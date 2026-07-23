Новые санкции ЕС против РФ зависли: неожиданная страна выступила против

ЕС не смог согласовать новые санкции против России из-за возражений Греции в отношении ограничений на поставки газа.

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Афины сорвали принятие нового пакета санкций ЕС / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

ЕС не согласовал новый пакет санкций против РФ

Греция заблокировала решение в ходе переговоров

Послы ЕС продолжат консультации в ближайшее время

Страны Европейского Союза пока не смогли согласовать новый пакет санкций против России из-за возражений со стороны Греции, которая выступила против отдельных ограничений, которые могут повлиять на её судоходный сектор. Об этом сообщает Politico.

Очередной раунд переговоров между представителями стран ЕС завершился безрезультатно. Для принятия нового пакета санкций необходима единодушная поддержка всех стран-членов, однако стороны не смогли достичь компромисса по ряду энергетических и торговых ограничений, направленных на сокращение доходов России.

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Какие положения вызвали споры

По данным издания, пакет санкций был представлен еще в июне, но его согласование затянулось из-за споров вокруг отдельных положений. В ходе обсуждений некоторые предложения уже были смягчены, в частности касательно запрета на импорт российских морепродуктов и введения визовых ограничений для российских военных.

Наибольшие возражения Афины высказали против инициативы, предусматривающей запрет для компаний из ЕС поставлять российский газ покупателям за пределами блока. Греческая сторона считает, что такие меры выходят за рамки ранее согласованных решений европейских лидеров и не дадут ожидаемого эффекта, поскольку суда могут сменить страну регистрации.

ЕС пытается найти компромисс

Один из дипломатов ЕС сообщил, что переговоры продолжатся уже в ближайшее время. По его словам, послы стран-членов проведут новый раунд консультаций в четверг, чтобы попытаться согласовать пакет санкций.

Между тем Ирландия, которая в настоящее время председательствует в Совете ЕС, предложила компромиссный вариант. Он предусматривает возможность для европейских газовозов транспортировать российский сжиженный природный газ в третьи страны до января 2029 года. В то же время предложение ограничивает объемы такого экспорта и запрещает заключение новых контрактов.

В материале Politico отмечается:

"Однако греческое правительство до сих пор отказывается от компромисса и вместо этого стремится к бессрочному исключению, заявили трое дипломатов ЕС, принимавших участие в обсуждениях".

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Инфографика - Главред

Особое внимание в дискуссии привлекает греческая судоходная компания "Dynagas", которая является одним из немногих операторов судов ледового класса, способных работать на маршрутах к российскому арктическому терминалу СПГ. В Греции отмечают, что в случае введения ограничений такие суда могут просто перейти под юрисдикцию других государств, что затруднит контроль за их деятельностью со стороны ЕС.

Как отмечает Politico, задержка с согласованием санкций произошла накануне летнего перерыва в работе европейских институтов. Изначально среда рассматривалась как последняя встреча послов ЕС перед августовскими каникулами, однако из-за отсутствия договоренностей переговорный процесс придется продолжить.

Как новые пошлины США могут ударить по партнерам России

Политический аналитик Тарас Загородний считает, что законопроект США о введении 500-процентных пошлин для торговых партнеров России может стать одним из самых мощных инструментов геополитического давления, хотя его реализация способна осложнить отношения Вашингтона не только с Китаем и Индией, но и со странами Европейского Союза.

В интервью "Главред" эксперт обратил внимание на то, что одним из авторов инициативы является сенатор Линдси Грэм. По его мнению, главной целью законопроекта является Китай, вторым по значимости направлением воздействия остается Индия, а третьим - Бразилия.

В то же время аналитик отметил, что роль Европы в дискуссии вокруг новых пошлин практически не обсуждается, хотя потенциальные последствия для отношений с США могут быть существенными.

Загородний в целом положительно оценивает предложенную инициативу и надеется на ее принятие. По его убеждению, такой механизм будет иметь долгосрочный эффект и станет рычагом влияния для будущих американских администраций.

По словам эксперта, каждый следующий президент США получит в своё распоряжение мощный инструмент давления, который сможет применять в зависимости от политической ситуации и собственных приоритетов.

Санкции против России - новости по теме

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп предложил расширить законопроект о так называемых "адских" санкциях против России, включив в него также Иран.

Кроме того, единство Европейского Союза в отношении новых экономических санкций против России оказалось под угрозой. Ряд стран, в частности Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия, требуют исключений из последнего пакета ограничений или полностью блокируют предложенные меры, опасаясь за прибыль своих крупнейших корпораций.

Напомним, что, по данным Axios, в Сенате США набирает поддержку законопроект с жесткими санкциями против РФ.

Инициатива уже получила 61 соавтора - этого достаточно для ее принятия в Сенате. Документ предусматривает 100-процентные вторичные пошлины для стран, которые продолжают закупать российскую нефть и газ.

Главное препятствие сейчас - вынесение законопроекта на рассмотрение. После Сената его ещё должна одобрить Палата представителей.

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Об источнике: Politico Politico (первоначально известная как The Politico) - американская медиаорганизация в сфере политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически позиция Politico была охарактеризована как центристская в отношении американской политики и атлантистская в отношении международной политики.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект - совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания - события в Европе и политика ЕС. Оно считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

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