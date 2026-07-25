Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

26 июля - Ермолаев день: время выкапывать картофель и собирать первые яблоки

Виталий Кирсанов
25 июля 2026, 16:14
google news Подпишитесь
на нас в Google
В Ермолаев день, 26 июля, крестьяне традиционно начинали выкапывать ранние сорта картофеля и собирать первые яблоки.
26 июля - время выкапывать картофель и собирать первые яблоки
26 июля - время выкапывать картофель и собирать первые яблоки / Коллаж: Главред, скриншоты

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 26 июля
  • Что можно делать 26 июля
  • Что нельзя делать 26 июля

В воскресенье, 26 июля, по новому церковному календарю православные верующие чтят память священномученика Ермолая Никомидийского, а также пресвитеров Ермократа и Ермипа, которые приняли мученическую смерть за христианскую веру во времена гонений в Римской империи. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 26 июля

Святой Ермолай служил священником в Никомидии - одном из крупнейших городов того времени. Именно здесь в период правления императора Диоклетиана развернулись жестокие преследования христиан. Согласно церковному преданию, после того как во время празднования Рождества Христова были заживо сожжены около двадцати тысяч верующих, Ермолаю удалось избежать гибели.

видео дня

Несмотря на постоянную угрозу, он продолжил тайно совершать богослужения, проповедовать Евангелие, укреплять христиан в вере и приводить ко Христу новых последователей.

Особую роль святой Ермолай сыграл в судьбе будущего великомученика и целителя Пантелеймона. Юноша изучал врачебное дело и воспитывался в языческой среде, однако беседы со священником пробудили в нем интерес к христианскому учению. Ермолай рассказывал ему о Спасителе, Его заповедях и даре вечной жизни.

Окончательно Пантелеймон уверовал после того, как по молитве к Богу произошло чудо - воскрес ребенок, погибший от укуса змеи. После этого Ермолай крестил юношу. Позже Пантелеймон прославился как бессребреник и врач, безвозмездно помогавший всем нуждающимся.

После казни Пантелеймона власти начали поиски его духовного наставника. Вскоре Ермолай был схвачен вместе с пресвитерами Ермократом и Ермипом.

Во время допросов мучеников принуждали отказаться от христианской веры, поклониться языческим идолам и принести жертвы богам. Однако они остались непреклонны и не отказались от своих убеждений, несмотря на угрозы и пытки.

По преданию, в ходе судебных разбирательств произошло несколько чудес: языческие идолы разрушались, а свидетели этих событий поражались проявлению Божьей силы. Тем не менее правитель приговорил святых к смерти.

Около 305 года Ермолай, Ермократ и Ермип были обезглавлены.

Приметы 26 июля

  • Ласточки летают низко - скоро дождь.
  • Пчелы рано возвращаются к ульям - ждите непогоду.
  • Много паутины в воздухе - к продолжительной теплой и сухой погоде.

Что нельзя делать 26 июля

По народным обычаям женщинам советовали воздержаться от изнурительной физической работы, особенно в поле или на огороде. Не рекомендовали также браться за рукоделие - шитье, вязание или вышивание, ведь верили, что это может негативно сказаться на семейном благополучии и личном счастье. Кроме того, в этот день не спешили одалживать кому-нибудь хозяйственные или рабочие инструменты, чтобы вместе с ними не отдать из дома достаток и благополучие.

Что можно делать 26 июля

В народном календаре 26 июля известно как Ермолаев день. В этот период крестьяне традиционно начинали выкапывать ранние сорта картофеля и собирать первые яблоки. В то же время, пробовать новый урожай яблок было не принято - по обычаю их оставляли до празднования Второго Спаса.

Читайте также:

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
праздник приметы календарь праздников церковный праздник
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мобилизация по-новому: какие изменения готовит Драпатый, что будет с ТЦК и "бусификацией"

Мобилизация по-новому: какие изменения готовит Драпатый, что будет с ТЦК и "бусификацией"

15:55Аналитика
Силы обороны атаковали сразу несколько кораблей РФ в море — что известно

Силы обороны атаковали сразу несколько кораблей РФ в море — что известно

13:40Война
Смертельный удар по выставке оружия под Киевом: появились новые скандальные подробности

Смертельный удар по выставке оружия под Киевом: появились новые скандальные подробности

12:45Война
Реклама

Популярное

Ещё
Зачем протирать ванну и раковину маслом: простой лайфхак для хозяек

Зачем протирать ванну и раковину маслом: простой лайфхак для хозяек

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке скутера за 21 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке скутера за 21 с

