Новые санкции против РФ могут стать пустышкой: ЕС требует поблажек для бизнеса - FT

Дипломаты предупреждают, что ряд стран ЕС блокирует новый пакет ограничений, опасаясь за прибыли собственных корпораций от торговли с Россией.

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Единство по санкциям против России трещит по швам / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, ua.depositphotos.com

О чём пишет Financial Times:

Почему единство ЕС по санкциям против РФ трещит по швам

Какие страны лоббируют собственные компании

Как Греция защищает перевозки российского газа

Единство Европейского союза в отношении новых экономических санкций против России оказалось под угрозой. Ряд стран, включая Грецию, Францию, Италию, Германию, Австрию и Португалию, требуют исключений из последнего пакета ограничений или полностью блокируют предложенные меры, опасаясь за прибыли собственных крупнейших корпораций. Об этом сообщают дипломаты ЕС, участвовавшие в переговорах, пишет Financial Times.

Поскольку решения о санкциях в ЕС принимаются только единогласно, вето ряда стран вынудило послов государств-членов четыре дня подряд вести переговоры в Брюсселе на прошлой неделе - и все безрезультатно. Это вызвало опасения, что снижение внутренней солидарности и ощущение приближения мирного соглашения подорвали готовность к трудным решениям.

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"За столом переговоров моральный императив действует всё слабее и слабее. В столицах все согласны с жёсткой риторикой и разговорами о солидарности, но потом всё это исчезает", - отметил один из дипломатов.

Греция защищает бизнес миллиардера, Франция и Италия - туризм

Наиболее острое противостояние вызвала позиция Афин, которые отказываются соглашаться на весь пакет мер, если не получат разрешение на транспортировку российского сжиженного природного газа в третьи страны. По данным аналитической платформы Kpler, компания Dynagas греческого миллиардера Георгия Прокопиу с момента полномасштабного вторжения перевезла более 30 миллионов тонн СПГ с арктического проекта "Ямал" - груз стоимостью более 24 миллиардов долларов по оценкам Financial Times.

"Греция, очевидно, не единственное правительство ЕС, которое пытается защитить свои интересы от санкций, но необычно, когда правительство лоббирует интересы одной-единственной компании, получающей столь значительную прибыль от российского бизнеса", - заявил бывший американский чиновник, отвечающий за санкции.

Португалия и Германия требуют отменить запрет на покупку российской рыбы, ссылаясь на необходимость поддержать местные рыбоперерабатывающие предприятия.

Франция и Италия - крупнейшие туристические центры - добиваются смягчения запрета на выдачу виз ЕС российским солдатам, участвовавшим в войне, а Австрия повторно требует разморозить 2 миллиарда евро российских активов в качестве компенсации банку Raiffeisen за штраф, наложенный Москвой.

"Это серьёзный кризис для всего подхода к санкциям. Если все будут требовать отступлений и лазеек, то в конце процесса каждый пакет санкций окажется просто пустой коробкой", - предупредил один из дипломатов.

Санкции против России / Инфографика: Главред

ЕС приблизился к "пику санкций"

ЕС ввёл 20 пакетов санкций, стремясь сократить ресурсы для военной машины россиийского диктатора Влдаимира Путина. Однако масштабы отказов от последних предложений, по словам дипломатов, достигли беспрецедентного уровня.

Старший научный сотрудник брюссельского аналитического центра Bruegel Якоб Киркегор считает, что ЕС приблизился к пределу возможного давления на страны-члены.

"Мы подошли к концу, когда люди понимают, что теперь... в глазах политических лидеров государств-членов под угрозой находятся самые ценные активы. Мы, по сути, оказались в ситуации, когда национальные лидеры считают, что их больше нельзя пристыдить, запугать или как-либо иначе заставить отказаться от решения этих вопросов, и поэтому они де-факто неприкасаемы", - пояснил Киркегор.

Европейские компании, включая датскую пивоваренную группу Carlsberg и финскую энергетическую группу Fortum, понесли миллиардные убытки из-за санкций и захвата российских активов в начале войны. Страны, чьи компании пострадали от этого, всё больше раздражаются тем, что считают союзниками, защищающими собственные корпоративные интересы или требующими солидарности от других.

"Есть определённые государства-члены, которые не прекратили деловые отношения с Россией в 2022 или 2023 году. Неприятная правда для этих столиц заключается в том, что теперь мы фактически нацелились на эти отрасли, потому что именно они по-прежнему приносят наибольший доход", - отметил второй дипломат.

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Инфографика: Главред

Задержка с принятием 21-го пакета санкций происходит на фоне того, как Украина оказывает сильное военное давление на Россию посредством дальних ударов по Москве и ключевым нефтеперерабатывающим заводам. Однако дипломаты говорят, что нежелание некоторых государств ЕС поддерживать более жёсткие меры во многом зависит от того, считают ли столицы Россию прямой угрозой для себя.

"К сожалению, суть дискуссии, которую мы здесь ведём, касается оценки угроз со стороны России. Страны, которые не хотят этого делать, говорят, что у них есть национальные интересы. Конечно, это хорошо. Но проблема в том, что четыре года назад для скандинавских или балтийских стран это было выгодно, потому что они понимали угрозу. Сегодня же другие страны считают, что это того не стоит", - резюмировал третий дипломат.

Санкции против России - последние новости

Как писал Главред, в июле стало известно, что Белый дом согласовал "адские санкции" против РФ.

По данным Axios, в Сенате США набирает поддержку законопроект с жесткими санкциями против РФ.

Инициатива уже получила 61 соавтора - этого достаточно для ее принятия в Сенате. Документ предусматривает 100%-ные вторичные пошлины для стран, которые продолжают покупать российские нефть и газ.

Главное препятствие сейчас - вынесение законопроекта на рассмотрение. После Сената его еще должна одобрить Палата представителей.

Дональд Трамп говорил, что серьезно рассматривает возможность поддержать инициативу, отметив, что делает это "в честь Линдси Грэма", который был главным сторонником законопроекта.

На встрече с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди президент Трам Трамп допустил, что подпишет законопроект о санкциях против России, инициатором которого был ныне покойный сенатор Линдси Грэм.

Законопроект США о 500% пошлинах - это геополитическая "кувалда"

Политический аналитик Тарас Загородний в интервью изданию Главред заявил, что американский законопроект о введении 500-процентных пошлин на торговлю с партнерами России может стать мощным геополитическим инструментом давления, но его реализация чревата обострением отношений не только с Китаем и Индией, но и с Европейским союзом.

По словам эксперта, один из авторов инициативы - сенатор Линдси Грэм - фактически нацелен на Пекин: Китай рассматривается как основная цель, на втором месте Индия, на третьем - Бразилия.

При этом Европа в обсуждении практически не упоминается, что, по мнению Загороднего, вызывает вопросы.

Загородний подчеркнул, что в целом поддерживает инициативу и рассчитывает на её принятие. Он считает, что такой механизм будет работать в долгосрочной перспективе - фактически станет мощным инструментом давления для будущих президентов США. По его словам, каждый следующий глава Белого дома получит "кувалду" - и сможет использовать её по собственному усмотрению.

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Об источнике: Financial Times Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

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