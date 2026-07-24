Большинство совершает ошибку: почему нельзя греть кофе в микроволновке

Эксперты объяснили, почему не стоит ставить остывший кофе в микроволновую печь.

https://glavred.info/life/bolshinstvo-sovershaet-oshibku-pochemu-nelzya-gret-kofe-v-mikrovolnovke-10783163.html Ссылка скопирована

Почему нельзя подогревать кофе в микроволновке / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему нельзя подогревать кофе в микроволновке

Как повторный нагрев влияет на вкус и аромат кофе

Почему кофе после подогрева становится более горьким и терпким

Многие, не допив чашку кофе, ставят её в микроволновую печь, чтобы быстро подогреть. Такой способ кажется удобным, но эксперты отмечают, что повторный нагрев в микроволновой печи существенно изменяет вкус и аромат напитка, делая его горьким и резким.

Почему нельзя подогревать кофе в микроволновке

Свежесваренный кофе обладает сложным балансом: горечь уравновешивается сладкими и кислыми нотками, пишет HuffPost. Именно эта гармония создает богатый вкусовой профиль. Однако при повторном нагревании баланс нарушается. Директор по обучению кофейной компании Stumptown Coffee Эмили Розенберг объясняет, что в процессе подогрева усиливается образование хинной и кофейной кислот, которые придают напитку резкость и терпкость, тогда как сладкие и фруктовые оттенки ослабевают.

видео дня

Почему исчезает аромат

Аромат кофе формируют летучие соединения, которые очень чувствительны к температуре. Именно эти вещества придают напитку приятный вкус и аромат, но они быстро распадаются при повторном нагревании. В результате кофе теряет свои характерные оттенки, а доминируют только горькие компоненты.

Влияние обжарки зерен

Важную роль играет степень обжарки. Чем темнее обжаренные зерна, тем более горьким становится кофе после подогрева. Это связано с тем, что темная обжарка уже содержит больше горьких веществ, которые при повторном нагревании только усиливаются.

Кофе / Инфографика: Главред

Как сохранить вкус

Чтобы избежать необходимости подогревать кофе, рекомендуем использовать термос или термочашку. Они дольше удерживают температуру и помогают сохранить вкус. Советуем даже дома наливать кофе в термочашку, ведь обычная чашка остывает значительно быстрее.

Кроме того, не стоит пить кофе сразу после приготовления. Когда напиток остынет примерно до 52 °C, сладкие нотки проявляются наиболее ярко, и вкус становится более гармоничным.

Читайте также:

Об источнике: HuffPost HuffPost (до 2017 года - The Huffington Post; часто сокращенно HuffPo) - американский прогрессивный новостной сайт, имеющий локализованную и международную версии, сообщает Википедия. Сайт предлагает новости, сатиру, блоги и оригинальный контент, а также освещает политику, бизнес, развлечения, окружающую среду, технологии, популярные медиа, стиль жизни, культуру, комедию, здоровое питание, интересы молодых женщин и местные новости с участием обозревателей. Он был создан как прогрессивная альтернатива консервативным новостным сайтам, таким как Drudge Report. Сайт содержит собственный контент и контент, созданный пользователями с помощью видеоблогов, аудио и фотографий. В 2012 году сайт стал первым коммерческим предприятием в сфере цифровых медиа в Соединённых Штатах, получившим Пулитцеровскую премию.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред