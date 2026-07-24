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"Бумажный" долг в 4,7 миллиарда: как отложенное правосудие разрушает экономику Украины

Олег Макаров
24 июля 2026, 15:24
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27 июля Восточный апелляционный хозяйственный суд в Харькове в очередной раз рассмотрит апелляционную жалобу ЧАО "Полтавский ГОК" на постановление об открытии дела о его банкротстве. Формально речь идет о пересмотре одного постановления суда первой инстанции, фактически - о проверке того, можно ли в Украине во время войны уничтожить стратегическое предприятие из-за долга, существование которого опроверг сам Верховный Суд. Об этом говорится в статье издания"Бизнес Цензор".

Сам долг в размере 4,7 млрд грн возник из-за бухгалтерской проводки ликвидатора банка "Финансы и Кредит", которую тот произвел в 2019 году, "восстановив" задолженность, погашенную Полтавским ГОК ещё в 2015 году. Этот несуществующий долг в 2020 году с дисконтом более 95% - примерно за 85,6 млн грн - приобрела компания "Макси Капитал Групп", среди бенефициаров которой - Леонид Крючков, в 2019 году кандидат в депутаты от запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука. В 2024 году Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда подтвердил, что долга не существует, однако окончательное решение до сих пор не принято.

24 февраля 2026 года Хозяйственный суд Полтавской области по иску того же кредитора - "Макси Капитал Групп", не дождавшись вердикта Верховного Суда, открыл производство по делу о банкротстве Полтавского ГОКа - и именно это решение нанесло предприятию ощутимый ущерб. В тот же день акции Ferrexpo на Лондонской бирже за одну торговую сессию упали более чем на 20%, инвесторы потеряли свыше $100 млн. Полтавский ГОК вынужден резервировать всю сумму иска - 4,727 млрд грн, что привело к убыткам в размере более 3 млрд грн. Из-за моратория на удовлетворение требований кредиторов предприятие не может своевременно рассчитываться с контрагентами, часть которых уже требует предоплаты, - бизнес-связи нарушаются, надежные партнеры уходят, а новые отказываются от сотрудничества из-за самого факта наличия процедуры банкротства. Украинский бюджет из-за сокращения налоговых поступлений недополучит почти 1 млрд грн, а критически необходимые предприятию $100 млн инвестиций никто не готов вкладывать, пока продолжается банкротство.

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Апелляционная инстанция уже более четырёх месяцев не выносит решения об отмене этого производства, и именно такая задержка выгодна тем, кто стремится уничтожить Полтавский ГОК, несмотря на отсутствие самого долга. Для иностранных институциональных инвесторов Ferrexpo решение суда от 27 июля станет индикатором того, защищены ли их вложения в Украине от рейдерских схем.

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