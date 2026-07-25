26 июля - Ермолаев день: время выкапывать картофель и собирать первые яблоки

В Ермолаев день, 26 июля, крестьяне традиционно начинали выкапывать ранние сорта картофеля и собирать первые яблоки.

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26 июля - время выкапывать картофель и собирать первые яблоки / Коллаж: Главред, скриншоты

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Какой церковный праздник 26 июля

Что можно делать 26 июля

Что нельзя делать 26 июля

В воскресенье, 26 июля, по новому церковному календарю православные верующие чтят память священномученика Ермолая Никомидийского, а также пресвитеров Ермократа и Ермипа, которые приняли мученическую смерть за христианскую веру во времена гонений в Римской империи. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 26 июля

Святой Ермолай служил священником в Никомидии - одном из крупнейших городов того времени. Именно здесь в период правления императора Диоклетиана развернулись жестокие преследования христиан. Согласно церковному преданию, после того как во время празднования Рождества Христова были заживо сожжены около двадцати тысяч верующих, Ермолаю удалось избежать гибели.

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Несмотря на постоянную угрозу, он продолжил тайно совершать богослужения, проповедовать Евангелие, укреплять христиан в вере и приводить ко Христу новых последователей.

Особую роль святой Ермолай сыграл в судьбе будущего великомученика и целителя Пантелеймона. Юноша изучал врачебное дело и воспитывался в языческой среде, однако беседы со священником пробудили в нем интерес к христианскому учению. Ермолай рассказывал ему о Спасителе, Его заповедях и даре вечной жизни.

Окончательно Пантелеймон уверовал после того, как по молитве к Богу произошло чудо - воскрес ребенок, погибший от укуса змеи. После этого Ермолай крестил юношу. Позже Пантелеймон прославился как бессребреник и врач, безвозмездно помогавший всем нуждающимся.

После казни Пантелеймона власти начали поиски его духовного наставника. Вскоре Ермолай был схвачен вместе с пресвитерами Ермократом и Ермипом.

Во время допросов мучеников принуждали отказаться от христианской веры, поклониться языческим идолам и принести жертвы богам. Однако они остались непреклонны и не отказались от своих убеждений, несмотря на угрозы и пытки.

По преданию, в ходе судебных разбирательств произошло несколько чудес: языческие идолы разрушались, а свидетели этих событий поражались проявлению Божьей силы. Тем не менее правитель приговорил святых к смерти.

Около 305 года Ермолай, Ермократ и Ермип были обезглавлены.

Приметы 26 июля

Ласточки летают низко - скоро дождь.

Пчелы рано возвращаются к ульям - ждите непогоду.

Много паутины в воздухе - к продолжительной теплой и сухой погоде.

Что нельзя делать 26 июля

По народным обычаям женщинам советовали воздержаться от изнурительной физической работы, особенно в поле или на огороде. Не рекомендовали также браться за рукоделие - шитье, вязание или вышивание, ведь верили, что это может негативно сказаться на семейном благополучии и личном счастье. Кроме того, в этот день не спешили одалживать кому-нибудь хозяйственные или рабочие инструменты, чтобы вместе с ними не отдать из дома достаток и благополучие.

Что можно делать 26 июля

В народном календаре 26 июля известно как Ермолаев день. В этот период крестьяне традиционно начинали выкапывать ранние сорта картофеля и собирать первые яблоки. В то же время, пробовать новый урожай яблок было не принято - по обычаю их оставляли до празднования Второго Спаса.

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