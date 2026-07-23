Домашнее мороженое без сахара и сливок за 30 минут — простой рецепт

Летом часто хочется мороженого. И чтобы не покупать его постоянно в магазине, можно приготовить вкусное и более полезное домашнее мороженое всего из 4 ингредиентов.
Главред узнал, что этим рецептом в TikTok поделилась украинская блогерша Анна.
Фруктовое мороженое - рецепт
Ингредиенты:
- Замороженный банан 1 шт.
- Замороженное киви 1 шт.
- Лимонный сок 1 ч. л.
- Мед 1 ст. л.
Банан, киви, мед и лимонный сок измельчаем в блендере до однородной консистенции. Перекладываем массу в контейнер и отправляем в морозильную камеру на 30 минут.
Приятного аппетита!
Смотрите видео с рецептом:
@gotuyemo_v_kayf Фруктовое мороженое всего из 4 ингредиентов ?? Сохраните рецепт, чтобы не потерять! Ингредиенты: Банан (замороженный) - 1 шт. Киви (замороженное) - 1 шт. Лимонный сок - 1 ч. л. Мед - 1 ст. л. Приятного аппетита ? #мороженое#рецепты#десерт#банан#рецептынаукраинском♬ Little Things - Adrián Berenguer
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Об источнике: gotuyemo_v_kayf
gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинской блогерши Анны, которая делится простыми, быстрыми и вкусными рецептами на каждый день. Блогерша также ведёт YouTube-канал "Готовим_в_Кайф", на который подписано более 7 тысяч пользователей.
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