Поздравления с Днём медика — забавные картинки и тёплые слова

Поздравления с Днём медика — забавные картинки и тёплые слова

Что приготовить из переросших огурцов: удачный рецепт без лишних хлопот

Что приготовить из переросших огурцов: удачный рецепт без лишних хлопот

Китайский гороскоп на завтра, 26 июля: Быкам - падение, Драконам - советы

Китайский гороскоп на завтра, 26 июля: Быкам - падение, Драконам - советы

Последние новости

16:54

"Пусть боятся": Коваленко раскрыл, что ждет РФ на фронте с приходом Драпатого

16:38

5 необычных способов носить платок: образ заиграет новыми краскамиВидео

16:23

Защита небес и удача: какое благословение скрывает месяц рождения

16:14

26 июля - Ермолаев день: время выкапывать картофель и собирать первые яблоки

16:11

Гороскоп с 27 июля по 2 августа: Ракам — спокойствие, Козерогам — деньги

С Драпатым россиянам на фронте будет "весело", в РФ запылают не только НПЗ и Wildberries – КоваленкоС Драпатым россиянам на фронте будет «весело», в РФ запылают не только НПЗ и Wildberries – Коваленко
15:55

Мобилизация по-новому: какие изменения готовит Драпатый, что будет с ТЦК и "бусификацией"

15:41

"Мой новый стиль": Ксения Мишина решилась на стрижку

15:38

30 лет охоты за "монстром": рыбак поймал щуку и едва смог удержать ее

15:24

Таро-гороскоп на неделю 27 июля — 2 августа: Львам — мудрость, Ракам — спокойствие

Реклама
15:12

Умер режиссер "Маски" и "Кошмара на улице Вязов"

15:04

Гороскоп на 27 июля — 2 августа: Драконам — признание, Лошадям — успех

14:58

Как избавиться от пня в саду без лопаты и тяжелой техники: самый легкий способ

14:56

Что посеять в августе, чтобы быстро собрать урожай: лунный календарь

14:33

Под чужим именем и с новым Межигорьем: СМИ узнали, как и где живет Янукович

14:15

Секрет опытных хозяек: чем легко очистить окна без разводов летом

14:14

Пляжные, кухонные или банные: каким полотенцам нужна ежедневная стирка

14:08

20 и более помидоров с одного куста: огородница показала, как в разы увеличить урожайВидео

13:59

"Война очень изменила его": каким стал хореограф-военный Дикусар

13:40

Силы обороны атаковали сразу несколько кораблей РФ в море — что известно

13:19

Одна ошибка в конце июля может испортить гортензии: что стоит сделать прямо сейчас

Реклама
13:03

"В зале все плакали": Лайма Вайкуле впервые выступила с украинской песнейВидео

12:55

Какое количество детей в семье вызывает наименьший стресс у родителей

12:52

Бункер размером с город: как устроен засекреченный подземный мегаполисВидео

12:45

Смертельный удар по выставке оружия под Киевом: появились новые скандальные подробности

11:58

Как отмыть духовку от нагара без химии — будет как новая всего за 35 минут

11:58

Китайский гороскоп на завтра, 26 июля: Быкам - падение, Драконам - советы

11:57

Трамп одним решением может положить конец войне России против Украины – The Hill

11:54

Почему нельзя мыть окна в солнечную погоду: секрет экспертовВидео

11:04

Вирастюк появился в объятиях жены, которая младше его на 11 лет — семейное фото

11:02

Самый простой рецепт маринованных помидоров — 7 минут и готово

10:56

"Это все, до свидания": россияне массово жалуются на удары по Wildberries

10:46

Опадают незрелые плоды с деревьев: как не остаться без урожая фруктов летомВидео

10:02

"Отойдите!": Галкин резко защитил Пугачеву во время редкого выхода в светВидео

10:02

Екатеринбург под атакой, горит склад Wildberries – подробности мощного удара

09:59

В Украине нашли бесценные сокровища Руси и княжеские останки – почему их вывезли и кудаВидео

09:39

Как восстановить силы по знаку зодиака: простой способ вернуть энергию

09:38

"Мы влюбились в дроны": Украину предупредили об опасной иллюзии

09:25

У детей не стало мамы: в результате атаки РФ на Киевщине погибла Валентина Савицкая

09:03

Для четырех знаков трудности останутся позади: кого осчастливит Лилит

08:38

Из-за одной ошибки помидоры чернеют и гниют: как спасти плодыВидео

Реклама
08:31

Элиты Кремля бьют тревогу, в РФ срочно усиливают ПВО: в ISW назвали причину

08:11

Цветы гортензии стали зелеными: в чем причина и что с этим делатьВидео

07:45

В Белгороде, Энгельсе и Ростовые облака дыма, возникли пожары: что поразили дроны

06:30

Два затмения и крутой поворот: кому август 2026 принесет большие переменыВидео

05:55

"Нуждаются в большем": Елена Тополя раскрыла, как живут ее дети после развода

05:11

Почему в СССР по приказу Сталина массово сажали тополя: ответ удивит многих

04:32

Шанс на миллион получат четыре знака зодиака – кому очень повезет

04:05

Сенсационное открытие ученых: где могут скрываться сигналы инопланетян

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке скутера за 21 с

03:24

Надо клеить не на спину: зачем на детских подгузниках липучка

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости Днепра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять