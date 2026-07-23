Помидоры покраснеют в два раза быстрее: простой способ ускорить созревание

О чем идет речь в материале:
- Как ускорить созревание помидоров в теплице
- Чем подкормить помидоры, чтобы они быстрее покраснели
- Что делать, чтобы помидоры быстрее созрели
Украинские огородники могут ускорить созревание помидоров в теплице с помощью простых агротехнических приёмов и корректировки ухода. Об эффективных способах ускорить покраснение плодов рассказал блогер, автор YouTube-канала "Файна дача".
Главред выяснил, почему помидоры не краснеют.
"Сказать, что это суперурожай, - нет, бывало и лучше. Но тоже неплохо. Именно в этот момент у меня, да и наверняка у большинства огородников, возникает одна мысль: можно ли сделать так, чтобы они созрели быстрее. Да, такая возможность есть, и сегодня я покажу, какие варианты существуют", - рассказывает огородник.
Как прищипывать помидоры, чтобы они быстрее созрели
Первый шаг касается формирования куста. Главная цель - остановить рост растения, чтобы оно направило все силы и питательные вещества на плоды, которые уже завязались.
"Первое, что нужно сделать, - это прищипнуть верхушку куста, чтобы растение перестало тратить силы на рост, а затем удалять новые цветочки и мелкие завязи, которые уже не успеют сформировать урожай. Прищипывая верхушку, обязательно оставляйте два листа над последней кистью, чтобы растение могло транспортировать сахара и питательные вещества, а также наливать плоды", - объясняет автор канала "Файна дача".
Чем подкармливать помидоры для быстрого покраснения
Параллельно с прищипыванием важно пересмотреть уход за кустом: постепенно удалять листья, затеняющие грозди, и полностью изменить состав удобрений.
Огородник советует полностью прекратить внесение азотных удобрений в этот период, ведь они стимулируют лишь наращивание зелени.
"Сейчас томатам нужны калий, фосфор и кальций, чтобы плоды быстро созревали и не появлялась верхушечная гниль", - отмечает огородник.
Смотрите видео о том, как ускорить созревание томатов:
Как действуют препараты для ускорения созревания томатов
Если агротехнических мер недостаточно, существует и специальный способ ускорить покраснение плодов с помощью регуляторов роста на основе этефона, которые активно применяют в промышленных теплицах.
"Их используют в промышленных теплицах - это специальные препараты на основе этефона в стандартной концентрации. Эти средства следует применять только тогда, когда примерно 10–20% плодов уже начали краснеть, или большинство томатов достигли стадии зрелых зеленых плодов", - рассказывает огородник.
В то же время блогер предостерегает от преждевременного применения таких средств и подчеркивает важность соблюдения инструкций.
"С этими препаратами нужно быть очень осторожным и не использовать их раньше срока, иначе растение может сбросить цветки и мелкие завязи. Я никого не призываю использовать такие средства, моя задача - показать, что такая возможность существует. Выбирать натуральные методы или нет - каждый решает сам", - подчеркивает автор канала "Файна дача".
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Об источнике: "Файна дача"
"Файна дача" - это украинский YouTube-канал, посвященный садоводству, огородничеству и загородному образу жизни. Автор проекта делится практическими советами по выращиванию овощей, фруктов и ягод, уходу за садом, а также собственным опытом ведения приусадебного хозяйства.
Основной контент канала посвящён выращиванию помидоров, перца, капусты, бахчевых культур, клубники, чеснока, плодовых деревьев и других растений. Автор демонстрирует реальные эксперименты на грядках, рассказывает об органическом земледелии, эффективных способах подкормки растений, борьбе с вредителями и сезонных работах в саду и на огороде. Особое внимание уделено практическим советам, которые можно применить в домашнем хозяйстве.
Помимо материалов о выращивании растений, на канале выходят видео о жизни на природе, велопутешествиях, обустройстве дачного участка, использовании солнечных панелей и других темах, связанных с загородной жизнью. Автор также публикует рецепты домашних заготовок, натуральных удобрений и делится собственными наблюдениями по ведению хозяйства.
Канал был создан в конце 2022 года. По состоянию на 2026 год он насчитывает около 15 тысяч подписчиков и более 240 видео, регулярно пополняясь новыми материалами для садоводов и огородников.
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