Неузнаваемый Джонни Депп появился перед фанатами - как он выглядит сейчас

Актер лично представил новый готический фильм.

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Как изменился Джонни Депп / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

В каком образе Джонни Депп появился перед фанатами

Когда выйдет новый фильм с Джонни Деппом

Популярный актер Джонни Депп удивил поклонников на фестивале San Diego Comic-Con, появившись перед публикой в полном гриме Эбенезера Скруджа. Актер лично представил свой новый крупный голливудский проект - готическую адаптацию "Эбенезер: Рождественская песня", сообщает Variety.

Узнать Деппа в гриме было практически невозможно: густые седые брови, бакенбарды и неряшливая борода полностью изменили его внешность. Образ дополняли классическое пальто, цилиндр и трость. Депп не выходил из роли даже во время общения с толпой у заснеженного фасада конторы Scrooge & Marley.

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Джонни Депп порадовал поклонников / скрин из видео

"У вас что, нет работы? Откуда у вас столько свободного времени?" - пошутил артист в фирменном стиле своего угрюмого персонажа.

На площадке Депп также пообщался с фанатами, пришедшими в костюмах его легендарных героев прошлых лет - Джека Воробья, Эдварда Руки-ножницы и Вилли Вонки.

Как выглядит Джонни Депп без грима / фото: ua.depositphotos.com

Фильм "Эбенезер" станет первой крупной голливудской работой Джонни Деппа после длительного перерыва с 2019 года. Мрачная готическая адаптация классической повести Чарльза Диккенса от режиссера Тая Веста собрала звездный актерский состав, в который вошли Иен Маккеллен, Дейзи Ридли, Руперт Гринт, Андреа Райзборо и Сэм Клафлин. Мировая премьера картины запланирована на 13 ноября.

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О персоне: Джонни Депп Джон Кристофер (Джонни) Депп II - американский актер, кинорежиссер, музыкант, сценарист и продюсер. Наибольшую известность Джонни принесли роли в фильмах Тима Бертона, в таких известных картинах, как "Эдвард Руки-ножницы", "Сонная Лощина", "Чарли и шоколадная фабрика", "Эд Вуд", "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит" и "Алиса в Стране чудес", мультфильм "Труп невесты", а также образ капитана Джека Воробья в серии фильмов "Пираты Карибского моря", сообщает Википедия.

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