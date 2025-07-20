Ударит не только по партнерам России: эксперт раскрыл подводные камни санкций США

Законопроект о санкциях против партнеров РФ может превратиться в инструмент давления, но при этом спровоцировать конфликт с ЕС и Китаем, указывает эксперт.

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Эксперт раскрыл подводные камни санкций США / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем сказал Задорожний:

Законопроект о вторичных санкциях против РФ в первую очередь ударит по странам ЕС

Президент США получит "кувалду" для удара по России

Вашингтон не заинтересован в распаде РФ

Американский законопроект о 500% пошлинах на торговлю с партнерами России может стать геополитической "кувалдой" - но его запуск грозит конфликтом не только с Китаем или Индией, но и с Евросоюзом, который до сих пор не готов отказаться от российских энергоресурсов. Об этом рассказал в интервью Главреду политический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, первой выступит против этого законопроекта Европа, поскольку в таком случае она не сможет больше покупать нефть и газ у России. Эта инициатива также серьезно заденет Китай, который получает нефть через трубопровод из России. Поскольку маршрут нефтепровода простирается из Сибири в Китай, будет трудно убедить, что в нем транспортируется, например, казахская или монгольская нефть, а не российская - все выглядит очевидно. Что касается Индии, то ситуация там несколько иная.

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"Если везти нефть морем из России в Индию, можно что-то придумать. Например, перемешать нефть, поменять документы танкеров, слить нефть из танкеров, а потом по документам будет проходить уже другая нефть. Ее можно продать каким-то островам, у которых нет товарооборота с США, чтобы не попасть под пошлины. Потом такая нефть может попасть, в том числе, и в Китай", - отметил он.

Как отмечает Загородний, сенатор Линдси Грэм, один из авторов законопроекта о введении 500% пошлин для партнеров России, фактически нацеливается в первую очередь на Китай. Индия же оказывается на втором месте, а Бразилия - на третьем.

"Но Грэм молчит о ЕС. А как в таком случае Орбан купит российскую нефть? Тоже будет говорить, что ветром надуло? Или сжиженный газ из Мурманска? Подводных камней много", - добавил политический эксперт.

Загородний подчеркнул, что поддерживает законопроект и надеется на его принятие, ведь он будет иметь долгосрочное действие - минимум на века. По его словам, каждый следующий президент США получит "кувалду" в виде этого инструмента и сможет применять ее по своему усмотрению.

Смотрите видео, в котором Тарас Загородний раскрыл планы Трампа в отношении России:

Политический эксперт указывает на то, что хотя Трамп мог бы ввести вторичные санкции против России собственным указом, как это было с Венесуэлой, американцы не спешат действовать таким образом, ведь понимают, что Россия балансирует на грани. Еще 150 лет назад США впервые помогали России избежать голода, и с тех пор их позиция не изменилась, ведь Вашингтон не заинтересован в распаде России. Впрочем, нынешние обстоятельства не в ее пользу, поскольку США приходится выбирать между собственными экономическими интересами, в частности нефтью и газовым сектором, и интересами Кремля. И в этой дилемме, как отметил Загородний, очевидного выхода нет.

"В этой конфигурации не оказывает жесткого давления на Россию и Китай. Зачем Пекину что-то менять в России? Ведь Путин им все отдает. А если возникнет неопределенность, что тогда делать с Россией? Кто будет так системно отдавать ресурсы? Мы наблюдаем политику балансов. Работает Realpolitik. И вопрос всей этой истории далеко не в США", - резюмировал он.

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

Санкции против России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Европейский Союз утвердил один из самых сильных пакетов ограничений против страны-агрессора России. В 18-й пакет санкций вошли более сотни судов из "теневого флота", снижение предельной цены на российскую нефть, а также ограничения в отношении банков и компаний за пределами РФ, которые способствуют ее военным усилиям. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Реакция заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева не заставила себя ждать. Он эмоционально разразился угрозами в адрес Украины, оскорблял Европу и призвал к самоизоляции России. В СНБО в ответ отметили, что такие заявления свидетельствуют о страхе и потере контроля, а сама Россия движется к развалу.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто присоединился к работе над новым санкционным пакетом ЕС.

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О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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