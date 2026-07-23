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Перец будет расти как на дрожжах: простое средство из кухни для обильного урожая

Инна Ковенько
23 июля 2026, 18:45
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Правильный уход за перцем в июле поможет вырастить крепкие кусты и значительно увеличить урожай.
Перец будет расти как на дрожжах: простое средство из кухни для обильного урожая
Чем подкормить перец в июле / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Чем подкормить перец в июле
  • Как приготовить удобрение из луковой шелухи
  • Как часто нужно поливать перец в жару

В июле перец активно формирует завязи, цветет и начинает наливать плоды. Чтобы этот процесс был успешным, перцу нужна поддержка в виде правильного полива, подкормки и ухода.

Домашнее удобрение из луковой шелухи

Одним из самых простых и в то же время эффективных способов подкормки является отвар из луковой шелухи. Он содержит природные вещества, которые стимулируют рост и укрепляют иммунитет растения, пишет Oboz.ua. Для приготовления возьмите сухую шелуху с трёх-четырёх луковиц, залейте литром горячей воды, накройте крышкой и оставьте настаиваться на ночь. Утром процедите и используйте для полива под корень. Такую подкормку следует проводить каждые десять–четырнадцать дней.

видео дня

Как поливать перец в жару

В июле перец особенно нуждается в регулярном увлажнении. В жаркие дни его следует поливать отстоянной водой через день, желательно утром или вечером, когда солнце уже не так активно. Это поможет избежать перегрева почвы и обеспечит растение достаточным количеством влаги для формирования плодов.

Что любит и чего не любит перец
Что любит и чего не любит перец / Инфографика: Главред

Мульчирование перца

Перец любит солнечные участки, защищенные от сильных ветров. Почва должна быть плодородной, богатой гумусом и хорошо дренированной. Чтобы корни не перегревались, а влага дольше сохранялась, землю вокруг растений стоит замульчировать - подойдет сосновая кора или скошенная трава.

Уход за грядкой

Не менее важно регулярно удалять сорняки, которые отнимают у перца питательные вещества. Высокорослые сорта следует подвязывать к кольям, чтобы плоды не обрывали побеги своим весом. Такой уход поможет растению оставаться крепким и урожайным в течение всего сезона.

Смотрите видео о том, чем подкормить перец во время плодоношения:

@vegetable_vibes Подкормка перца на стадии начала плодоношения #перец#перцы#pepper♬ оригинальная аудиозапись - Vegetable_Vibes

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Об источнике: Обозреватель

"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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