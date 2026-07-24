"Прилёт" в Кирове: ракета ударила в завод, связанный с авиацией РФ - мониторы

Предварительно речь идёт о попадании по территории завода "Авиатек", который производит авиационное оборудование для российской армии.

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В Кирове - "прилет" ракеты / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+

Кратко:

В Кирове зафиксировали прилёт ракеты

Цель - завод "Авиатек", связанный с ВПК РФ

Детали атаки пока не сообщаются

Утром 24 июля в городе Киров Кировской области страны-агрессора РФ прогремел взрыв. Мониторы сообщают о ракетном ударе и "прилете" по предприятию российского авиационно-оборонного комплекса.

"Киров, сообщают о ракетном ударе" , - пишет мониторинговый канал Exilenova+.

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В Кирове поднимается черный взрыв после удара / Фото: Exilenova+

Киров - последствия атаки / Фото: Exilenova+

По предварительным данным, вод удар попало предприятие "Авиатек", которое специализируется на производстве авиационного оборудования и продукции для оборонной промышленности России.

Предприятие входит в производственную цепочку, обеспечивающую российскую армию техникой и комплектующими для авиационной отрасли.

"Авиатек" производит компоненты для двигателей ЗРК "Тор", ракет Х-101 и Х-59М2/Х-59М2А.

В Кирове - дым после взрыва / Фото: Exilenova+

На данный момент о масштабе возможных повреждений или пострадавших официально не сообщается.

Атаки по территории РФ - новости

Как писал Главред, в ночь на 24 июля российский Санкт-Петербург массированно атаковали дроны. Возникли масштабные пожары на двух складах Wildberries. Некоторые секторы складов двойного назначения уничтожены полностью.

В ночь на 23 июля в двух российскийх регионах прогремели взрывы. Под удар, возможно, попал логистический хаб Wildberries в Воронежской области и объект нефтеперерабатывающей промышленности в Ульяновской области.

В ночь на 22 июля Краснодарский край и Ставропольский край России атаковали беспилотники. Вспыхнули масштабные пожары на территории логистических центров Wildberries. Кроме того, под удар дронов попал НПЗ.

В ночь на 21 июля прогремели взрывы в российском Липецке. Перед эти была объявлена ракетная опасность. После атаки возник пожар на территории между ТЭЦ-2 и Новолипецким металлургическим комбинатом.

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Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus. Аудитория - более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот. Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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