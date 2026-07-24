РФ ударила ракетами по выставке вооружения под Киевом – что известно

В результате вражеской атаки во время выставки военных технологий погибли люди, а на месте попадания продолжается спасательная операция.

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/ Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины

Российские войска днем 24 июля нанесли удар по полигону, где проходила выставка вооружения. В результате атаки есть погибшие, раненые и разрушения. Об этом сообщил основатель оборонной компании First Contact Валерий Боровик в эфире "Апостроф".

"Не думаю, что могу сейчас всё рассказывать, но это был очень серьёзный удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружений. Думаю, официальные сообщения появятся позже. Скорее всего, удар был нанесен именно по этому мероприятию", - сказал Валерий Боровик.

Он не стал раскрывать местоположение полигона и другие детали атаки, однако подтвердил, что в результате удара есть погибшие, а также зафиксированы повреждения.

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В то же время бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что россияне могли получить информацию о мероприятии благодаря разведке, спутниковым снимкам или открытым источникам. По его словам, подобные случаи должны напоминать о необходимости соблюдать осторожность при проведении публичных мероприятий, связанных с военными технологиями и вооружением.

Заявление президента о выставке "Армада"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Киевской области продолжается спасательная операция после российского ракетного удара. На данный момент известно о десятках пострадавших и шести погибших.

"Мои соболезнования родным и близким. Продолжается выяснение всех обстоятельств и судьбы людей. На месте работают все необходимые службы", - подчеркнул глава государства.

Чем опасны подобные мероприятия

Советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов сообщил "Флеш", что не находился на выставке в момент российского удара. По его словам, он опубликовал сообщение о том, что с ним все в порядке, поскольку многие знают, что он часто посещает подобные мероприятия.

"Друзья, я там не был и не планировал быть на этом полигоне. Я написал для друзей на странице, что со мной все в порядке, ведь все знают, что я часто бываю на таких мероприятиях", - отметил "Флеш".

Он добавил, что проводятся десятки, а возможно и сотни подобных мероприятий, однако сам отказывается от участия, если видит потенциальные угрозы. Среди главных факторов риска Бескрестнов назвал:

отсутствие укрытия;

анонс мероприятия в интернете;

большое количество участников;

расположение в зоне досягаемости баллистических ракет;

заблаговременное обнародование места проведения.

Объявляли ли публично место проведения мероприятия

Украинский совет оружейников подтвердил российский ракетный удар по объекту в Киевской области, где находились представители украинской оборонной отрасли. В Совете выразили соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

"К сожалению, есть погибшие и раненые... Информация о точном месте нахождения участников публично не распространялась. Обстоятельства удара устанавливают компетентные органы", - заявили в Украинском совете оружейников.

Организация призвала не распространять фото и видео с места происшествия, геолокацию, данные о пострадавших, компании или другие детали, которые могут навредить людям, Силам обороны или следствию. Также в Совете уточнили, что не были организаторами мероприятия, однако поддерживают связь с коллегами и помогают в необходимых вопросах.

Чем и куда нанесла удар РФ

Временный исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Руслан Олейник сообщил, что по Киевской области россияне нанесли баллистический удар. Больше всего пострадал Бучанский район, есть погибшие и пострадавшие.

"По предварительной информации, удар был нанесен по территории частного полигона, где проходили мероприятия. Сейчас эта информация тщательно проверяется", - рассказал он.

На местах попаданий работают спасатели, медики и другие экстренные службы, продолжается ликвидация последствий российской атаки.

Комментарий премьер-министра Украины

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил, что спасатели ГСЧС и правоохранители продолжают ликвидировать последствия российского баллистического удара по Киевской области.

"На данный момент известно о шести погибших и десятках пострадавших. Искренние соболезнования родным и близким. Продолжается установление всех обстоятельств", - заявил Корецкий.

Премьер также подчеркнул, что Украине необходимо усилить противоракетную защиту.

"Украине требуется большее количество перехватчиков баллистических ракет, чтобы защитить людей", - подчеркнул он.

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