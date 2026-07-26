Если у роз опали лепестки: простой способ заставить их снова зацвести в августе

Садоводам рекомендуют не откладывать обрезку отцветших цветков розы, чтобы сохранить энергию растения для новой волны бутонов.

https://glavred.info/sad-ogorod/esli-u-roz-opali-lepestki-prostoy-sposob-zastavit-ih-snova-zacvesti-v-avguste-10783679.html Ссылка скопирована

Розы отцвели - что сделать, чтобы кусты зацвели повторно / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

Как правильно обрезать розы для повторного цветения

Сколько воды и удобрений нужно кустам летом

Чем зола полезна для роз

Если розовый куст отцвел, а бутоны осыпались, спасти ситуацию можно одним простым агротехническим приемом. Достаточно систематически срезать отцветающие цветы вместе с коротким отрезком побега острым и чистым ручным секатором - срез делают под наклоном, примерно на 0,5 см выше первого хорошо развитого листа, имеющего пять мелких листочков, пишет издание Deccoria.pl.

видео дня

Такая обрезка позволяет сэкономить ценную для растения энергию. Вместо того чтобы тратить её на завязывание плодов и семян, роза направляет ресурсы на образование новых цветочных побегов.

Новые цветы появляются, как правило, через 4–6 недель после обрезки, а свежие побеги вырастают из пазух листьев ниже среза. Здесь важна точность: если срезать побег слишком высоко, он может оказаться слишком тонким и слабым, чтобы удержать цветы, а слишком низкий срез уменьшает количество листьев, необходимого для фотосинтеза - процесса, обеспечивающего растение энергией для новых приростов.

Обрезку следует проводить над глазком, направленным наружу куста - это способствует сохранению проветриваемой формы растения.

Не каждая роза повторно цветет. Большинство современных крупноцветковых и низкорослых сортов цветут многократно с июня до осени, и именно для них обрезка дает новую волну бутонов. Исключением являются исторические, парковые или вьющиеся сорта, которые цветут лишь один раз, зато очень обильно - для них обрезка после цветения носит исключительно омолаживающий и санитарный характер, а цветы можно оставить, чтобы завязались блестящие красные плоды, которые зимой украшают кусты и служат кормом для птиц.

Полив и подкормка для повторного цветения

Помимо регулярной обрезки, на непрерывность цветения влияет правильный уход за кустами. Одним из ключевых факторов является режим полива.

Летом розы следует поливать редко, но обильно - непосредственно под корень, расходуя около 10 л воды на растение. Это позволяет воде проникать в глубокие слои почвы, что способствует развитию длинного стержневого корня. В жару и засуху частота полива может увеличиваться до 1–2 раз в неделю, тогда как в обычных условиях кусты поливают не чаще, чем раз в две недели.

Не менее важно и сбалансированное питание. Для образования новых бутонов розам особенно нужны калий и фосфор, тогда как в конце июля - начале августа от азотных удобрений стоит уже отказаться. Хорошо подходят специализированные удобрения для роз или цветущих растений, которые вносят в соответствии с дозировкой и сроками, указанными производителем.

Условия выращивания и мульчирование

Полезной добавкой в уходе за розами может стать древесная зола. Её рассыпают под кустом в радиусе примерно 15–20 см от ствола, слегка перемешивают с верхним слоем почвы и обильно поливают. Золу также можно применять в жидкой форме, растворяя стакан пепла в 10-литровом ведре воды.

На обилие цветения влияют и общее состояние куста, и условия выращивания. Розы обильно цветут на солнечных участках, в плодородной, гумусовой и водопроницаемой почве со слабокислой реакцией - pH в пределах 5,5–6,5. Важную роль играет и мульчирование сосновой корой, компостом или другим органическим материалом, которое помогает поддерживать стабильную влажность почвы и ограничивает рост сорняков.

Интересное по теме:

Об источнике: Deccoria Deccoria.pl - крупный польский интернет-портал о доме, саде и интерьере, который предлагает практические советы, идеи и вдохновение для обустройства пространства. На сайте публикуются материалы о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, дизайне интерьеров и бытовых лайфхаках. Ресурс ориентирован на широкую аудиторию - от новичков до опытных пользователей - и ежемесячно привлекает миллионы читателей, помогая им создавать уютный дом и ухоженный сад.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред