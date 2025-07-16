Трамп реально мочит Россию, США оказались перед сложным выбором – Загородний

Трамп столкнулся с серьезной дилеммой, которая может вынудить его расправиться с Россией, считает Тарас Загородний.

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Украине нужно делать больше оружия и долбить по России, чтобы завершить войну победой – Загородний

Риторика президента США Дональда Трампа об агрессоре России и ее руководителе Владимире Путине стала резко меняться. Трамп неоднократно жестко критиковал своего предшественника Джо Байдена и обвинял демократов в неспособности договориться с Москвой, но, похоже, постепенно убеждается в том, что альтернативы силовой дипломатии не существуют. Вашингтон предупредил Россию и страны, которые покупают ее нефть и газ, о серьезных санкциях, если не будет мирного соглашения между Киевом и Москвой. В Кремле очень серьезно восприняли заявления Трампа, а Путин пока не решается их комментировать.

В интервью Главреду политический эксперт Тарас Загородний рассказал, какие выводы нужно сделать из заявления Трампа о России и вооружениях для Украины, объяснил, почему Европа должна вводить решительные санкции против Москвы, раскрыл ключевую дилемму Вашингтона, пояснил, как может работать потенциальный закон США о санкциях против экономических союзников России и назвал сценарий действий для Украины.

Президент США Дональд Трамп выступил со своим долгожданным заявлением. Мы услышали о решении вопроса с поставками вооружений Украине, ультиматум России и ее экономическим партнерам и про бессмысленность разговоров с Путиным. Как вы оцениваете слова Трампа? Насколько решительно настроен Вашингтон?

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Главное – есть деньги от НАТО на закупку американского оружия. Трамп при слове "деньги" сразу оживляется и готов продавать. А все остальное – танцы с бубнами, которые там существуют – это лишь частности. Что касается заявления в адрес России – Трамп хозяин своего слова: дал Москве 50 дней, а потом уже через 3 дня что-то может произойти.

Наша задача – понимать, что главные санкции должны исходить от Украины. Нужно долбать по территории России и терминалам в Балтийском море.

На мой взгляд, более важные вещи произошли 1 июля, когда Евросоюз принял решение внимательно проверять иностранные суда у Датских проливов и их задерживать. Вот это – конкретика. А все остальное – дипломатия и интересы Соединенных Штатов Америки.

Трамп может быстро менять свои решения, ключевое – Украина получит военную помощь, отметил Загородний / Главред

А как, по-вашему, воспринимают ужесточение позиции Трампа в Кремле? Как обычную политическую риторику или нечто более серьезное?

Вижу, что Кремль серьезно засуетился. Похоже, Лавров вдруг поехал в Северную Корею и Китай для того, чтобы выяснить, что они все будут делать с ужесточением позиции Соединенных Штатов Америки, и как реагировать. Появились интересные заявления от Кирилла Дмитриева (глава Российского фонда прямых инвестиций, переговорщик с США, - ред.), который вдруг проснулся и начинает рассказывать о том, что он всегда был за мир. Раз пошли такие движения, значит, происходит что-то неприятное для России.

Кроме того, важно отметить, что все-таки решился вопрос с оплатой поставок вооружений. Причем, смотрите, Трамп заявил о договоренностях не с ЕС, а именно с НАТО. После парочки тычков и затрещин, которые были со стороны американской администрации, Европа все же приобрела нужную твердость ума. Мысли начали двигаться в правильном направлении и появились деньги.

По словам Трампа, Украине получит 17 систем ЗРК Patriot. Скорее всего, речь пойдет о 2-3 батареях с семнадцатью пусковыми установками на сумму в 3 миллиарда долларов. Кто дал такие деньги? Вероятно, Норвегия, у которой есть такие ресурсы.

Улучшение ситуации с военной помощью серьезно беспокоит Кремль. Сорвать помощь не получается, к тому же если американцы будут продавать европейцам оружие, то передадут и технологии. Это неприятные новости для Кремля, которые приведут к усилению давления на кремлевскую элиту. Ей намекнут: давайте, убирайте этого психа, а дальше с вами будем разговаривать.

Смотрите видео, в котором Тарас Загородний раскрыл планы Трампа по России:

Трамп амбициозно заявил, что оружие на миллиарды долларов быстро поступит в Украину и окажется на поле боя. Насколько такое усиление отразится на ситуации в войне?

Будем по факту смотреть на ситуацию. Деньги есть – товар покупается, это говорит о многом. К тому же Сенат одобрил еще $500 млн оборонной помощи Украине. Посмотрим, возможно, будет и больше.

А дальше все упирается в Европу. Первое, что она должна сделать – решить вопрос остановки нефтетранзита через Балтийское море.

Что касается Украины, Киев должен понимать: самые лучшие санкции – это удары по нефтяным и нефтегазовым терминалам на территории России. Например, на Балтийском море. Вот, куда нужно направлять усилия.

Мы видим ряд решений и авансов от США и Европы. А как все это повлияет на так называемый переговорный процесс между Украиной и РФ?

Нет никакого реального переговорного процесса. Россия компостирует мозг и не хочет прекращать огонь, как того требуют от нее США и ЕС. И здесь позиция Украины состоит в следующем: мы с вами (Европой и Штатами) договаривались о прекращении огня? Договаривались, но Россия не хочет этого делать. Так что пусть Запад теперь быстрее делает все, что нужно.

В Кремле серьезно засуетились, "элитам" могут намекнуть, что пора отстранять Путина и начинать переговоры – Загородний / Скриншот YouTube

Что интересного могла бы получить Украина в рамках сделки НАТО и США по вооружениям?

Больше мы узнаем от военных. Насколько я понимаю, в первую очередь, нужны дальнобойные ракеты, чтобы российские самолеты не чувствовали себя так свободно в воздухе. Украине интересны ракеты, ЗРК Patriot и другие системы ПВО.

Мы слышим множество заявлений о подготовке США к новым санкциям против России. Насколько сегодня Трамп близок к таким решениям?

Давайте так. Кто покупает нефть и газ у России?

Китай и Индия.

А еще кто?

Бразилия.

А еще?

Еще Европа. Вроде бы она уже меньше закупает.

Верно, Европейский союз. Американцы же не покупают российскую нефть и газ. Кто должен прекратить помогать России финансировать войну? Китай и Индия ведь не хотят.

Как их всех заставить это прекратить?

Подрывать танкеры, бить по терминалам в Мурманске, которые качают сжиженный газ, в том числе, и в Европе – вот, как их надо заставлять.

Тут надо смотреть в корень. Американцы европейцам всегда задают вопрос: как так получается, что вы постоянно требуете помощи, но при этом покупаете у России нефть и газ? Объем импорта из России в США составляет всего 30 миллиардов долларов, а товарооборот между Европой и РФ – 60 миллиардов евро, из которых 20 миллиардов – нефть и газ. А еще европейцы закупают у России аграрную и другую продукцию. И Штаты вполне резонно спрашивают у Европы, почему она не покупает американскую нефть и газ. А ведь этот вопрос возникал еще во время первой президентской каденции Трампа.

Именно Европа должна вводить санкции против России. Ключевое решение – за европейцами, им следует принять нужное решение, а не Трампу. Чего все так к Трампу привязались? Хитро сделанные европейцы! Говорят Трампу: вводи санкции. А сами что? На себя посмотрите! А сколько денег вы тратите на войну? А сколько еще можете потратить? Так вы можете в три раза увеличить помощь Украине! Американцы хотят, чтобы европейцы начали шевелиться, а дальше уже будут действия по ситуации.

Главными санкциями должны стать действия Украины, нужно наносить удары территории РФ и портам в Балтийском море, считает Тарас Загородний / Википедия

Сами Соединенные Штаты уже обозначили свою позицию – им интересна Россия, особенно последние 150 лет. Англосаксам всегда нравилась Россия как очень удобная страна, которая не может с ними конкурировать и создает спрос на безопасность США. Подобной позиции ранее придерживались, в том числе, Обама и Байден. Ничего не поменялось.

Однако, что интересно, именно Трамп, скорее всего, и будет могильщиком России. Потому что в рамках его политического курса у США и России фундаментальный и кардинальный конфликт по нефти и газу, который разрешить никак нельзя. Когда начались проблемы у России с экономикой? При Байдене россияне как раз таки прекрасно себя чувствовали, а вот во время каденции Трампа все значительно ухудшилось. Цену на нефть уронили, а ОПЕК увеличил добычу. И реализация курса Трампа продолжается.

Боятся ли американцы распада России? Да, боятся. Трамп этого опасается, но у него, как раз таки из-за конфликта по нефти и газу, возникает дилемма: либо дать заработать пацанам с Техаса, которые являются его спонсорами, либо спасать Россию. А ведь пацаны с Техаса близко и легко могут с Трампа спросить. Трамп и так мочит Россию, но американцы понимают, что, если нажмут еще сильнее, могут передавить, и потом бегай и ищи, у кого оказалось ядерное или химическое оружие.

Нужна ли Штатам Россия в таком виде? Если они решат, наконец, примут решение, что не нужна, то Китай их поддержит. Ведь если Китай будет выбирать между отношениями с РФ и Европой, он выберет Европу. И тогда будет принято решение вообще ликвидировать Россию. США в таком случае Россию никак не спасут, потому что вокруг нее собрались соседи, которые ее просто ненавидят. Есть конкретные страны, которые готовы рвать Россию - среди них, разумеется, Украина, и Турция с планом по тюркскому миру вплоть до Тихого океана. Китай при определенных условиях вообще не будет держаться за Россию. Зачем она Пекину?

Соединенным Штатам действительно интересна Россия как союзник в возможной войне против Китая. Но ведь у Байдена с Обамой была такая же позиция. А то Байден так хотел нам помогать – бежал и спотыкался. Вот и Дуда недавно напомнил, как американцы задерживали разрешение на поставки Украине МиГ-29, лишь бы с Россией ничего не случилось. А кто на 5 месяцев задержал помощь после Харьковской операции? Не Трамп ведь сидел и все это делал? И так ведут себя американцы.

Но Трамп как раз таки и добивает Россию, потому что другого выхода нет. Экономический кризис, который Трамп провоцирует по всему миру, все равно будет бить по России, поскольку цена на нефть упадет.

Европе нужно отказаться от нефти и газа из России и усилить помощь Украине, а не требовать всех решений от Трампа – Загородний / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Facebook

И все-таки, что будет с распиаренным американским законопроектом о пошлинах? Рискнут ли США запустить такие санкции, учитывая возможные последствия? Как на практике может работать такой закон?

Писк против этого законопроекта, в первую очередь, будет у Европы. Потому что она тогда не будет покупать нефть и газ у России. Значительно затронет эта история и Китай, который получает нефть по нефтепроводу из России. И если нефтепровод начинается в Сибири и заканчивается в Китае, китайцам будет сложно говорить, что прокачивается нефть монгольская, казахская или какая-либо другая нефть, но купленная не у россиян. Все конкретно и понятно.

Что касается Индии, там немного другая история. Если везти нефть по морю из России в Индию, можно что-то придумать. Например, перемешать нефть, поменять документы танкеров, слить нефть из танкеров, а потом по документам будет проходить уже другая нефть. Ее можно продать каким-то островам, у которых нет товарооборота с США, чтобы не попасть под пошлины. Потом такая нефть может попасть, в том числе, в Китай.

В принципе, Линдси Грэм (соавтор законопроекта в США о пошлинах в размере 500% против экономических партнеров России, - ред.) говорит, что это удар по Китаю. Индия здесь идет во второй очереди, а Бразилия – в третьей. Но Грэм молчит про ЕС. А ведь как в таком случае Орбан купит российскую нефть? Тоже будет говорить, что ветром надуло? Или сжиженный газ из Мурманска? Подводных камней много.

Вообще я приветствую этот законопроект и хочу, чтобы он был принят. Потому что это лет на 100. Кувалда появится у каждого президента США, который будет ей рулить так, как хочет. Конечно, Трамп может ввести вторичные санкции против России и своим указом, как было против Венесуэлы. Но американцы так делать не хотят, потому что понимают, что Россия балансирует на грани. Они обозначили свою позицию еще 150 лет назад, когда первый раз кормили Россию и спасали ее от голода. США не хотят распада России, но обстоятельства работают против. Потому что надо выбирать между интересами экономики, нефти и газопроизводителей США и интересами России. И тут действительно везде тупик.

Если США решат, что Россию надо ликвидировать, ей не поможет даже Китай, полагает Загородний / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

В это конфигурации не оказывает жесткого давления на Россию и Китай. Зачем Пекину что-то менять в России? Ведь Путин ему все отдает. А если возникнет неопределенность, что тогда делать с Россией? Кто будет так системно отдавать ресурсы?

Мы наблюдаем политику балансов. Работает Realpolitik. И вопрос всей этой истории далеко не в США.

Кстати, а как нужно относиться к жестким заявлениям Линдси Грэма? Это программа действий Республиканской партии и Трампа на будущее или только риторика?

Слова Грэма – это не просто риторика. На республиканцев давят соцопросы, которые показывают, что политика Трампа выглядит не очень хорошо. Трампа мочит консервативная пресса, и ему это неприятно.

На прошлой неделе номер газеты New York Post, которую точно читает Трамп, вышел на первой странице с убитым младенцем в Херсонской области. Написали все, что нужно. А Трамп ее точно читает. Понимает ли Трамп, что его замазывают кровью? Я думаю, что понимает. Хочет ли он, чтобы его связывали с войной и дальше? Скорее всего, нет. Есть долгосрочные интересы США. Получится ли у Трампа спасти Россию? Вероятно, что нет.

Таким образом, у Трампа не остается другого выхода, кроме как поддержать Украину? Ведь та же схема с отрывом России от Китая навряд ли жизнеспособна.

Забрать Россию у Китая уже никак не получится, это сейчас уже понятно. Думаю, в США будет расти понимание такой ситуации.

Впрочем, и для самой России хороших вариантов сейчас нет. Только агония продолжения войны.

Но мы должны понимать, что окончание войны с победным результатом, особенно со сценарием возвращения к границам 1991 года, зависит исключительно от Украины. Нужно клепать свое оружие и долбать по России. Нада парализовать железную дорогу и многие другие объекты.

Трамп добивает Россию, потому что у него нет другого выхода – Загородний / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Кремль

Чего ждать Украине в ближайшее время и к чему готовиться?

Надо не ждать, а действовать. Логика политиков, как в Украине, так и на Западе, в принципе, одинаковая. Если не давать по голове, никто никуда двигаться не будет.

Нужно создавать обстоятельства, когда США вынуждены будут действовать. Разве у Трампа было серьезное желание бомбить Иран? Нет, он этого не хотел. Но Израиль поставил Трампа в такое положение, что он вынужден был бомбить Иран.

У всех свои интересы, исходя из которых возникают и действия.

Да, поэтому нужно сделать из Украины актив. Строить свою оборонку и долбать по территории России. Надо ставить США в положение, когда американцы прибегут и будут действовать. Думаю, Украина не против такого сценария, но все зависит исключительно от нас. От стимулирования и производства собственного вооружения, включая ракеты, которые должны долбать по России.

О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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