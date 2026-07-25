Из-за одной ошибки помидоры чернеют и гниют: как спасти плоды

О чем идет речь в материале:
- Почему чернеют верхушки помидоров
- Нехватка кальция у томатов: как исправить
- Почему гниют кабачки и перец на грядке
Почерневшие и размягченные верхушки у помидоров, перца или кабачков - распространенная проблема, с которой ежегодно сталкиваются огородники. На первый взгляд верхушечная гниль напоминает инфекционное заболевание, однако на самом деле это физиологическая реакция растения на острую нехватку кальция. Об основных причинах этого дисбаланса и простых способах спасти урожай рассказал блогер, огородник и автор YouTube-канала S&K Greenhouse Джастин.
Главред выяснил , почему чернеют помидоры.
Как распознать верхушечную гниль на помидорах и перце
Первые признаки проблемы появляются задолго до того, как плод окончательно испортится.
"Верхушечная гниль сначала появляется на нижней части помидоров или на кончике плода в виде небольших водянистых впадин. Они быстро превращаются в коричневые, мягкие или кожистые участки, где ткань начинает разрушаться", - отметил Джастин.
По словам огородника, это физиологическая реакция на недостаток кальция, которая поражает не только помидоры, но и перец, кабачки, огурцы и даже арбузы.
Как правильно поливать томаты, чтобы не было верхушечной гнили? Первый и самый главный фактор, определяющий, усвоит ли растение достаточно кальция, - регулярность увлажнения почвы.
"Если вы выращиваете помидоры в открытом грунте, поливать их следует два-три раза в неделю, причём очень обильно. Не ограничивайтесь лишь легким опрыскиванием - убедитесь, что первые 15 сантиметров почвы полностью пропитаны водой", - посоветовал Джастин.
На приподнятых грядках или в контейнерах в жаркую и сухую погоду поливать приходится ежедневно, ведь без стабильной влаги растение просто не способно транспортировать кальций.
Когда и как вносить кальций и известь под помидоры
Отдельным способом поддержания баланса минералов в почве является внесение кальциевых добавок - специальных спреев, гранул или обычной садовой извести.
"Садовая известь содержит много кальция. Если вы рассыпаете её вокруг помидоров, лучше делать это ещё в начале сезона, поскольку потребуется некоторое время, чтобы она разложилась и растения смогли её усвоить", - пояснил Джастин.
Еще один совет касается сроков высадки рассады в открытый грунт.
"Прохладные ночи фактически ограничивают способность ваших помидоров усваивать питательные вещества", - подчеркнул блогер.
Именно поэтому верхушечная гниль чаще проявляется в начале сезона: нестабильная тёплая погода и холодные ночи мешают корням работать полноценно. Первые повреждённые плоды стоит просто удалить и дождаться стабильного тепла - дальше ситуация обычно исправляется сама собой.
Как pH почвы и удобрения влияют на верхушечную гниль
Еще один параметр, который напрямую влияет на усвоение кальция, - кислотность почвы и баланс элементов в удобрениях.
По словам огородника, оптимальным является показатель pH около 6,5. В почвах, богатых органикой, уровень обычно соответствует норме, тогда как кислая глина требует внесения извести. Последний фактор риска - избыток азота: вместо него во время плодоношения стоит выбирать сбалансированные смеси с повышенным содержанием фосфора.
"Фосфор очень важен для помидоров, поскольку именно он отвечает за доставку воды к клеткам развивающихся плодов. Фосфор также способствует фотосинтезу и синтезу белков", - подытожил Джастин.
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Об источнике: S&K Greenhouse
S&K Greenhouse - это англоязычный YouTube-канал, посвященный садоводству, ландшафтному дизайну и выращиванию декоративных и плодовых растений. Проект ведут специалисты тепличного хозяйства S&K Greenhouse, которые делятся практическими советами по уходу за садом, выбору растений и созданию привлекательных зеленых зон вокруг дома.
Основная тематика канала охватывает выращивание цветов, кустарников, деревьев, овощей и многолетних растений, а также сезонные работы в саду. Авторы объясняют, как правильно высаживать растения, формировать клумбы, ухаживать за газоном, обрезать кусты, удобрять почву и защищать насаждения от вредителей и болезней. Большое внимание уделяется озеленению приусадебных участков и подбору неприхотливых растений для различных климатических условий.
Видео канала имеют обучающий формат и рассчитаны как на начинающих, так и на опытных садоводов. Среди самых популярных тем - выбор декоративных кустарников, сочетание растений в ландшафтном дизайне, размножение растений черенками, выращивание томатов и другие практические советы для домашнего садоводства.
Канал был создан в 2019 году в США. По состоянию на 2026 год он насчитывает около 290 тысяч подписчиков и более 20 миллионов просмотров, что делает его одним из популярных англоязычных YouTube-проектов, посвященных садоводству и тепличному хозяйству.
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