Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Гибнут люди братских народов": Токаев предложил Путину заморозить войну в Украине

Виталий Кирсанов
25 июля 2026, 18:37обновлено 25 июля, 19:16
google news Подпишитесь
на нас в Google
По словам Токаева, войну необходимо заморозить, а затем возобновить переговорный процесс на основе так называемой "стамбульской формулы 2.0".
Токаев предложил Путину заморозить войну в Украине
Токаев предложил Путину заморозить войну в Украине / коллаж: Главред, фото: RIA_Kremlinpool, akorda.kz

Кратко:

  • Токаев отказался быть посредником в урегулировании военного конфликта
  • Токаев заверил Путина, что позиция Казахстана по отношению к РФ остается неизменной

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил российскому диктатору Владимиру Путину заморозить войну в Украине при содействии других стран. Об этом он заявил в ходе XXII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Омске, пишут росСМИ.

По словам казахстанского лидера, войну необходимо заморозить, а затем возобновить переговорный процесс на основе так называемой "стамбульской формулы 2.0". Токаев подчеркнул, что не намерен выступать посредником в урегулировании военного конфликта.

видео дня

"Может, конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульским договоренностям 2.0. Конечно, под гарантией великих держав вроде США. Я категорически отказываюсь быть посредником", - подчеркнул президент Казахстана.

Токаев также отметил, что, поскольку к нему якобы неоднократно обращались с предложениями о посредничестве, он считает необходимым озвучить собственное видение возможного завершения войны. По его словам, в ходе предыдущих переговоров в Стамбуле стороны якобы достигли существенного прогресса, который мог бы стать основой для нового этапа диалога.

Отдельно президент Казахстана озвучил и другие тезисы, соответствующие риторике Москвы.

Он назвал украинцев и россиян "братскими народами" и выразил сожаление по поводу гибели "молодых людей" с обеих сторон. Кроме того, Токаев предположил, что война якобы "на руку" неназванным "противникам".

"Поскольку жаль, конечно, молодые люди гибнут, братских народов России и Украины, и все это надо останавливать, поскольку происходящее, на мой взгляд, это на руку и радость противникам", - отметил Токаев.

Кроме того, президент Казахстана заверил Путина, что позиция его страны по отношению к России остается неизменной.

"Что касается позиции Казахстана в отношении России, не сомневайтесь, мы всегда считали и считаем Россию великим государством, как я уже сказал. Об этом я говорю на всех международных форумах, и привержены стратегическому сотрудничеству с Россией, союзническим отношениям, как бы трудно это ни было. И вот нынешний форум тому подтверждение", - добавил Токаев.

В ответ диктатор Путин пообещал "проинформировать" Токаева.

"Что касается украинского направления, то я вас в ходе нашей беседы сегодняшней обязательно проинформирую в деталях", - заявил Путин.

Смотрите видео заявлений Токаева:

Когда война начнет приближаться к завершению - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам военного эксперта Ивана Ступака, в случае дальнейшего усиления давления на логистику российская армия может столкнуться с необходимостью сократить активность на отдельных участках фронта.

Именно поэтому в Киеве предполагают, что к концу года военная динамика может заметно измениться, а интенсивность боевых действий - снизиться по сравнению с нынешним уровнем. И, возможно, после ноября 2026 года война будет приближаться к завершению.

Окончание войны в Украине - последние новости

Как ранее писал Главред, Кремль окончательно отказался возвращать Украине часть оккупированных территорий и планирует превратить приграничные районы Сумской и Харьковской областей в буферные зоны. Об этом сообщили источники Bloomberg, близкие к Кремлю.

Отметим, что, несмотря на регулярные заявления о готовности к дипломатическому урегулированию, Кремль признал, что в ближайшее время не видит предпосылок для возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной. Такую оценку Песков озвучил, комментируя информацию о готовности Турции и в дальнейшем выполнять роль посредника между сторонами.

Ранее сообщалось, что Россия пока не проявляет признаков готовности к полноценному мирному диалогу с Украиной. По оценкам источников, Москва намерена затягивать переговорный процесс, сообщает Financial Times.

Читайте также:

О персоне: Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев - действующий президент Республики Казахстан и верховный главнокомандующий ее вооруженными силами. Он занимает пост главы государства с 20 марта 2019 года.

Родился 17 мая 1953 года.

Окончил престижный Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), является дипломатом и доктором политических наук.

Занимал высокий пост заместителя Генерального секретаря ООН и возглавлял отделение ООН в Женеве.

В разные годы работал министром иностранных дел Казахстана, премьер-министром страны, а также председателем Сената Парламента.

Стал президентом после добровольной отставки первого президента страны Нурсултана Назарбаева в 2019 году. Позже одержал победу на внеочередных президентских выборах.

После масштабных протестов и беспорядков в Казахстане в январе 2022 года Токаев сместил Назарбаева с оставшихся ключевых должностей (включая Совет Безопасности) и объявил курс на построение "Нового Казахстана", проведя конституционную реформу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости России война в Украине Казахстан Касым-Жомарт Токаев новости Казахстана война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украинские войска впервые уничтожили российский "аналог" HIMARS - СМИ

Украинские войска впервые уничтожили российский "аналог" HIMARS - СМИ

19:35Фронт
Украина ударила по кораблям из Ирана: в Defense Express раскрыли подробности атаки

Украина ударила по кораблям из Ирана: в Defense Express раскрыли подробности атаки

18:43Война
"Гибнут люди братских народов": Токаев предложил Путину заморозить войну в Украине

"Гибнут люди братских народов": Токаев предложил Путину заморозить войну в Украине

