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Предложение Токаева о заморозке войны: у Путина опозорились циничным ответом

Алексей Тесля
26 июля 2026, 00:16
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Хозяин Кремля был вынужден оправдываться перед президентом Казахстана.
Песков, Путин
Дмитрий Песков цинично отверг предложение о заморозке войны / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Важное:

  • Путин обсудил с Токаевым вероятность заморозуи войны в Украине
  • В Кремле заявляют о том, что якобы "должны достичь своих целей"

Пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин обсудил с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым его инициативу относительно возможной "заморозки" войны в Украине.

По словам Пескова, российский диктатор дал развернутый ответ на предложение казахстанского президента, сообщают пропагандисты РФ.

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"Конечно, отреагировал. Он подробно ему все рассказал про специальную военную операцию (так в РФ называют начатую ими кровавую бойню в Украине)", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как президент РФ в ходе беседы отреагировал на соответствующее предложение Токаева.

Представитель Кремля также заявил, что, по мнению российской стороны, при нынешней позиции Киева вариант "заморозки" конфликта невозможен.

"Для нас есть главное условие - мы должны достичь своих целей", - подчеркнул он.

Кроме того, Песков напомнил, что условия прекращения боевых действий, как утверждает российская сторона, были озвучены министерством иностранных дел РФ еще два года назад.

"Они понятные, последовательные. Поэтому это все может остановиться сегодня до конца суток, если киевский режим примет соответствующие решения", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Когда ситуация на фронте может измениться в сторону завершения войны

Ранее сообщалось, что, по оценке военного эксперта Ивана Ступака, дальнейшее усиление давления на российскую логистику способно существенно повлиять на действия армии РФ. По его мнению, в такой ситуации российскому командованию, вероятно, придется снизить активность на отдельных направлениях фронта.

Именно с этим, как отмечается, в Киеве связывают ожидания возможных изменений в ходе войны уже к концу года. Предполагается, что интенсивность боевых действий может уменьшиться по сравнению с нынешним уровнем, а после ноября 2026 года конфликт, возможно, начнет постепенно приближаться к своему завершению.

Ранее Главред писал, что Кремль окончательно отказался возвращать Украине часть оккупированных территорий и планирует превратить приграничные районы Сумской и Харьковской областей в буферные зоны. Об этом сообщили источники Bloomberg, близкие к Кремлю.

Напомним, несмотря на регулярные заявления о готовности к дипломатическому урегулированию, Кремль признал, что в ближайшее время не видит предпосылок для возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной. Такую оценку Песков озвучил, комментируя информацию о готовности Турции и в дальнейшем выполнять роль посредника между сторонами.

Ранее сообщалось, что Россия пока не проявляет признаков готовности к полноценному мирному диалогу с Украиной. По оценкам источников, Москва намерена затягивать переговорный процесс, сообщает Financial Times.

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О персоне: Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев - действующий президент Республики Казахстан и верховный главнокомандующий ее вооруженными силами. Он занимает пост главы государства с 20 марта 2019 года.

Родился 17 мая 1953 года.

Окончил престижный Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), является дипломатом и доктором политических наук.

Занимал высокий пост заместителя Генерального секретаря ООН и возглавлял отделение ООН в Женеве.

В разные годы работал министром иностранных дел Казахстана, премьер-министром страны, а также председателем Сената Парламента.

Стал президентом после добровольной отставки первого президента страны Нурсултана Назарбаева в 2019 году. Позже одержал победу на внеочередных президентских выборах.

После масштабных протестов и беспорядков в Казахстане в январе 2022 года Токаев сместил Назарбаева с оставшихся ключевых должностей (включая Совет Безопасности) и объявил курс на построение "Нового Казахстана", проведя конституционную реформу.

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