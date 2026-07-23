Как удалить желтый налет со столовых приборов за 20 минут — лайфхак

Одно доступное средство поможет избавиться от желтого налета за считанные минуты.

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Чудо-средство против желтого налета на вилках и ложках / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Как отмыть столовые приборы до блеска

Сколько нужно замачивать вилки и ложки, чтобы избавиться от желтого налета

Желтый налет на ложках и вилках часто не смывается обычной губкой и моющим средством. Но от него можно легко избавиться благодаря одному простому способу.

Главред узнал об этом от автора YouTube-канала "Точка зрения 360⁰". Эксперт показал, как смыть налет с приборов без трения и агрессивных моющих средств.

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Как очистить ложки и вилки от желтого налета

Автор отметил, что не нужно смешивать несколько компонентов или готовить сложные растворы для очистки столовых приборов. Достаточно использовать кислородный отбеливатель.

Сначала все столовые приборы нужно сложить в металлическую миску и залить их водой. Важно, чтобы температура воды была не менее 50 градусов. Далее нужно добавить кислородный порошок и оставить миску на слабом огне.

"Подождем, пока покипит буквально 15–20 минут. А потом будем вынимать наши приборы и смотреть, какой результат мы получим", - добавил автор.

Как правильно промывать приборы после очистки

После кипячения эксперт тщательно промыл все ложки чистой водой. Полоскать их нужно минимум три раза, чтобы удалить остатки кислородного отбеливателя и налета.

Смотрите видео с лайфхаком:

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Об источнике: Точка Зрения 360⁰ "Точка Зрения 360⁰" - YouTube-канал с видео об интересных идеях для дома, ремонте своими руками, полезных советах. Автор также делится лайфхаками, которые упрощают жизнь.

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