18:37Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке скутера за 21 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке скутера за 21 с

Китайский гороскоп на завтра, 26 июля: Быкам - падение, Драконам - советы

Китайский гороскоп на завтра, 26 июля: Быкам - падение, Драконам - советы

Бункер размером с город: как устроен засекреченный подземный мегаполис

Бункер размером с город: как устроен засекреченный подземный мегаполис

Что приготовить из переросших огурцов: удачный рецепт без лишних хлопот

Что приготовить из переросших огурцов: удачный рецепт без лишних хлопот

Шанс на миллион получат четыре знака зодиака – кому очень повезет

Шанс на миллион получат четыре знака зодиака – кому очень повезет

Последние новости

19:57

Гороскоп на завтра, 26 июля: Водолеям — подарок, Ракам — проблема

19:35

Украинские войска впервые уничтожили российский "аналог" HIMARS - СМИ

19:29

Сад как в лесной сказке: какие растения превратят тень под деревьями в красотуВидео

19:10

Тышкевич раскрыл сценарий: переговоры Украины и РФ к осени и новое соглашение по зернумнение

19:07

Капуста завяжется 100% и кочаны будут крупными: огородник поделился секретомВидео

С Драпатым россиянам на фронте будет "весело", в РФ запылают не только НПЗ и Wildberries – КоваленкоС Драпатым россиянам на фронте будет «весело», в РФ запылают не только НПЗ и Wildberries – Коваленко
18:47

День работника торговли 2026 года в Украине: поздравления, картинки и открытки

18:43

Украина ударила по кораблям из Ирана: в Defense Express раскрыли подробности атаки

18:37

"Гибнут люди братских народов": Токаев предложил Путину заморозить войну в Украине

18:36

Следующая цель может изменить все: раскрыты новые планы ударов по объектам РФВидео

Реклама
18:17

Непривычное для иностранцев украинское слово: что оно означает

18:02

Драпатый предотвратил опасный сценарий для ВСУ: о каком риске идет речь

17:49

Пугачева назвала два условия для приезда в Киев: "Давайте побыстрее"Видео

17:42

Розы будут цвести до осени: секретный прием убережет кусты от опасного недугаВидео

17:33

Второй урожай огурцов — реален: агроном показал, что нужно сделать за одну неделюВидео

17:13

"Простите, мне больно": Джон Бон Джови прервал концерт и покинул сценуВидео

16:54

"Пусть боятся": Коваленко раскрыл, что ждет РФ на фронте с приходом Драпатого

16:38

5 необычных способов носить платок: образ заиграет новыми краскамиВидео

16:23

Защита небес и удача: какое благословение скрывает месяц рождения

16:14

26 июля - Ермолаев день: время выкапывать картофель и собирать первые яблоки

16:11

Гороскоп с 27 июля по 2 августа: Ракам — спокойствие, Козерогам — деньги

Реклама
15:55

Мобилизация по-новому: какие изменения готовит Драпатый, что будет с ТЦК и "бусификацией"

15:41

"Мой новый стиль": Ксения Мишина решилась на стрижку

15:38

30 лет охоты за "монстром": рыбак поймал щуку и едва смог удержать ее

15:24

Таро-гороскоп на неделю 27 июля — 2 августа: Львам — мудрость, Ракам — спокойствие

15:12

Умер режиссер "Маски" и "Кошмара на улице Вязов"

15:04

Гороскоп на 27 июля — 2 августа: Драконам — признание, Лошадям — успех

14:58

Как избавиться от пня в саду без лопаты и тяжелой техники: самый легкий способ

14:56

Что посеять в августе, чтобы быстро собрать урожай: лунный календарь

14:33

Под чужим именем и с новым Межигорьем: СМИ узнали, как и где живет Янукович

14:15

Секрет опытных хозяек: чем легко очистить окна без разводов летом

14:14

Пляжные, кухонные или банные: каким полотенцам нужна ежедневная стирка

14:08

20 и более помидоров с одного куста: огородница показала, как в разы увеличить урожайВидео

13:59

"Война очень изменила его": каким стал хореограф-военный Дикусар

13:40

Силы обороны атаковали сразу несколько кораблей РФ в море — что известно

13:19

Одна ошибка в конце июля может испортить гортензии: что стоит сделать прямо сейчас

13:03

"В зале все плакали": Лайма Вайкуле впервые выступила с украинской песнейВидео

12:55

Какое количество детей в семье вызывает наименьший стресс у родителей

12:52

Бункер размером с город: как устроен засекреченный подземный мегаполисВидео

12:45

Смертельный удар по выставке оружия под Киевом: появились новые скандальные подробности

11:58

Как отмыть духовку от нагара без химии — будет как новая всего за 35 минут

Реклама
11:58

Китайский гороскоп на завтра, 26 июля: Быкам - падение, Драконам - советы

11:57

Трамп одним решением может положить конец войне России против Украины – The Hill

11:54

Почему нельзя мыть окна в солнечную погоду: секрет экспертовВидео

11:04

Вирастюк появился в объятиях жены, которая младше его на 11 лет — семейное фото

11:02

Самый простой рецепт маринованных помидоров — 7 минут и готово

10:56

"Это все, до свидания": россияне массово жалуются на удары по Wildberries

10:46

Опадают незрелые плоды с деревьев: как не остаться без урожая фруктов летомВидео

10:02

"Отойдите!": Галкин резко защитил Пугачеву во время редкого выхода в светВидео

10:02

Екатеринбург под атакой, горит склад Wildberries – подробности мощного удара

09:59

В Украине нашли бесценные сокровища Руси и княжеские останки – почему их вывезли и кудаВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять