Очень вкусный салат из баклажанов: рецепт оригинального блюда за 25 минут

Сезон баклажанов в разгаре, и самое время готовить из этого летнего овоща вкусные блюда. Среди них и быстрый в приготовлении салат, который станет звездой даже праздничного стола.
Главред узнал, что рецептом салата из баклажанов в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Елена.
Салат из баклажанов - рецепт
Ингредиенты:
- Баклажаны 2 шт.
- Помидоры - 2–3 шт.
- Грецкие орехи
- Петрушка или кинза
Для заправки:
- Греческий йогурт 150–200 г
- Чеснок 2–3 зубчика
- Соль
- Черный перец
Баклажаны нарезаем полукольцами, добавляем масло, соль, перец и запекаем в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут. Затем нарезаем помидоры полукольцами, измельчаем зелень и крупно рубим орехи.
Для заправки смешиваем греческий йогурт, измельченный чеснок и специи. Смешиваем баклажаны, помидоры, зелень, орехи и заправку.
Приятного аппетита!
Смотрите видео с рецептом:
@olena.foodblog Этот салат точно стоит приготовить, пока сезон баклажанов в самом разгаре! ??❤️ Запеченные баклажаны, сочные помидоры, хрустящие грецкие орехи и нежная йогуртовая заправка с чесноком - простое сочетание, которое получается невероятно вкусным. Все ингредиенты заказала через удобную доставку от @silpo.ukraine ? Ингредиенты: * 2 баклажана * 2–3 помидора * горсть грецких орехов * кинза или петрушка Для заправки: * 150–200 г греческого йогурта или сметаны * 2–3 зубчика чеснока или 1 ч. л. сушеного * соль * черный перец Приготовление: 1. Баклажаны нарежьте полукольцами, добавьте немного масла, соль и перец. Перемешайте и запекайте 20 минут при 200 °C. 2. Тем временем нарежьте помидоры, крупно порубите грецкие орехи и измельчите кинзу или петрушку. 3. Для заправки смешайте греческий йогурт (или сметану), чеснок, соль и перец. 4. Смешайте запеченные баклажаны, помидоры, орехи и зелень. Добавьте заправку, аккуратно перемешайте и сразу подавайте. Приятного аппетита! ❤️ #рецепты#вкусныерецепты#баклажан#салаты#овощи♬ original sound - Yaymouth
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Об источнике: olena.foodblog
olena.foodblog - страница в TikTok украинской блогерши Елены, на которую подписаны более 45 тысяч пользователей. Блогерша делится видео с рецептами вкусных блюд.
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