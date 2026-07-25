"Гибнут люди братских народов": Токаев предложил Путину заморозить войну в Украине

По словам Токаева, войну необходимо заморозить, а затем возобновить переговорный процесс на основе так называемой "стамбульской формулы 2.0".

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Токаев предложил Путину заморозить войну в Украине / коллаж: Главред, фото: RIA_Kremlinpool, akorda.kz

Кратко:

Токаев отказался быть посредником в урегулировании военного конфликта

Токаев заверил Путина, что позиция Казахстана по отношению к РФ остается неизменной

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил российскому диктатору Владимиру Путину заморозить войну в Украине при содействии других стран. Об этом он заявил в ходе XXII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Омске, пишут росСМИ.

По словам казахстанского лидера, войну необходимо заморозить, а затем возобновить переговорный процесс на основе так называемой "стамбульской формулы 2.0". Токаев подчеркнул, что не намерен выступать посредником в урегулировании военного конфликта.

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"Может, конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульским договоренностям 2.0. Конечно, под гарантией великих держав вроде США. Я категорически отказываюсь быть посредником", - подчеркнул президент Казахстана.

Токаев также отметил, что, поскольку к нему якобы неоднократно обращались с предложениями о посредничестве, он считает необходимым озвучить собственное видение возможного завершения войны. По его словам, в ходе предыдущих переговоров в Стамбуле стороны якобы достигли существенного прогресса, который мог бы стать основой для нового этапа диалога.

Отдельно президент Казахстана озвучил и другие тезисы, соответствующие риторике Москвы.

Он назвал украинцев и россиян "братскими народами" и выразил сожаление по поводу гибели "молодых людей" с обеих сторон. Кроме того, Токаев предположил, что война якобы "на руку" неназванным "противникам".

"Поскольку жаль, конечно, молодые люди гибнут, братских народов России и Украины, и все это надо останавливать, поскольку происходящее, на мой взгляд, это на руку и радость противникам", - отметил Токаев.

Кроме того, президент Казахстана заверил Путина, что позиция его страны по отношению к России остается неизменной.

"Что касается позиции Казахстана в отношении России, не сомневайтесь, мы всегда считали и считаем Россию великим государством, как я уже сказал. Об этом я говорю на всех международных форумах, и привержены стратегическому сотрудничеству с Россией, союзническим отношениям, как бы трудно это ни было. И вот нынешний форум тому подтверждение", - добавил Токаев.

В ответ диктатор Путин пообещал "проинформировать" Токаева.

"Что касается украинского направления, то я вас в ходе нашей беседы сегодняшней обязательно проинформирую в деталях", - заявил Путин.

Смотрите видео заявлений Токаева:

Когда война начнет приближаться к завершению - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам военного эксперта Ивана Ступака, в случае дальнейшего усиления давления на логистику российская армия может столкнуться с необходимостью сократить активность на отдельных участках фронта.

Именно поэтому в Киеве предполагают, что к концу года военная динамика может заметно измениться, а интенсивность боевых действий - снизиться по сравнению с нынешним уровнем. И, возможно, после ноября 2026 года война будет приближаться к завершению.

Окончание войны в Украине - последние новости

Как ранее писал Главред, Кремль окончательно отказался возвращать Украине часть оккупированных территорий и планирует превратить приграничные районы Сумской и Харьковской областей в буферные зоны. Об этом сообщили источники Bloomberg, близкие к Кремлю.

Отметим, что, несмотря на регулярные заявления о готовности к дипломатическому урегулированию, Кремль признал, что в ближайшее время не видит предпосылок для возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной. Такую оценку Песков озвучил, комментируя информацию о готовности Турции и в дальнейшем выполнять роль посредника между сторонами.

Ранее сообщалось, что Россия пока не проявляет признаков готовности к полноценному мирному диалогу с Украиной. По оценкам источников, Москва намерена затягивать переговорный процесс, сообщает Financial Times.

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О персоне: Касым-Жомарт Токаев Касым-Жомарт Токаев - действующий президент Республики Казахстан и верховный главнокомандующий ее вооруженными силами. Он занимает пост главы государства с 20 марта 2019 года. Родился 17 мая 1953 года. Окончил престижный Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), является дипломатом и доктором политических наук. Занимал высокий пост заместителя Генерального секретаря ООН и возглавлял отделение ООН в Женеве. В разные годы работал министром иностранных дел Казахстана, премьер-министром страны, а также председателем Сената Парламента. Стал президентом после добровольной отставки первого президента страны Нурсултана Назарбаева в 2019 году. Позже одержал победу на внеочередных президентских выборах. После масштабных протестов и беспорядков в Казахстане в январе 2022 года Токаев сместил Назарбаева с оставшихся ключевых должностей (включая Совет Безопасности) и объявил курс на построение "Нового Казахстана", проведя конституционную реформу.

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