Большинство совершает ошибку: почему нельзя греть кофе в микроволновке

Вы узнаете:
- Почему нельзя подогревать кофе в микроволновке
- Как повторный нагрев влияет на вкус и аромат кофе
- Почему кофе после подогрева становится более горьким и терпким
Многие, не допив чашку кофе, ставят её в микроволновую печь, чтобы быстро подогреть. Такой способ кажется удобным, но эксперты отмечают, что повторный нагрев в микроволновой печи существенно изменяет вкус и аромат напитка, делая его горьким и резким.
Почему нельзя подогревать кофе в микроволновке
Свежесваренный кофе обладает сложным балансом: горечь уравновешивается сладкими и кислыми нотками, пишет HuffPost. Именно эта гармония создает богатый вкусовой профиль. Однако при повторном нагревании баланс нарушается. Директор по обучению кофейной компании Stumptown Coffee Эмили Розенберг объясняет, что в процессе подогрева усиливается образование хинной и кофейной кислот, которые придают напитку резкость и терпкость, тогда как сладкие и фруктовые оттенки ослабевают.
Почему исчезает аромат
Аромат кофе формируют летучие соединения, которые очень чувствительны к температуре. Именно эти вещества придают напитку приятный вкус и аромат, но они быстро распадаются при повторном нагревании. В результате кофе теряет свои характерные оттенки, а доминируют только горькие компоненты.
Влияние обжарки зерен
Важную роль играет степень обжарки. Чем темнее обжаренные зерна, тем более горьким становится кофе после подогрева. Это связано с тем, что темная обжарка уже содержит больше горьких веществ, которые при повторном нагревании только усиливаются.
Как сохранить вкус
Чтобы избежать необходимости подогревать кофе, рекомендуем использовать термос или термочашку. Они дольше удерживают температуру и помогают сохранить вкус. Советуем даже дома наливать кофе в термочашку, ведь обычная чашка остывает значительно быстрее.
Кроме того, не стоит пить кофе сразу после приготовления. Когда напиток остынет примерно до 52 °C, сладкие нотки проявляются наиболее ярко, и вкус становится более гармоничным.
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Об источнике: HuffPost
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