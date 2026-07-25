В Сумах прогремела серия взрывов: что известно о жертвах, раненых и "прилетах"

Зафиксировано попадание по объекту гражданской инфраструктуры и по АЗС.

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РФ наносит удары дронами / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 22 ОМБр

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Сумская громада подвергается атаке российских БПЛА

Количество погибших возросло до двух человек, есть раненые

Российские войска продолжают наносить удары по Сумской области с помощью дронов, в результате атак есть погибшие и раненые.

"Сумская громада подвергается атаке российских БПЛА. Есть попадания. Подтверждена гибель одного человека. Его личность в настоящее время устанавливается", – сообщил глава ОВА Олег Григоров.

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Также есть пострадавшие. Медики оказывают раненым необходимую помощь.

По словам Григорова, российский ударный БПЛА, предположительно реактивного типа, поразил объект гражданской инфраструктуры. Повреждены складские помещения и транспорт.

/ Инфографика: Главред

Подробности ударов РФ по Сумам

По информации горсовета Сум, зафиксировано попадание по объекту гражданской инфраструктуры в Заречном районе города.

Также враг нанес удар по автозаправочной станции и крыше многоквартирного дома в Ковпаковском районе.

При этом количество погибших возросло до двух человек. Предварительно три человека пострадали.

/ t.me/s/kobzarartemsn

Жданов о регионах, которые остаются под угрозой ударов РФ

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что наиболее уязвимыми для российских атак остаются приграничные и прифронтовые области Украины. По его словам, именно эти регионы чаще всего оказываются в зоне досягаемости российских средств поражения, поэтому риск обстрелов объектов критической инфраструктуры там остается высоким.

Эксперт также отметил, что российские войска продолжают наносить удары по логистическим объектам. По его мнению, такие атаки направлены на нарушение транспортных маршрутов и осложнение снабжения украинских сил.

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Как писал Главред, российская атака на Киев ранее привела к масштабным разрушениям и новым жертвам. По данным городской военной администрации, в результате есть погибшие и много пострадавших.

Ранее сообщалось о том, что ПВО не сбила ни одной баллистики и Циркона. Враг нанес комбинированный удар по Киеву, задействовав 419 средств воздушного нападения, из которых удалось сбить 363 цели.

Напомним, ранее сообщалось о том, почему ПВО не сбила баллистику. Наибольшее число жертв зафиксировано в Подольском и Дарницком районах столицы.

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О персоне: Олег Григоров Олег Григоров - украинский государственный деятель, генерал полиции 3-го ранга. Председатель Сумской областной государственной администрации (с 17 апреля 2025 года), ранее был советником главы Национальной полиции Украины, пишет Википедия.

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