Куриное филе получится сочным, как в ресторане: что нужно добавить в маринад

Благодаря простому способу маринования куриное филе получается нежным, мягким и совсем не сухим.

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Как запечь куриное филе, чтобы оно осталось сочным / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Как приготовить сочное куриное филе

Какой ингредиент делает куриную грудку мягкой и сочной

Сколько времени нужно мариновать куриное филе

Куриное филе часто считают диетическим и полезным продуктом, но в то же время оно имеет репутацию сухого и безвкусного мяса. Даже при правильном приготовлении грудка может потерять сочность.

Главред расскажет, как приготовить куриное филе, чтобы оно получилось невероятно сочным.

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Какой ингредиент сделает куриное филе сочным

Индийские кулинары рекомендуют мариновать курицу в натуральном йогурте, пишет Simply Recipes. Молочная кислота, содержащаяся в йогурте, действует мягко и постепенно. Она размягчает волокна мяса, ослабляет коллаген и белки у поверхности, но не разрушает структуру. В отличие от агрессивных кислот - уксуса или лимонного сока - йогурт не пересушивает курицу и не превращает её в кашеобразную массу. Благодаря этому мясо становится нежным и сочным, сохраняя естественную текстуру.

Как правильно мариновать

Для маринада рекомендуем выбирать натуральный йогурт без добавок, желательно высокой жирности. Именно он удерживает больше влаги и обеспечивает насыщенный вкус. Йогурт можно смешать с любимыми специями или травами - от чеснока и паприки до розмарина или кориандра. Курицу тщательно обваливают в массе и оставляют в холодильнике не менее чем на два часа. Если же дать мясу настояться всю ночь, результат будет ещё более выраженным.

Сколько времени запекать мясо птицы в духовке / Инфографика: Главред

Советы перед приготовлением

Прежде чем поставить курицу в духовку, на гриль или сковороду, её следует достать из холодильника и оставить при комнатной температуре на 20–30 минут. Затем стоит слегка промокнуть поверхность бумажным полотенцем. Это поможет избежать лишней влаги, которая испаряется, а не поджаривается, и позволит получить аппетитную карамелизированную йогуртовую корочку.

Смотрите видео о том, как вкусно запечь куриное филе:

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