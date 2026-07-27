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Очень вкусный салат из баклажанов: рецепт оригинального блюда за 25 минут

Анна Косик
27 июля 2026, 10:22
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Рецепт летнего салата из баклажанов.
Время приготоления Время приготовления: 25 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 20 минут
Порции Порции 2-5 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Очень вкусный салат из баклажанов: рецепт оригинального блюда за 25 минут
Рецепт шикарного салата из баклажанов / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Сезон баклажанов в разгаре, и самое время готовить из этого летнего овоща вкусные блюда. Среди них и быстрый в приготовлении салат, который станет звездой даже праздничного стола.

Главред узнал, что рецептом салата из баклажанов в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Елена.

Салат из баклажанов - рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • Баклажаны 2 шт.
  • Помидоры - 2–3 шт.
  • Грецкие орехи
  • Петрушка или кинза

Для заправки:

  • Греческий йогурт 150–200 г
  • Чеснок 2–3 зубчика
  • Соль
  • Черный перец

Баклажаны нарезаем полукольцами, добавляем масло, соль, перец и запекаем в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут. Затем нарезаем помидоры полукольцами, измельчаем зелень и крупно рубим орехи.

Для заправки смешиваем греческий йогурт, измельченный чеснок и специи. Смешиваем баклажаны, помидоры, зелень, орехи и заправку.

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом:

@olena.foodblog Этот салат точно стоит приготовить, пока сезон баклажанов в самом разгаре! ??❤️ Запеченные баклажаны, сочные помидоры, хрустящие грецкие орехи и нежная йогуртовая заправка с чесноком - простое сочетание, которое получается невероятно вкусным. Все ингредиенты заказала через удобную доставку от @silpo.ukraine ? Ингредиенты: * 2 баклажана * 2–3 помидора * горсть грецких орехов * кинза или петрушка Для заправки: * 150–200 г греческого йогурта или сметаны * 2–3 зубчика чеснока или 1 ч. л. сушеного * соль * черный перец Приготовление: 1. Баклажаны нарежьте полукольцами, добавьте немного масла, соль и перец. Перемешайте и запекайте 20 минут при 200 °C. 2. Тем временем нарежьте помидоры, крупно порубите грецкие орехи и измельчите кинзу или петрушку. 3. Для заправки смешайте греческий йогурт (или сметану), чеснок, соль и перец. 4. Смешайте запеченные баклажаны, помидоры, орехи и зелень. Добавьте заправку, аккуратно перемешайте и сразу подавайте. Приятного аппетита! ❤️ #рецепты#вкусныерецепты#баклажан#салаты#овощи♬ original sound - Yaymouth

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Об источнике: olena.foodblog

olena.foodblog - страница в TikTok украинской блогерши Елены, на которую подписаны более 45 тысяч пользователей. Блогерша делится видео с рецептами вкусных блюд.

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