"Прилёт" в Кирове: ракета ударила в завод, связанный с авиацией РФ - мониторы

Кратко:
- В Кирове зафиксировали прилёт ракеты
- Цель - завод "Авиатек", связанный с ВПК РФ
- Детали атаки пока не сообщаются
Утром 24 июля в городе Киров Кировской области страны-агрессора РФ прогремел взрыв. Мониторы сообщают о ракетном ударе и "прилете" по предприятию российского авиационно-оборонного комплекса.
"Киров, сообщают о ракетном ударе" , - пишет мониторинговый канал Exilenova+.
По предварительным данным, вод удар попало предприятие "Авиатек", которое специализируется на производстве авиационного оборудования и продукции для оборонной промышленности России.
Предприятие входит в производственную цепочку, обеспечивающую российскую армию техникой и комплектующими для авиационной отрасли.
"Авиатек" производит компоненты для двигателей ЗРК "Тор", ракет Х-101 и Х-59М2/Х-59М2А.
На данный момент о масштабе возможных повреждений или пострадавших официально не сообщается.
Атаки по территории РФ - новости
Как писал Главред, в ночь на 24 июля российский Санкт-Петербург массированно атаковали дроны. Возникли масштабные пожары на двух складах Wildberries. Некоторые секторы складов двойного назначения уничтожены полностью.
В ночь на 23 июля в двух российскийх регионах прогремели взрывы. Под удар, возможно, попал логистический хаб Wildberries в Воронежской области и объект нефтеперерабатывающей промышленности в Ульяновской области.
В ночь на 22 июля Краснодарский край и Ставропольский край России атаковали беспилотники. Вспыхнули масштабные пожары на территории логистических центров Wildberries. Кроме того, под удар дронов попал НПЗ.
В ночь на 21 июля прогремели взрывы в российском Липецке. Перед эти была объявлена ракетная опасность. После атаки возник пожар на территории между ТЭЦ-2 и Новолипецким металлургическим комбинатом.
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Об источнике: Exilenova+
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