Из-за одной ошибки помидоры чернеют и гниют: как спасти плоды

Садовод объяснил, как сохранить помидоры, перец и кабачки в хорошем состоянии до самого сбора урожая.

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Верхушечная гниль томатов - почему чернеют плоды и как спасти урожай / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Почему чернеют верхушки помидоров

Нехватка кальция у томатов: как исправить

Почему гниют кабачки и перец на грядке

Почерневшие и размягченные верхушки у помидоров, перца или кабачков - распространенная проблема, с которой ежегодно сталкиваются огородники. На первый взгляд верхушечная гниль напоминает инфекционное заболевание, однако на самом деле это физиологическая реакция растения на острую нехватку кальция. Об основных причинах этого дисбаланса и простых способах спасти урожай рассказал блогер, огородник и автор YouTube-канала S&K Greenhouse Джастин.

Главред выяснил , почему чернеют помидоры.

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Как распознать верхушечную гниль на помидорах и перце

Первые признаки проблемы появляются задолго до того, как плод окончательно испортится.

"Верхушечная гниль сначала появляется на нижней части помидоров или на кончике плода в виде небольших водянистых впадин. Они быстро превращаются в коричневые, мягкие или кожистые участки, где ткань начинает разрушаться", - отметил Джастин.

По словам огородника, это физиологическая реакция на недостаток кальция, которая поражает не только помидоры, но и перец, кабачки, огурцы и даже арбузы.

Как правильно поливать томаты, чтобы не было верхушечной гнили? Первый и самый главный фактор, определяющий, усвоит ли растение достаточно кальция, - регулярность увлажнения почвы.

"Если вы выращиваете помидоры в открытом грунте, поливать их следует два-три раза в неделю, причём очень обильно. Не ограничивайтесь лишь легким опрыскиванием - убедитесь, что первые 15 сантиметров почвы полностью пропитаны водой", - посоветовал Джастин.

На приподнятых грядках или в контейнерах в жаркую и сухую погоду поливать приходится ежедневно, ведь без стабильной влаги растение просто не способно транспортировать кальций.

Когда и как вносить кальций и известь под помидоры

Отдельным способом поддержания баланса минералов в почве является внесение кальциевых добавок - специальных спреев, гранул или обычной садовой извести.

"Садовая известь содержит много кальция. Если вы рассыпаете её вокруг помидоров, лучше делать это ещё в начале сезона, поскольку потребуется некоторое время, чтобы она разложилась и растения смогли её усвоить", - пояснил Джастин.

Еще один совет касается сроков высадки рассады в открытый грунт.

"Прохладные ночи фактически ограничивают способность ваших помидоров усваивать питательные вещества", - подчеркнул блогер.

Именно поэтому верхушечная гниль чаще проявляется в начале сезона: нестабильная тёплая погода и холодные ночи мешают корням работать полноценно. Первые повреждённые плоды стоит просто удалить и дождаться стабильного тепла - дальше ситуация обычно исправляется сама собой.

Как pH почвы и удобрения влияют на верхушечную гниль

Еще один параметр, который напрямую влияет на усвоение кальция, - кислотность почвы и баланс элементов в удобрениях.

По словам огородника, оптимальным является показатель pH около 6,5. В почвах, богатых органикой, уровень обычно соответствует норме, тогда как кислая глина требует внесения извести. Последний фактор риска - избыток азота: вместо него во время плодоношения стоит выбирать сбалансированные смеси с повышенным содержанием фосфора.

"Фосфор очень важен для помидоров, поскольку именно он отвечает за доставку воды к клеткам развивающихся плодов. Фосфор также способствует фотосинтезу и синтезу белков", - подытожил Джастин.

Как правильно поливать помидоры / Инфографика: Главред

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Об источнике: S&K Greenhouse S&K Greenhouse - это англоязычный YouTube-канал, посвященный садоводству, ландшафтному дизайну и выращиванию декоративных и плодовых растений. Проект ведут специалисты тепличного хозяйства S&K Greenhouse, которые делятся практическими советами по уходу за садом, выбору растений и созданию привлекательных зеленых зон вокруг дома. Основная тематика канала охватывает выращивание цветов, кустарников, деревьев, овощей и многолетних растений, а также сезонные работы в саду. Авторы объясняют, как правильно высаживать растения, формировать клумбы, ухаживать за газоном, обрезать кусты, удобрять почву и защищать насаждения от вредителей и болезней. Большое внимание уделяется озеленению приусадебных участков и подбору неприхотливых растений для различных климатических условий. Видео канала имеют обучающий формат и рассчитаны как на начинающих, так и на опытных садоводов. Среди самых популярных тем - выбор декоративных кустарников, сочетание растений в ландшафтном дизайне, размножение растений черенками, выращивание томатов и другие практические советы для домашнего садоводства. Канал был создан в 2019 году в США. По состоянию на 2026 год он насчитывает около 290 тысяч подписчиков и более 20 миллионов просмотров, что делает его одним из популярных англоязычных YouTube-проектов, посвященных садоводству и тепличному хозяйству.

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