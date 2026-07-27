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Как правильно выбрать товары и спланировать ремонт в доме

Олег Макаров
27 июля 2026, 12:40новости компании
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Как правильно выбрать товары и спланировать ремонт в доме
Фото: magnific.com

Часто даже мысль о ремонте в доме или квартире заставляет нервничать самых спокойных и терпеливых людей. У многих этот процесс ассоциируется с непредвиденными тратами, стрессом и затянувшимися сроками. Но ремонт может пройти гладко и без накладок, если заранее все спланировать и четко определить задачу. Также сделать процесс более доступным и простым помогает строительный супермаркет LEROY MERLIN. В ассортименте сети представлен широкий выбор качественных товаров для дома и строительства по доступным ценам. Благодаря этому можно реализовать любые идеи без лишних переплат.

Составляем план и считаем смету: с чего начать ремонт

Выделяют два вида ремонта: капитальный и косметический. В первом случае выполняют перепланировку, замену коммуникаций, выравнивание поверхностей и смену отделки. Во втором же процесс более быстрый, обычно укладывают новое напольное покрытие и меняют облицовку стен.

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Несмотря на существенную разницу в сроках и объемах работ, каждый из этих видов ремонта требует тщательного планирования. Для этого нужно:

  1. Сделать точные замеры. Измерьте площади стен, пола, потолков. Лучше всего для каждой комнаты сделать отдльный план, на котором схематично отобразить все замеры, а также дверные и оконные проемы, ниши и выступы.
  2. Составить чек-лист материалов. Необходимо разделить список на две группы. Первая - смеси и расходники для черновых работ. Вторая - отделочные материалы для чистового этапа.
  3. Сформировать бюджет. Определите предельные расходы на закупки. Обычно 40% бюджета уходит именно на материалы, 10% - на клининг и вывоз мусора, а 35% - на работу мастеров. Также обязательно предусмотрите финансовый резерв в размере 10–20% на незапланированные траты.
  4. Рассчитать объем с запасом. Когда вы уже знаете площадь каждой комнаты, можно рассчитать точное количество плитки, напольного покрытия, краски или обоев. Но важно всегда закладывать 10–15% запаса. Обычно он уходит на обрезку, брак или возможные ошибки при облицовке.

Кроме того, весь процесс должен быть поэтапным. После составления сметы и покупки материалов желательно начинать ремонт с самой отдаленной комнаты. Так удастся не повредить уже готовые зоны при переносе мусора и строительных смесей. Грязные и мокрые работы - замену окон, разводку электрики и оштукатуривание стен, укладку плитки - всегда выполняют в первую очередь.

Если вы проживаете в квартире в это время, освобождайте строго по одной комнате для ремонта и используйте защитные пленки, дверные шторы на молниях для защиты от пыли.

Особенности выбора товаров в интернет-магазине стройматериалов "ЛЕРУА МЕРЛЕН"

Выбирая стройматериалы в интернет-магазине LEROY MERLIN, можно существенно сэкономить время. В каталоге товаров есть все необходимое для ремонта - от различных смесей, звукоизоляции и облицовки до сантехники, мебели и деталей интерьера.

Сделать онлайн-шопинг быстрым и точным вам помогут:

  • фильтры - каждый товар можно отсортировать по размерам, классу износостойкости, брендам, цвету, стране производства, весу и многим другим параметрам;
  • подборка альтернативных позиций - если какого-то товара нет в наличии или он не подходит под бюджет, система автоматически подберет похожие;
  • отзывы и оценки - благодаря им вы можете узнать нюансы нанесения отделочных материалов и их стойкость, насколько цвет товара отличается от представленного в карточке и многое другое.

Кроме того, всегда можно получить консультацию по телефону, на которой эксперты помогут точно рассчитать количество материалов, расскажут про акционные предложения и дополнительные услуги.

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  • скидку в размере 10% на меню в кафе магазинов сети "ЛЕРУА МЕРЛЕН";
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