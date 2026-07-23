Домашнее мороженое без сахара и сливок за 30 минут — простой рецепт

Рецепт очень вкусного фруктового мороженого.

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Рецепт домашнего фруктового мороженого / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Летом часто хочется мороженого. И чтобы не покупать его постоянно в магазине, можно приготовить вкусное и более полезное домашнее мороженое всего из 4 ингредиентов.

Главред узнал, что этим рецептом в TikTok поделилась украинская блогерша Анна.

Фруктовое мороженое - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Замороженный банан 1 шт.

Замороженное киви 1 шт.

Лимонный сок 1 ч. л.

Мед 1 ст. л.

Банан, киви, мед и лимонный сок измельчаем в блендере до однородной консистенции. Перекладываем массу в контейнер и отправляем в морозильную камеру на 30 минут.

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом:

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Об источнике: gotuyemo_v_kayf gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинской блогерши Анны, которая делится простыми, быстрыми и вкусными рецептами на каждый день. Блогерша также ведёт YouTube-канал "Готовим_в_Кайф", на который подписано более 7 тысяч пользователей.

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