр. К концу недели такие цены уже будут. На следующей неделе все окажутся перед дилеммой: кто первым преодолеет отметку в 100 гривен", - отметил Леушкин.

Эксперт также подчеркнул, что 100 гривен - это чисто психологический рубеж. По его словам, "Укрнафта" могла бы сгладить ценовой скачок собственными интервенциями, однако сейчас государственному оператору не хватает необходимых ресурсов.

Дмитрий Леушкин / Фото: УНИАН

"Поэтому цены будут расти. До 100 гривен цена должна вырасти, мы уже должны это ощущать, где-то она должна быть близка к этой отметке. Все потихоньку поднимают цены на гривну, полторы, две гривны в день, но никто не хочет первым сразу установить цену в 100 гривен, чтобы не попасть под раздачу", - добавил Леушкин.

Прогнозы экспертов: до каких отметок подскочат дизель и бензин

Поскольку текущие оптовые закупки оказались выше розничных цен на стеллах АЗС, трейдеры вынуждены пересматривать стоимость, чтобы не работать в убыток.

По оценкам Сергея Куюна, в ближайшее время следует ожидать роста цен на дизельное топливо примерно до 90 грн/л (против нынешних ~80 грн/л), тогда как бензин через 2–3 недели может подорожать до 85–87 грн/л. В то же время эксперт отмечает, что сценарий с отметкой в 100 грн за литр пока не является перспективой ближайших дней.

Зато Дмитрий Леушкин убежден в более быстром подорожании дизельного топлива из-за общего удорожания импортируемых партий и исчерпания дешевых остатков на складах.

Ажиотаж, ограничения на АЗС и угроза дефицита

Ситуацию существенно осложнил локальный дефицит топлива на отдельных заправках, в частности в сети "Укрнафта". Это спровоцировало волну панических закупок среди водителей. Кроме того, из-за существенного разрыва между оптовыми и розничными ценами сельхозпроизводители начали массово заправлять технику непосредственно на АЗС вместо оптовых заказов.

В результате крупные сети были вынуждены прибегнуть к экстренным мерам. Дмитрий Леушкин рассказал о деталях и реакции автовладельцев:

"ОККО ввело лимит - больше 100 литров не заправляют. А что происходит, когда вводят ограничения? Люди сразу вспомнили дефицит 2022 года. У нас люди очень быстро реагируют на любой ажиотаж. Как только появляется какой-то повод для беспокойства, все мгновенно активизируются. В итоге вся страна начала готовиться к возможному топливному кризису. Все бросились запасаться топливом, заполняя все возможные емкости. В такой ситуации обеспечивать АЗС топливом очень сложно".

Несмотря на ажиотажный спрос, специалисты уверяют, что говорить о полноценном дефиците не стоит. По утверждению Сергея Куюна, импортеры смогут полностью удовлетворить потребности рынка в бензине и дизеле. К тому же боевые действия не нарушили ценовое равенство между регионами: цены во Львове и Харькове остаются практически одинаковыми.

"Ситуация сложная. Сказать, что это уже какой-то полноценный кризис, нельзя, но и спокойной ситуацию тоже не назовешь", - подытожил Леушкин текущее состояние рынка.

Текущие цены на украинских АЗС

Колонна на АЗС / pixabay.com

По состоянию на понедельник, 27 июля, по данным мониторинга рынка от РБК-Украина, цены на АЗС стабилизировались после воскресного роста.

Бензин : держится на стабильном уровне. Самый доступный А-92 предлагает "Укрнафта" - 77,90 грн/л, тогда как А-95 в сети SOCAR достигает 85,40 грн/л. В среднем стандартный А-95 в частных сетях (OKKO, WOG, SOCAR) стоит от 82,90 до 85,40 грн/л, а в "Укрнафте" - 79,90 грн/л.

: держится на стабильном уровне. Самый доступный А-92 предлагает "Укрнафта" - 77,90 грн/л, тогда как А-95 в сети SOCAR достигает 85,40 грн/л. В среднем стандартный А-95 в частных сетях (OKKO, WOG, SOCAR) стоит от 82,90 до 85,40 грн/л, а в "Укрнафте" - 79,90 грн/л. Дизельное топливо : после повышения цен в воскресенье на 1–2,1 грн/л стоимость колеблется от 85,90 грн/л ("Укрнафта") до 90,90 грн/л (SOCAR). Частные сети предлагают дизельное топливо в диапазоне 89,50–90,90 грн/л.

: после повышения цен в воскресенье на 1–2,1 грн/л стоимость колеблется от 85,90 грн/л ("Укрнафта") до 90,90 грн/л (SOCAR). Частные сети предлагают дизельное топливо в диапазоне 89,50–90,90 грн/л. Автогаз : остается наиболее стабильным - 39,90 грн/л на заправках "Укрнафты" и 41,90 грн/л в сетях OKKO, WOG и SOCAR.

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Об персоне: Дмитрий Леушкин Дмитрий Леушкин - основатель украинской группы компаний Prime, которая занимается транспортными и логистическими услугами. Бизнесмен открыл первые пять собственных АЗС для собственного и партнерского транспорта в 2015 году.

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