Иран выдвинул жесткое обвинение в адрес Зеленского и пригрозил 'ответом'

В Иране обвинили Украину в "грубом нарушении" Устава ООН.

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Иран грозит Украине и-за аткаи на свео судно / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, uk.wikipedia.org

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Арагчи обвинил Зеленского в якобы нападении на иранское торговое судно

Такие действия "не могут остаться без ответа", грозит Тегеран

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обвинил президента Украины Владимира Зеленского в якобы нападении на иранское торговое судно, в результате которого погиб моряк.

Представитель иранского режима также заявил, что такие действия "не могут остаться без ответа", сообщает IRNA.

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"Зеленский совершил нападение на иранское торговое судно, в результате чего погиб моряк. Это является грубым нарушением Устава ООН, совершенным по указанию Израиля с целью втянуть Европу в свою войну", – написал он.

По его словам, в ходе телефонных бесед с верховным представителем Европейского Союза Каей Каллас, а также главой МИД РФ Сергеем Лавровым было заявлено, что действия украинской стороны якобы не могут остаться без реакции.

Трамп заинтересован в скором завершении войны с Ираном

По мнению политолога Сергея Тарана, сроки военной кампании США против Ирана во многом будут определяться политическими интересами Дональда Трампа. Эксперт считает, что американский лидер может завершить конфликт в тот момент, когда это принесет ему наибольшие политические дивиденды.

По оценке Тарана, одним из важных факторов является запланированная на апрель встреча Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Политолог предполагает, что президент США может стремиться завершить военные действия до этих переговоров, чтобы подойти к ним с более сильными позициями.

Кроме того, эксперт обращает внимание на ограничения, предусмотренные американским законодательством. По его словам, президент США имеет право использовать вооруженные силы без одобрения Конгресса лишь в течение ограниченного времени.

"В США президент может задействовать армию для военных операций без согласия Конгресса в течение 60 дней. Далее - требуется согласие Конгресса. Которое Трампу будет трудно получить. Хотя бы потому, что поддержка иранской миссии Трампа в американском обществе достаточно низкая. А в стране, между прочим, проходят промежуточные выборы в Конгресс", - подытожил он.

Как ранее сообщал Главред, Служба безопасности Украины в ночь на 25 июля нанесла удары дальнобойными дронами по целям на территории РФ. В результате атаки известно о поражении трех судов, два из которых непосредственно связаны с поставками оружия из Ирана.

Напомним, ранее Иран обвинил Украину в обстреле своего судна и пригрозил "ответом". МИД Ирана осудил нападение на судно в Каспийском море и заявил о праве на "соответствующие действия".

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Об источнике: IRNA IRNA (Islamic Republic News Agency - Информационное агентство Исламской Республики) - это официальное государственное информационное агентство Ирана, основанное в 1934 году (первоначально под названием "Pars"). Оно полностью контролируется и финансируется правительством страны через Министерство культуры и исламской ориентации. Агентство публикует материалы на многих языках мира и служит главным рупором официальной позиции и пропаганды иранского режима как внутри страны, так и на международной арене.

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